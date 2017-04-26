OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 26 квітня.

Про обшуки в Dragon Capital. "Мені щойно повідомили, що проходять обшуки в інвестиційній компанії Dragon Capital. Ну як на це реагувати? Виймають там техніку і так далі", - сказав сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Мова йде про незаконне використання програмного забезпечення. СБУ проводить обшуки і каже, що воно нелегальне і може бути використано для негласного отримання інформації. Але при цьому компанія все легально і офіційно купила на ринку", - заявили в прес-службі Dragon Capital.

При цьому генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала не виключає, що обшуки СБУ можуть бути пов'язані з тиском у справі Skymall.

А СБУ заявила, що там виявили вісім компаній, серед яких інвестиційна компанія Dragon Capital, які використовували заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва.

Потім в Dragon Capital заявили, що обшуки СБУ стосувалися програми контролю робочого часу працівників компанії, яка була визнана "спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації" на підставі експертного висновку, зробленого в рамках кримінального провадження.

Про обшуки в "Укргазвидобування". "Представники СБУ мотивують обшуки начебто незаконним використанням програмного забезпечення, яке компанія офіційно та легально закупила через систему ProZorro. Подібні дії можуть дестабілізувати роботу УГВ. Компанія співпрацює з представниками СБУ", - заявили в компании "Укргазвидобування".

Про "Тедіс Україна". "Щойно фірма сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету. 300 млн гривень перераховані в держбюджет України.

Також ГПУ отримало документи про початок процесу зміни бенефіціарів компанії Тедіс - громадян РФ. Кримінальне провадження триває", - написав генпрокурор Юрій Луценко.

Також Генеральна прокуратура повідомила про підозру генеральному директору дистриб’ютора тютюнової продукції – ТОВ "Мегаполіс Україна".

Про монетизацію субсидій. Вже до вересня родини, що зекономили Україні гроші по субсидіях на газ й електроенергію, отримають від держави до 700 гривень компенсації.

А тут можна почитати про те, що треба знати про оновлену програму житлових субсидій.

Про Ryanair. "Вони будуть літати з" Борисполя "і" Львова ". Вчора були успішні переговори цих аеропортів з керівництвом компанії Ryanair. Ми продовжуємо роботу за графіком", - сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Про "Нафтогаз". Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направить 13,2 мільярда гривень дивідендів до державного бюджету за підсумками своєї діяльності за 2016 рік.

Про УЗ. У 2016 році Укрзалізниця зазнала збитків на більш ніж 7 мільярдів гривень.

Про ОРДЛО. Україна відновить постачання електроенергії на непідконтрольні території Луганської області при погашенні боргу.

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