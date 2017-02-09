МВФ розгляне питання траншу Україні найближчим часом - фонд
Міжнародний валютний фонд планує розглянути надання Україні наступного траншу найближчим часом.
Про це повідомив в ході брифінгу офіційний представник МВФ Джеррі Райс, передають "Українські новини".
"У нас пройшли дискусії з українською владою, ми найближчим часом плануємо представити на засідання Ради директорів об'єднану доповідь щодо третього перегляду програми EFF, а також доповідь щодо економічної ситуації в країні. Ми вважаємо, що представлення доповіді та засідання ради (щодо України) пройде скоро ", - сказав він.
Нагадаємо, питання виділення Україні наступного траншу відсутнє в плані роботи Ради директорів Міжнародного валютного фонду, розписаному до 17 лютого.
Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що очікує наступний транш від МВФ на початку лютого.
У вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів.
Як повідомлялося, для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно провести пенсійну реформу, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок.
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Про це заявив керівник Департаменту зовнішніх зв'язків Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс, повідомляє УНІАН.
"Україна гостро потребує реформування пенсійної системи шляхом підвищення пенсійного віку, або пенсійного стажу. Влада України погодилася з необхідністю проведення пенсійної реформи...", - зазначив Райс.
Це означає, що український уряд погодився на впровадження заходів щодо більш тривалого трудового стажу та більш пізнього виходу на пенсію, у 63 роки і стаж не менше 35 років!