OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Європарламент проголосував за безвізовий режим для України – головна новина за 6 квітня.

Новина дня. Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Про ОПЗ. Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення розглядати справи колишнього голови наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Переломи і першого заступника голови правління заводу Миколи Щурикова щодо розкрадання коштів у закритому режимі.

Про Нафтогаз. У 2016 році Нафтогаз, Укргазвидобування, Укрнафта та Укртрансгаз сплатили до бюджету 68,9 мільярда гривень податків.

А ще четверо членів НАК "Нафтогаз України" натякнули, що можуть залишити посади.

Про Фірташа. Міністерство економічного розвитку і торгівлі відмовляється накладати санкції на титанову компанію Дмитра Фірташа "Юкрейніан Кемікал Продакс", яка, на думку прокуратури, стоїть за схемою постачання ільменітової руди в окупований Крим.

Про Гонтареву. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева ще не написала заяву про відставку та продовжує виконувати свої обов’язки.

Тексти дня:

Більше сонця. Дахові електростанції стають все популярнішими серед українців.

Кількість власників домашніх електростанцій швидко зростає. Бізнес на виробництві "зеленої" електроенергії стає привабливим для українців середнього достатку.

Перезапуск ринку землі або "економічний нонсенс".

В уряді обіцяють, що іноземці та бізнес не зможуть купувати українську землю. Проте, чи варто вдаватися до таких обмежень.