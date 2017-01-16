Всі розділи
Укр / Рус
Ринок землі, пенсійна реформа, скасування "спрощенки". Чого чекає МВФ від України в 2017

Ринок землі, пенсійна реформа, скасування "спрощенки". Чого чекає МВФ від України в 2017

Понеділок, 16 січня 2017, 08:55 - Галина Калачова
Depositphotos
МВФ висунув жорсткі вимоги. Для продовження співпраці з Фондом Україні треба підвищити пенсійний вік, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок. Це лише частина рекомендацій кредитора.(Рос.)

Украина приняла бюджет на текущий год и национализировала Приватбанк. Это зеленый свет для получения транша МВФ в размере 1 млрд долларов.

"Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы EFF", — заявил на днях официальный представитель Фонда Джерри Райс.

Он отметил существенный прогресс Украины в последние месяцы в реализации необходимых для пересмотра программы реформ. А именно: принятие соответствующего целям программы EFF госбюджета, запуск системы e-декларирования, "решительные действия по обеспечению финансовой стабильности в стране".

По словам представителя МВФ, миссия Фонда в настоящее время продолжает консультации с властями Украины по оставшимся вопросам. То есть, у правительства неплохие шансы на получение еще одного миллиардного транша.

Гораздо более болезненными могут оказаться новые обязательства, которые Киев должен выполнить для продолжения сотрудничества. Это следует из обновленного меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, который есть в распоряжении ЭП.

Он содержит ряд жестких требований, на которых в Фонде настаивали и раньше. От Украины международный кредитор требует: провести пенсионную реформу, в том числе повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, упразднить "упрощенку" и открыть земельный рынок.

Очевидно, что любое упоминание об этих намерениях спровоцирует напряжение в обществе. А выполнение всех этих требований сулит пике политических рейтингов, кадровые перестановки на всех уровнях власти и политическую турбулентность.

Пока документ на этапе согласования. С одной стороны, это всего лишь рекомендации и совсем не руководство к действию для украинской власти. С другой — если рассматривать предписания МВФ лишь как совет, то рассчитывать на транши не следует, их попросту не будет.  

МВФ земля пенсійна реформа податки
Матеріали за темою
Розенко: Влада не зробить жодного кроку для підвищення пенсійного віку 16 січня 2017, 12:08
МВФ чекає у 2017 році пенсійну і земельну реформу та скасування "спрощенки" 16 січня 2017, 09:53
МВФ прийме рішення щодо 4 траншу для України найближчими часом 12 січня 2017, 19:28
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 24
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.58.---jurius18.01.2017 18:20
Vladimir Che:
Непонятно что Олег написал не так. Правда глаза колет, я то это понимаю. Но это совсем не повод переставать думать рационально и склоняться на путь базарных торговок и бюджетников, уверенных, что ресурсы государства в условиях войны безграничны...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 37.52.99.---Vladimir Che18.01.2017 17:57
Oleg Yatskar:
Кх... Як би це не образити вас .... То невже ви думаєте що НАС годує МВФ ???? Нас - дрібних підприємців, лікарів , вчителів, будівельників??, - а не злодюг і негідників при владі , олігархів і "власників заводів і пароплавів"
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.119.58.---jurius18.01.2017 16:49
Willam Shkavolyak:
Засунься, колхозник!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 162.252.126.---Willam Shkavolyak17.01.2017 19:26
Need as Israel- kibutsy and help the State.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 162.252.126.---Willam Shkavolyak17.01.2017 19:22
No land for sale. (Hi prodazu zemli) 5901
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті