МВФ розгляне питання траншу Україні найближчим часом - фонд

Міжнародний валютний фонд планує розглянути надання Україні наступного траншу найближчим часом.

Про це повідомив в ході брифінгу офіційний представник МВФ Джеррі Райс, передають "Українські новини".

"У нас пройшли дискусії з українською владою, ми найближчим часом плануємо представити на засідання Ради директорів об'єднану доповідь щодо третього перегляду програми EFF, а також доповідь щодо економічної ситуації в країні. Ми вважаємо, що представлення доповіді та засідання ради (щодо України) пройде скоро ", - сказав він.

Нагадаємо, питання виділення Україні наступного траншу відсутнє в плані роботи Ради директорів Міжнародного валютного фонду, розписаному до 17 лютого.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що очікує наступний транш від МВФ на початку лютого.

У вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів.

Як повідомлялося, для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно провести пенсійну реформу, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок.

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