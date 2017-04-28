Російський ВЕБ вирішив докапіталізувати українську "дочку"

Російський Внєшекономбанк вирішив докапіталізувати Промінвестбанк на 12 мільярдів гривень до 52,6 мільярда.

Про це йдеться у повідомленні фінансової установи в системі розкриття інформації Національної комісії по цінним паперам та фондовому ринку, передають "Українські Новини".

Банк вирішив збільшити статутний капітал на 29,5%, або на 12 млрд гривень до 52,6 млрд гривень.

Йдеться про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Наразі статутний капітал Промінвестбанку становить 40,6 млрд гривень.

Як відомо, Внєшекономбанк найближчим часом збирається оголосити про угоду з продажу дочірньої структури.

В березні ЕП повідомляла, що у придбанні Промінвестбанку зацікавлені троє інвесторів - бізнесмени Нурусулім Аркалаєв та Сергій Тронь, екс-голова СБУ Валерій Хорошковський та угорський банківський холдинг ОТП.