Пенсійна реформа узгоджена з МВФ на 99% - Рева

Україна на 99% узгодила пенсійну реформу з місією Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання уряду в середу, передає УНІАН.

"Сьогодні ми знаходимося на завершальному етапі підготовки пенсійної реформи, думаю, один-півтора тижні - і роботу буде завершено", - заявив міністр.

"Ми домовилися, що остаточні деталі будемо узгоджувати в режимі відеоконференції. Ми працюємо над законопроектом паралельно, ми не чекаємо на узгодження з МВФ остаточних деталей, 99% самої реформи погоджено. Залишилися технічні моменти ", - додав він.

"Ми не чекаємо офіційного затвердження за результатами переговорів з МВФ для переходу до наступного етапу. Багато часу для підготовки остаточного законопроекту потрібно не буде", - підкреслив міністр.

За його словами, відповідний законопроект може бути внесений до Верховної Ради до 16 травня.

"Думаю, що парламент не буде затягувати розгляд цього рішення", - сказав Рева.

Крім того, глава Мінсоцполітики прокоментував і заяву віце-прем'єр-міністра Павла Розенка на адресу глави місії МВФ Рона ван Родена, який назвав представника фонду "жахливим непрофесіоналом".

Приводом для заяви стала колонка ЕП, в якій ван Роден заявив, що вважає передчасним введення накопичувальної пенсійної системи в Україні. Він зазначив, що підвищити пенсійне забезпечення українців може тільки проведення повноцінної пенсійної реформи, яка включає скорочення припливу нових пенсіонерів і збільшення числа громадян, які платять внески до Пенсійного фонду.

"Це кредитор, він має свою позицію, і він її озвучує. Відповідно, уряд теж має свою позицію. Йде дискусія. Єдине - по пенсійній реформі потрібно читати Меморандум. він розставив всі крапки над і ", - підкреслив глава Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що в рамках пенсійної реформи уряд збирається підняти пенсії з 1 жовтня, що обійдеться в 12 мільярдів.

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