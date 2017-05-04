Гонтарева піде в тривалу відпустку - ЗМІ

Голова Національного банку Валерія Гонтарева після травневих свят має намір піти в тривалу відпустку.

Про це "Українським новинам" повідомило джерело, обізнане про плани голови НБУ.

За інформацією співрозмовника, відпустка Гонтаревої може тривати близько 2 місяців.

Керувати НБУ в цей час буде перший заступник Гонтаревої Яків Смолій. За інформацією агентства, він особисто пообіцяв Президентові не звільнятися ні за яких умов до призначення нового голови правління регулятора.

Як повідомлялося, 10 квітня Гонтарева повідомила, що з 10 травня вона залишає посаду голови НБУ.

Вона вже написала відповідну заяву про звільнення й очікує на якнайшвидше задоволення її Президентом і Верховною Радою.