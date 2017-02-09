OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

35 мільярдів гривень на дороги і покупці Платинум Банку - головне за 9 лютого.

Про МВФ. Питання виділення Україні наступного траншу відсутнє в плані роботи Ради директорів Міжнародного валютного фонду, розписаному до 17 лютого.

Сам МВФ заявляє, що планує розглянути надання Україні наступного траншу найближчим часом та натякає на те, що підвищення пенсійного віку або стажу є одним зі способів проведення пенсійної реформи в Україні.

Про дороги. Кабмін хоче збільшити фінансування на дороги до 35 мільярдів гривень. Він пропонує спрямувати кошти, які можуть вивільнитися від реструктуризації облігацій внутрішньої державної позики, що проводиться Національним банком і Міністерством фінансів, на будівництво доріг.

Про податки. 8 лютого Кабінет міністрів затвердив постанову щодо порядку зарахування акцизного податку з пального до місцевих бюджетів, розроблений Мінфіном.

Про покупки. Стало відомо, хто купив контрольний пакет "Карпатнафтохіму". Опосередкованим власником понад 50% в ТОВ "Карпатнафтохім" через кіпрську Xedrian Holding Ltd став Ільхам Мамедов.

Про потенційні покупки. ТАСкомбанк і Перший український міжнародний банк зацікавлені в покупці активів неплатоспроможного Платинум Банку і зараз проводять їх оцінку.

Про порушення. 3 лютого 2017 року додаткова угода Нацполіції про знижку на закупівлі Mitsubishi Outlander була підписана зовсім не на тих умовах, які погоджували "в установленому порядку".

А керівництво ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", за версією НАБУ, готувалося до здійснення приватизації "ОГХК" на свою користь.

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"Війни чиновників. Навіщо Данилюк поновив атаки на Насірова".

Що викликало чергове загострення в конфлікті між чиновниками і до чого це призведе, з'ясовувала ЕП.

"Як будинок зробити теплішим за 100 тисяч, якщо це коштує мільйон".

Міська програма "70/30" дозволяє київським ОСББ провести енергетичну модернізацію на 1 мільйон гривень, вклавши лише 100 тисяч.