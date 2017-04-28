Укргазвидобування не може мати проблем з СБУ - гендиректор

Голова правління Укргазвидобування Олег Прохоренко стверджує, що компанія не має і не може мати проблем з правоохоронними органами.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У УГВ немає і не може бути проблем з роботою СБУ, ГПУ, НАБУ та іншими. Ми всі робимо свою справу на користь держави", - написав він.

На думку Прохоренка, СБУ докладає великих зусиль для підвищення обороноздатності країни.

"Я знаю (але не можу озвучити) кілька прикладів такої роботи, яка реально захистила УГВ, Нафтогаз та всіх нас. Будьте певні - СБУ знає, як захистити безпеку нашої країни. Повірте, якщо б не СБУ в тому числі, ми всі побачили б справжню гібридну війну і війна проти України могла б вже давно скінчитися не нашу користь", - запевняє він.

Проте, голова правління засуджує публічні обшуки, які викликають резонанс у суспільстві: "Але - якщо начебто була інформація про загрозу від певного програмного забезпечення, не треба було влаштовувати публічні акції з заходами в компанії, вилученням техніки, зі звинуваченнями в роботі "нелегального ПЗ" яке було офіційно куплене на публічних торгах в ПроЗорро".

Прохоренко вважає, що слідство у справі "нелегального програмного забезпечення" необхідно проводити "тихо".

"Треба було тихенько зателефонувати мені або нашим керівникам, повідомити, що є ризик такої загрози та попросити щоб ми ці ризики попередили. І раніше ми реагували та попереджали загрози", - заявив він.

"Саме публічний характер обшуків та вилучення техніки дають привід медіа та мережам зараз говорити про якісь цілеспрямовані дії СБУ, які далекі від попередження ризиків, про тиск на Драгон Капітал, на Укргазвидобування, та, як на мене, дискредитують працю професійної структури", - резюмував Прохоренко.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводить обшуки в офісах ВАТ "Укргазвидобування". Вони проводяться за ухвалою слідчого судді Шевченківського району Києва про вилучення комп'ютерної техніки у керівників компанії та серверів.

Як відомо, 26 квітня в офісі інвестиційної компанії Dragon Capital працівники СБУ провели обшуки та вилучили техніку.

У відомстві заявили, що виявили вісім компаній які використовували заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва.

Читайте також: Що СБУ шукала в Dragon Capital

Економічна правда