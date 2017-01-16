Ринок землі, пенсійна реформа, скасування "спрощенки". Чого чекає МВФ від України в 2017

Что требует от Украины МВФ

Предварительных мер всего пять и четыре из них в процессе выполнения. Пятое — принятие госбюджета, соответствующего целям программы, сделано.

Предварительные меры

1. Решение вопроса банков с недостаточным уровнем капитала.

Большинство из 20 банков первой группы выполнили нормы по докапитализации. Те банки, которые не сделали этого, выведены с рынка. Приватбанк национализирован как системнозначимый.

2. Смена механизма пересмотра тарифов на энергоносители.

Переход на поквартальный пересмотр, который предполагает корректировку тарифов в случае их отклонения от уровня себестоимости более чем на 10%.

3. Снижение социальной нормы потребления газа.

Для индивидуального отопления необходимо снизить: потребление газа — с 5,5 до 4,5 куб м на "квадратный" метр, электроэнергии — с 65 до 51 кВт/час, централизованного отопления — с 0,0548 до 0,0431 Гкал за "квадратный" метр.

4. НАЗК должен передать информацию в Национальное антикоррупционное бюро о должностных лицах, которые не подали своевременно электронные декларации или сфальсифицировали их.

Структурные маяки

Проект меморандума предполагает 12 структурных маяков, из них семь — новые.

Во-первых, Кабинет министров должен до конца января 2017 года принять решение о монетизации субсидий.

Монетизация субсидий обсуждается уже не первый год как мера, которая будет стимулировать население экономить энергоносители.

Корректировка системы субсидий — очень чувствительный момент для правительства. Она сдержала и продолжает "гасить" социальное напряжение при высоких коммунальных тарифах.

Также монетизация не совсем выгодна казне, поскольку предполагает начисление населению реальных денег. Кроме этого, правительство до сих пор не определилось с тем, как именно ее проводить.

Во-вторых — пенсионная реформа. Установлен новый срок — конец марта 2017 года.

Действующий проект меморандума предполагал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, поэтому МВФ ужесточил требования.

Маяк предполагает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин — на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин — на шесть месяцев после 2021 года, до тех пор, пока для обоих пенсионный возраст не достигнет 63 лет — в 2027 году.

Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением на год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.

В Кабмине рассчитывают, что этого удастся избежать.

"Пока консультации продолжаются. Различные редакции меморандумов курсируют туда-сюда. Такие формулировки фигурировали постоянно. Но вы помните, что в финальных версиях меморандумов их не было. Такая формула неприемлема, мы не пойдем на такие шаги", — отметил в разговоре с ЭП один из членов Кабинета министров.

В-третьих — земельная реформа. Новый срок — конец марта 2017 года. Подать закон о рынке земель в парламент Украина обязывалась до конца сентября прошлого года. Не подала. Сейчас маяк выписан опять-таки жестче — до конца марта закон должен быть принят.

В-четвертых, надо выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита Приватбанка. Срок — конец января 2017 года.

Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности на протяжении шести месяцев, предшествующих национализации.

В-пятых, надо выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами Приватбанка условий реструктуризации. Срок — конец июня 2017 года.

Компания должна оценить, позволяют ли условия реструктуризации компенсировать потери по займам, выданным связанным лицам.

В-шестых — создание единого реестра получателей социальных выплат — до конца июня 2017 года.

Реестр будет в ведении Минфина. Идея с созданием реестра не нова. Его появление необходимо, в том числе для продолжения процесса верификации социальных выплат. Пока дальше разговоров и точечных начинаний дело с места не сдвинулось.

В-седьмых — создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов. Срок — до конца июня 2017 года.

И другие требования…

Многие прошлогодние начинания или планы правительства превратились в пункты меморандума МВФ. Впрочем, там есть и такие, которые власть предпочла бы не выполнять.

Среди них — реформа финансовой полиции. Исходя из меморандума, парламент должен узаконить ее работу до конца апреля. Судя по выписанным в меморандуме характеристикам, этот орган должен быть создан по модели, предложенной Минфином.

Финполиция позиционируется как отдельный орган с "намного меньшим штатом". Его появление позволит сосредоточить все функции по экономическим преступлениям против государства в одном органе.

В него войдут неработающие до сих пор в этой сфере сотрудники. Финполисмены будут получать высокую зарплату, выполнять понятные и прозрачные функции. Загвоздка в том, что в отношении финполиции в целом, и модели Минфина в частности, нет единства мнений ни в парламенте, ни в правительстве.

"Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС", — говорит министр внутренних дел Арсен Аваков.

В комментарии ЭП министр уточнил, что разговаривал по этому поводу с Александром Данылюком.

"Если это будет не суррогат, а максималистский проект единой финансовой контрольной институции, с ликвидацией этих функций в СБУ и Нацполиции, то я принципиально "За", — отметил Аваков.

В таком случае, по его мнению, получится создать полноценный современный контрольный орган, близкий по сути функций к американскому.

ГФС может получить доступ к банковским счетам украинцев. Ожидается, что к концу июня парламент предоставит фискальной службе, такую опцию как и возможность использовать непрямые методы оценки доходов граждан.

Среди пунктов меморандума также — аудит баз данных ГФС. В прошлом году решение об аудите баз данных стало компромиссом, который позволил не передавать базы данных в управление Минфина, на чем принципиально настаивал министр финансов Александр Данылюк. МВФ был против такой передачи.

Подписав меморандум МВФ, украинская сторона также возьмет на себя обязательства воздержаться от каких-либо шагов в сторону сохранения или создания налоговых льгот.

В частности, речь о том, что правительство воздерживается от введения льготного режима налогообложения в индустриальных парках, не будет пока создавать экспортно-кредитное агентство, а также отменит упрощеную систему налогообложения с января 2018 года.

Проект меморандума расширяет и обязательства украинской стороны по приватизации. Подтверждаются намерения продать Одесский припортовый завод, и инициировать процесс приватизации ряда крупных гособъектов: ГПЗКУ, Турбоатома, Центрэнерго, облэнерго. Ожидается также принятие законодательства, которое позволит продать злосчастный "Укрспирт".

Подписав меморандум в такой редакции украинская сторона согласится на пересмотр закона о госслужбе, а также на сокращение работников бюджетной сферы и госслужащих. В 2017 году сократить количество бюджетников планируется на 4%, а в среднесрочной перспективе — до конца 2019 года — более чем на 10%.

Среди прочих обязательных к выполнению норм: подача в парламент законопроекта о присоединении к правилам BEPS и легализация добычи янтаря и игорного бизнеса с 2018 года.

Транши в планах

Текущий год по части сотрудничества с кредитором запланирован как очень насыщенный. По графику МВФ в этом году нужно провести четвертый, пятый и шестой пересмотры программы, получив суммарно 4,5 млрд долларов.

Официальный график сотрудничества с МВФ выглядит так.

График получения траншей по программе расширенного финансирования (EFF) Украины и МВФ Доступность дат SDR, млн Доллары США, млн Условия 11 марта 2015 3546 4872 Подтверждение договоренностей о длительном сотрудничестве 15 июня 2015 1182 1650 Первый пересмотр 15 сентября 2015 716,11 1000 Второй пересмотр 15 ноября 2016* 734,05 1000 Третий пересмотр 15 мая 2017 1418,48 1931,58 Четвертый пересмотр 15 августа 2017 952,49 1296,55 Пятый пересмотр 15 ноября 2017 952,49 12962 Шестой пересмотр 15 февраля 2018 711,57 967,88 Седьмой пересмотр 15 мая 2018 711,57 968,1 Восьмой пересмотр 15 августа 2018 711,57 968,56 Девятый пересмотр 15 ноября 2018 711,57 969,17 Десятый пересмотр ВСЕГО 12348 16920 *Этот транш Украина старается получить

Удастся ли выполнить этот план? Неизвестно. Каждый транш дается Украине с большим трудом и нарушением обозначенных в меморандуме сроков.

Сейчас Украина ждет четвертый транш. Ранее в разговоре с ЭП первый вице-премьер-министр Степан Кубив оценил шанс на его получение как "очень хороший".

"Этим шансом нужно воспользоваться потому что в данном случае мы говорим о макроэкономической стабильности, прогнозированном курсе гривны и соблюдении просчитанного баланса бюджета", — отметил Кубив.

Пока расчет на то, что транш позволит частично стабилизировать курс гривны и получить макрофинансовую помощь от Еврокомиссии.

А потом предстоит сложный выбор: предусмотренные в новом проекте меморандума последующие шаги очень непопулярны. Однако отказ от сотрудничества с Фондом — не менее непопулярное решение для страны.

Есть три возможных варианта развития событий.

Первый, согласиться на требования МВФ и выполнять их. Это равноценно согласию на снижение политических рейтингов, готовности столкнуться с социальным напряжением в обществе и бизнес-среде. В прошлые годы, например, попытки упразднить упрощенную систему налогообложения были причиной массовых протестов предпринимателей.

Второй, согласиться и не выполнять. Это сценарий означает: все пообещать ради сохранения сотрудничества с фондом, а потом максимально тянуть с выполнением, пытаясь перенести самые болезненные шаги на период последователей.

Третий, договариваться о более "мягкой" редакции меморандума. На первых порах требования МВФ действительно всегда более жесткие, но во время переговоров частично получается их смягчить.

Проблема лишь в том, что уровень их выполнения потом оказывается крайне низким, а каждое не сдержанное украинской стороной обещание осложняет переговорный процесс с фондом и исчерпывает лимит его доверия.