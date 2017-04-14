OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 14 квітня.

Про екс-власників Приватбанку. Генпрокуратура підозрює, що колишнє керівництво Приватбанку в період рефінансування НБУ надавало кредити пов’язаним між собою підприємствам на невигідних умовах для банку, що призвело до заборгованості перед фінустановою на суму понад 372,78 млн гривень.

Про Укртрансгаз. Поліція підозрює керівника філії "Виробниче ремонтно-технічне підприємство "Укргазенергосервіс" ПАТ"Укртрансгаз" в причетності до махінацій на тендерах ТОВ "Український сучасний турбінний комплекс" на сумму 340 мільйонів гривень.

Про Укрнафту. Наглядова рада ПАТ "Укрнафта" вирішила створити дорадчий орган з питань реструктуризації фінансового стану компанії.

Про держпідприємства. "Ми повинні ефективно підійти до продажу неефективно використовуваних державних активів. Ми маємо 3,5 тисяч державних підприємств, які є осередком неефективності та корупції", - сказав Гройсман.

"Вдумайтесь, 82 млрд гривень збитків, які приносять ці підприємства державі. 50% підприємств абсолютно не працюють, а 30% з цієї кількості є тільки прибутковими, 70% - збиткові", - заявив прем’єр.

Про "Нафтогаз". 3 квітня голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Юлія Ковалів написала заяву про припинення своїх повноважень як члена наглядової ради компанії за власним бажанням. З17 квітня її повноваження припиняються.

Про Мартиненко. Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції про зобов'язання НАБУ закрити кримінальне провадження щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Про Бахматюка. Вищий адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Нацбанку про визнання неплатоспроможним банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка і введення в нього тимчасової адміністрації.

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