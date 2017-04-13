ДТЕК Ахметова закупить 600 тисяч тонн антрациту з ПАР

Енергохолдинг ДТЕК підтвердив закупівлю 600 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської республіки.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

"ДТЕК підтвердив закупівлю 600 тис. тонн вугілля з ПАР з опцією збільшення до 1 млн тонн. Прибуття першого судна в Україну з 75 тис. тонн антрациту очікується в червні. Паливо буде відвантажено на антрацитові ТЕС ДТЕК, які будуть включатися в роботу для підтримки стабільності енергосистеми України", - повідомляється в прес-релізі.

"В історії України - це перший прецедент закупівлі на далеких ринках таких істотних обсягів антрациту в настільки стислий термін. Ця угода є першим кроком у реалізації стратегії компанії з забезпечення власних ТЕС вугіллям антрацитової групи в умовах блокади", - цитує прес-служба слова директора з комерційної діяльності "ДТЕК Енерго" Віталія Бутенка.

Так, ДТЕК починає формувати запаси антрациту на своїх ТЕС для підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018.

Наразі для накопичення антрациту тимчасово зупинені Криворізькі й Придніпровська ТЕС

компанії.

Як відомо, 10 березня холдинг "ДТЕК Енерго" зупинив майже всі вугільні шахти на окупованих територіях Донбасу.

15 березня DTEK Energy Group заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

Економічна правда