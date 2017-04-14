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АМКУ порадив Ахметову, як купувати вугілля

П'ятниця, 14 квітня 2017, 10:32

Антимонопольний комітет рекомендував "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Східенерго", "ДТЕК Західенерго" здійснити заходи щодо закупівлі вугілля для виробництва електричної енергії на конкурентних засадах.

Про це йдеться у повідомленні комітету.

"Здійснити закупівлю у період травень-грудень 2017 року енергетичного вугілля для виробництва електроенергії на конкурентних засадах, в обсязі не менше 10 % споживання вугілля для виробництва е/е за аналогічний період 2016 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив представник "НЕК "Укренерго" під час засідання комітету, 10% від споживання енергетичного вугілля за попередній рік, що може становити близько 2 млн тонн, є достатньо значимим об’ємом для ринку енергетичного вугілля.

"Прийняттю рекомендацій передувало проведення комітетом ґрунтовного комплексного дослідження ринків електроенергії та енергетичного вугілля", - повідомляє АМКУ.

Раніше ДТЕК підтвердив закупівлю 600 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської республіки.

Наразі для накопичення антрациту тимчасово зупинені Криворізькі й Придніпровська ТЕС
компанії.

15 березня DTEK Energy Group заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

Економічна правда

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ДТЕК Ахметов
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