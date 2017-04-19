Екс-голова банку "Михайлівський" не вноситиме заставу

Колишній голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко не буде вносити заставу 10 млн гривень.

Про це "Українським новинам" повідомило джерело з оточення Дорошенка.

"Він не буде вносити 10 млн гривень", - сказало джерело.

За його словами, 24 квітня Апеляційний суд Києва повинен розглянути його скаргу на продовження арешту.

Як повідомлялося, раніше Дніпровський районний суд Києва продовжив арешт Дорошенка до 30 квітня й знизив заставу з 160 млн до 10 млн гривень.

Згідно з оприлюдненою раніше інформацією, фізичні особи у відділеннях банку "Михайлівський" у період з листопада 2014 року по 18 травня 2016 року вносили кошти на користь ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" (ІРЦ) і ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр" (КІЦ) за договорами фінансової позики.

За такою схемою було залучено близько 1,5 млрд гривень.

19 травня банк "Михайлівський" купив за 741,6 млн гривень в ІРЦ і КІЦ фіктивні права вимоги на кошти за договорами продажу "сміттєвих" цінних паперів.

У результаті цих маніпуляцій у бухгалтерському обліку сума коштів на рахунках ІРЦ і КІЦ виросла до 1,612 млрд гривень.

23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".