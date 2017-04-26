СБУ: Dragon Capital використовувала шпигунський софт із Росії
Працівники Служби безпеки України виявили вісім компаній, серед яких інвестиційна компанія Dragon Capital, які використовували заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва.
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Як зазначається, працівники спецслужби здійснили обшуки і вилучили комп'ютерну техніку у восьми компаніях, які використовували та реалізовували "російське шпигунське програмне забезпечення з прихованими функціями негласного доступу, зокрема до інформації з обмеженим доступом".
"Минулого року правоохоронці у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу, припинили діяльність комерційної структури, яка незаконно реалізовувала в Україні російське програмне забезпечення", - наголосили у прес-службі.
"Під час досудового слідства оперативники спецслужби встановили декілька фірм, товариств і компаній, керівництво яких свідомо закупило нелегальне ПЗ", - йдеться в повідомленні СБУ.
Зазначено, що під час обшуків у цих компаніях було вилучено комп'ютерну техніку зі встановленими на ній вищезгаданими шпигунськими програмами виробництва РФ, які, згідно з висновком експертів, належать до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в СБУ, серед компаній, в офісах яких відбулися обшуки, - інвестиційна компанія Dragon Capital.
Раніше цього дня в офісі інвестиційної компанії Dragon Capital працівники СБУ провели обшуки та вилучили техніку.
Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній, які працюють в сфері прямих інвестицій і фінансових послуг і надають повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів.
Dragon Capital здійснює брокерські операції з акціями і борговими інструментами, супровід угод по залученню капіталу, прямі інвестиції і управління активами.
Компанія заснована у 2000 році в Києві.
У 2007-2017 рр. міноритарним пакетом Dragon Capital володів Goldman Sachs, один з найбільших світових банків.
Томаш Фіала, голова інвестиційної компанії Dragon Capital є також президентом Європейської Бізнес Асоціації та інвестором видання "Новое время".
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Економічна правда
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