Курченко намагається монополізувати поставки зрідженого газу в Україну - ЗМІ

Український олігарх-втікач Сергій Курченко за підтримки російської влади намагається стати монопольним оператором за постачанням російського зрідженого газу в Україну.

Про це OilNews повідомили джерела на ринку.

Згідно з їхніми даними 12 квітня 2017 року в Міненерго РФ відбулася нарада під головуванням заступника міністра Кирила Молодцова з представниками виробників та експортерів газу.

"Було озвучено, що дозволу Федеральної служби з технічного та експортного контролю будуть видаватися на постачання газу тільки трьом українським компаніям. Представники цих компаній також були присутні на нараді", – повідомив представник російської вертикально-інтегрованої компанії, що побажав залишитися невідомим.

Інший співрозмовник уточнив, що цим представником був Анатолій Мигаль – координатор газового бізнесу групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченко. За іншими даними, на нараді був присутній сам Курченко.

За даними учасників наради це компанії:

ТОВ Ойл Трейдінг Груп;

ТОВ Нафтопродукт Трейдинг;

ТОВ Перспектива трейд груп.

Як очікується, новий порядок експорту ЗВГ почне працювати з 1 травня 2017 року.

Нагадаємо, ФСТЕК з 1 квітня 2017 року призупинила декларування скрапленого газу в усіх напрямках.

Російські митні органи відмовлялися оформлювати партії скрапленого газу для постачання в Україну, посилаючись на обмеження, введені Федеральною службою з технічного та експортного контролю РФ.

Пізніше ФСТЕК з 10 квітня дала тимчасовий дозвіл на відвантаження ЗВГ на український ринок.