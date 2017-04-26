СБУ обшукує Dragon Capital через "нелегальний софт"

СБУ проводить обшуки у компанії Dragon Capital через ніби то нелегальне використання програмного забезпечення.

Про це заявили в прес-службі Dragon Capital.

"Мова йде про незаконне використання програмного забезпечення. СБУ проводить обшуки і каже, що воно нелегальне і може бути використано для негласного отримання інформації. Але при цьому компанія все легально і офіційно купила на ринку", - заявили в прес-службі.

Як зазначається, обшуки почалися півгодини назад.

Раніше, на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися з ситуацією навколо обшуків.

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній, які працюють в сфері прямих інвестицій і фінансових послуг і надають повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Dragon Capital здійснює брокерські операції з акціями і борговими інструментами, супровід угод по залученню капіталу, прямі інвестиції і управління активами.

Компанія заснована у 2000 році в Києві.

У 2007-2017 рр. міноритарним пакетом Dragon Capital володів Goldman Sachs, один з найбільших світових банків.

Економічна правда