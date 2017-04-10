Україна відновила постачання російського скрапленого газу

Федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ з 10 квітня дала тимчасовий дозвіл на відвантаження скрапленого газу на український ринок.

Про це повідомляє OilNews, з посиланням на українських трейдерів.

"Відкрито тимчасове вікно. Ми відвантажуємо газ по заявкам", - розповів оператор однієї прикордонної російської ДПС.

"У той же час не всі оператори ринку підтверджують відновлення відвантажень", - зазначає OilNews.

"Нам відомо про одну машину, яка виїхали з Брянська (ДПС "Газпроменергосеть-Брянськ") на столичний ринок. Свій ресурс налити на заводі нам поки не вдається", - поділився інформацією з OilNews великий імпортер.

За словами учасників ринку, 12 квітня очікується офіційне роз'яснення ФСТЕК по процедурі отримання дозволів на експорт скраплених газів в Україну.

Нагадаємо, що Федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ з 1 квітня призупинила декларування скрапленого газу у всіх напрямках, після чого оптові ціни на скраплений газ зросли.

Як відомо, за підсумками лютого компанія "Глуско Україна", яка є ексклюзивним постачальником зрідженого газу Роснефти в Україні, стала найбільшим імпортером.

"Глуско Україна", яку пов'язують з Віктором Медведчуком, почала імпортувати скраплений газ на український ринок після того, як СБУ ініціювало застосування санкцій до 16 інших компаній-імпортерів.