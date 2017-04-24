Голова збанкрутілого Діамантбанку: останнім пострілом став арешт Мартиненка

Голова правління Діамантбанку Олег Ходачук пов'язує неплатоспроможність фінансової установи з затриманням екс-депутата і одного з акціонерів банку Миколи Мартиненка.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ми виконували програму докапіталізаціі банку в повному обсязі станом на початок року. На 1 квітня акціонери не встигли виконати єдину суттєву вимогу - докапіталізувати банк на суму 750 млн гривень", - написав він.

"Нам дали строк на продовження терміну докапіталізаціі і в мене була впевненість, що ми встигнемо докапіталізувати банк. Але останнім пострілом в нас став арешт акціонера банку Миколи Мартиненка", - додав голова правління.

За словами Ходачука, "остання комплексна перевірка НБУ, яка проводилась на початку цього року, підтвердила наявні проблеми банку із-за високого обсягу кредитів акціонерам, які видавались з 2002 по 2013 рік, відсотки за якими "не обслуговувалися з моменту видачі кредиту".

"Протягом років, що я тут працюю, команді вдалось стабілізувати ситуацію, забрати великий обсяг майна на баланс банку, зупинити видачі інсайдерських кредитів, примусити акціонерів докапіталізувати банк живими грошима на 300 млн гривень", - заявив банкір.

"Ми були впевнені, що нам вдасться спасти банк і акціонери докапіталізують його ще на 750 млн гривень. Будь в нас більше часу і якщо б не відбулось арешту Мартиненка в минулий четвер, з банком все було б гаразд", - повідомив він.

За словами голови правління банку, на момент введення адміністрації на коррахунку залишалося 150 млн гривень коштів.

"В нас великий обсяг майна та активів на балансі, нерухомість, бази відпочинку, бізнес-центри, готелі. Відповідальне ставлення до цього працівників фонду гарантування дозволить покрити левову частину зобов'язань клієнтів", - додав Ходачук.

Як відомо, 24 квітня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Діамантбанк".

Нагадаємо, 22 квітня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" і міністрів.

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Суд відмовив слідству в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 300 млн гривень.

Минулого року ЕП з’ясовувала, що відбувається з Діамантбанком.

Економічна правда