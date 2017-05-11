Нардеп збирається стати акціонером "дочки" російського банку

Народний депутат Максим Микитась може стати акціонером Промінвестбанку.

Про це свідчать дані Антимонопольного комітету, повідомляє Liga.net.

Микитась вже встиг прокоментувати інформацію і підтвердити її. Але деталі пообіцяв озвучити на прес-конференції.

"До комітету надійшла заява уповноважених представників фізичної особи - громадянина України Микита Максима Вікторовича, зареєстроване 25 квітня, про надання дозволу на придбання акцій ПАТ Промінвестбанк, що забезпечує досягнення 25% голосів у вищому органі управління зазначеного акціонерного товариства", - сказано в повідомленні АМКУ.

Нагадаємо, в квітні російський Внєшекономбанк вирішив докапіталізувати українську "дочку" Промінвестбанк на 12 мільярдів гривень до 52,6 мільярда.

Як відомо, Внєшекономбанк найближчим часом збирається оголосити про угоду з продажу дочірньої структури.

В березні ЕП повідомляла, що у придбанні Промінвестбанку зацікавлені троє інвесторів - бізнесмени Нурусулім Аркалаєв та Сергій Тронь, екс-голова СБУ Валерій Хорошковський та угорський банківський холдинг ОТП.