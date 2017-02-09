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У НКРЕ заявили, що населення платить за електрику менше, ніж треба

Четвер, 9 лютого 2017, 18:15

Вартість електроенергії для населення на 57,7% нижче економічно обґрунтованого рівня, який станом на січень 2017 року становить 2,31 гривні за 1 кВт-год.

Про це повідомили УНІАН у Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

"Постановою НКРЕ від 26 лютого 2015 року №220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" передбачалося привести у березні 2017 року тарифи на електроенергію для побутових споживачів до економічно обґрунтованого рівня", - заявили у комісії.

"Однак, протягом 2015-2016 років відбулося зростання середньозваженого тарифу на електричну енергію. Середній роздрібний тариф на електроенергію для населення (економічно обґрунтований тариф) у січні 2017 року становить 2,31 гривні за 1 кВт-год з ПДВ. Тобто, зараз населення платить тільки 42,29% ринкового рівня тарифу", - йдеться в повідомленні комісії.

Таким чином, як заявили у НКРЕ, навіть після останнього етапу підвищення тарифів, передбаченого постановою, населення буде сплачувати за електроенергію менше її ринкової вартості, а значить повної ліквідації перехресного субсидування на ринку електроенергії в березні 2017 року не відбудеться.

При цьому наголошується, що НКРЕ розглядає можливість подальших заходів з приведення тарифів на електроенергію, яка опускається населенню, до економічно обґрунтованого рівня.

Зараз тариф для населення становить 71,4 копійки/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць, 1,29 гривні/кВт-год (від 100 до 600 кВт-год), а при рівні споживання більш ніж 600 кВт-год тариф становить 1,638 гривні/кВт-год.

Як повідомлялося, в лютому 2015 року НКРЕ затвердила дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення, що передбачає поетапне зростання до рівня 90 копійок/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць і 1,68 гривні/кВт-год - при споживанні більше 100 кВт-год на місяць.

Останній етап підвищення запланований на 1 березня 2017 року.

Як відомо, 25 січня НКРЕ підвищила тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення на 9% та 37%.

Нагадаємо, НКРЕ з 1 липня 2016 року підвищила тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення на 75-90%. Також з 1 липня подорожчала гаряча вода.

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НКРЕ електроенергія
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Коментарі — 23
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IP: 37.53.216.---Mihail Belik10.02.2017 00:04
комуналка должна быть 100%, слабые сдохнут, сильные будут жить
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IP: 93.72.3.---meua09.02.2017 23:42
Эта контора под названаием НКРЕ КП, управляемая ставленником президента, закусила удила и не может остановиться. Придумала для Ахметова+Порошенко Ротердам+, повысив цены на уголь и тарифы, а теперь всех всех подтягивает к ним, в том время как министр энергетики клялся, что в этому году будет опускать тарифы на эл-во. И конца этому не будет, пока эту "независимую" от олигархов и власти контору не разгонят и не отдадут под суд за фальсификацию тарифов по договоренностям.
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IP: 95.108.133.---kerubino09.02.2017 23:05
Злодійська влада випробовує народ на міцність ,а вони не думають ,що все це терпіння може кінчитись і тоді вони не будуть знати куди тікати .
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IP: 185.23.164.---Tatyana Solamanchuk09.02.2017 22:05
надо дружить с головой
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IP: 93.77.154.---Mikhailo Klub09.02.2017 21:52
А давайте вирахуємо витрати на яхти, кораблі, машини та бензин, роттердам на вугілля, додамомо газ власного видобутку, який десь зник останнім часом, порівняємо з зарплатами у європі і тоді- всі украінці переплачують і за електроенергію і за газ і тепло
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