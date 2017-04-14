Власник "Київської Русі" вивів з банку 44 мільйони доларів - Фонд гарантування

Фонд гарантування заявив про виведення 44 мільйонів доларів з банку "Київська Русь" його власником.

Про це йдеться сайті ФГВФО.

Активи виводились через схемне кредитування юридичних осіб, придбання та прийняття у заставу за кредитами "сміттєвих" цінних паперів та через операції з австрійським Meinl Bank.

Вартість активів банку "Київська Русь" "на папері" складала 5,63 млрд грн, натомість, за даними незалежних оцінювачів, їхня ринкова вартість становить 1,34 млрд грн.

На кореспондентському рахунку Банку "Київська Русь" в Meinl Bank на день введення тимчасової адміністрації було 44 млн доларів. Ці кошти в липні 2015 року були списані австрійським банком в рахунок виконання зобов‘язань та погашення боргу компанії-нерезидента.

Її кінцевим бенефіціаром і фактичним власником був засновник банку "Київська Русь". На сьогодні, за фактом протиправного заволодіння коштами банку колишнім його акціонером, за заявою уповноваженої особи Фонду органи прокуратури розпочали кримінальне провадження.

Банк "Київська Русь" у вказаному кримінальному провадженні виступає потерпілою стороною.

У структурі активів банку "Київської Русі" 80,7% – це кредити балансовою вартістю 4,54 млрд грн. За результатами незалежної оцінки ринкова вартість кредитного портфелю майже уп’ятеро менша і становить 0,93 млрд грн. Серед причин такого стану речей – низький рівень обслуговування та малоліквідне забезпечення.

31,1% кредитного портфелю юридичних осіб (на суму 1,28 млрд грн) – кредити видані фіктивним чи "підставним" суб‘єктам господарювання. З моменту визнання банку неплатоспроможним позичальники не обслуговують свої договори та в переважній більшості розпочали процедуру ліквідації підприємств. Будь-якого майна, на яке банку можливо було б звернути стягнення та погасити кредитну заборгованість у таких підприємств немає, а в заставі знаходяться "сміттєві" цінні папери.

За виявленими фактами маніпуляцій із активами Уповноваженою особою Фонду спрямовано заяви до правоохоронних органів з метою відкриття кримінального провадження.

19 березня 2015 року Нацбанк відніс ПАТ "Банк "Київська русь" до категорії неплатоспроможних.

16 липня 2015 року НБУ прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Київська Русь.

Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила колишнього топ-менеджера банку "Київська Русь" на розкраданні 44 мільйонів доларів

Нагадаємо, австрійська прокуратура взялась за Meinl Bank, через який українські збанкрутілі банки активно виводили кошти в 2014-15 роках

Економічна правда