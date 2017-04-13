Курченко намагається монополізувати поставки зрідженого газу в Україну - ЗМІ
Український олігарх-втікач Сергій Курченко за підтримки російської влади намагається стати монопольним оператором за постачанням російського зрідженого газу в Україну.
Про це OilNews повідомили джерела на ринку.
Згідно з їхніми даними 12 квітня 2017 року в Міненерго РФ відбулася нарада під головуванням заступника міністра Кирила Молодцова з представниками виробників та експортерів газу.
"Було озвучено, що дозволу Федеральної служби з технічного та експортного контролю будуть видаватися на постачання газу тільки трьом українським компаніям. Представники цих компаній також були присутні на нараді", – повідомив представник російської вертикально-інтегрованої компанії, що побажав залишитися невідомим.
Інший співрозмовник уточнив, що цим представником був Анатолій Мигаль – координатор газового бізнесу групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченко. За іншими даними, на нараді був присутній сам Курченко.
За даними учасників наради це компанії:
- ТОВ Ойл Трейдінг Груп;
- ТОВ Нафтопродукт Трейдинг;
- ТОВ Перспектива трейд груп.
Як очікується, новий порядок експорту ЗВГ почне працювати з 1 травня 2017 року.
Нагадаємо, ФСТЕК з 1 квітня 2017 року призупинила декларування скрапленого газу в усіх напрямках.
Російські митні органи відмовлялися оформлювати партії скрапленого газу для постачання в Україну, посилаючись на обмеження, введені Федеральною службою з технічного та експортного контролю РФ.
Пізніше ФСТЕК з 10 квітня дала тимчасовий дозвіл на відвантаження ЗВГ на український ринок.
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