Ринок землі, пенсійна реформа, скасування "спрощенки". Чого чекає МВФ від України в 2017
Украина приняла бюджет на текущий год и национализировала Приватбанк. Это зеленый свет для получения транша МВФ в размере 1 млрд долларов.
"Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы EFF", — заявил на днях официальный представитель Фонда Джерри Райс.
Он отметил существенный прогресс Украины в последние месяцы в реализации необходимых для пересмотра программы реформ. А именно: принятие соответствующего целям программы EFF госбюджета, запуск системы e-декларирования, "решительные действия по обеспечению финансовой стабильности в стране".
По словам представителя МВФ, миссия Фонда в настоящее время продолжает консультации с властями Украины по оставшимся вопросам. То есть, у правительства неплохие шансы на получение еще одного миллиардного транша.
Гораздо более болезненными могут оказаться новые обязательства, которые Киев должен выполнить для продолжения сотрудничества. Это следует из обновленного меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, который есть в распоряжении ЭП.
Он содержит ряд жестких требований, на которых в Фонде настаивали и раньше. От Украины международный кредитор требует: провести пенсионную реформу, в том числе повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, упразднить "упрощенку" и открыть земельный рынок.
Очевидно, что любое упоминание об этих намерениях спровоцирует напряжение в обществе. А выполнение всех этих требований сулит пике политических рейтингов, кадровые перестановки на всех уровнях власти и политическую турбулентность.
Пока документ на этапе согласования. С одной стороны, это всего лишь рекомендации и совсем не руководство к действию для украинской власти. С другой — если рассматривать предписания МВФ лишь как совет, то рассчитывать на транши не следует, их попросту не будет.
Что требует от Украины МВФ
Предварительных мер всего пять и четыре из них в процессе выполнения. Пятое — принятие госбюджета, соответствующего целям программы, сделано.
Предварительные меры
1. Решение вопроса банков с недостаточным уровнем капитала.
Большинство из 20 банков первой группы выполнили нормы по докапитализации. Те банки, которые не сделали этого, выведены с рынка. Приватбанк национализирован как системнозначимый.
2. Смена механизма пересмотра тарифов на энергоносители.
Переход на поквартальный пересмотр, который предполагает корректировку тарифов в случае их отклонения от уровня себестоимости более чем на 10%.
3. Снижение социальной нормы потребления газа.
Для индивидуального отопления необходимо снизить: потребление газа — с 5,5 до 4,5 куб м на "квадратный" метр, электроэнергии — с 65 до 51 кВт/час, централизованного отопления — с 0,0548 до 0,0431 Гкал за "квадратный" метр.
4. НАЗК должен передать информацию в Национальное антикоррупционное бюро о должностных лицах, которые не подали своевременно электронные декларации или сфальсифицировали их.
Структурные маяки
Проект меморандума предполагает 12 структурных маяков, из них семь — новые.
Во-первых, Кабинет министров должен до конца января 2017 года принять решение о монетизации субсидий.
Монетизация субсидий обсуждается уже не первый год как мера, которая будет стимулировать население экономить энергоносители.
Корректировка системы субсидий — очень чувствительный момент для правительства. Она сдержала и продолжает "гасить" социальное напряжение при высоких коммунальных тарифах.
Также монетизация не совсем выгодна казне, поскольку предполагает начисление населению реальных денег. Кроме этого, правительство до сих пор не определилось с тем, как именно ее проводить.
Во-вторых — пенсионная реформа. Установлен новый срок — конец марта 2017 года.
Действующий проект меморандума предполагал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, поэтому МВФ ужесточил требования.
Маяк предполагает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин — на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин — на шесть месяцев после 2021 года, до тех пор, пока для обоих пенсионный возраст не достигнет 63 лет — в 2027 году.
Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением на год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.
В Кабмине рассчитывают, что этого удастся избежать.
"Пока консультации продолжаются. Различные редакции меморандумов курсируют туда-сюда. Такие формулировки фигурировали постоянно. Но вы помните, что в финальных версиях меморандумов их не было. Такая формула неприемлема, мы не пойдем на такие шаги", — отметил в разговоре с ЭП один из членов Кабинета министров.
В-третьих — земельная реформа. Новый срок — конец марта 2017 года. Подать закон о рынке земель в парламент Украина обязывалась до конца сентября прошлого года. Не подала. Сейчас маяк выписан опять-таки жестче — до конца марта закон должен быть принят.
В-четвертых, надо выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита Приватбанка. Срок — конец января 2017 года.
Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности на протяжении шести месяцев, предшествующих национализации.
В-пятых, надо выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами Приватбанка условий реструктуризации. Срок — конец июня 2017 года.
Компания должна оценить, позволяют ли условия реструктуризации компенсировать потери по займам, выданным связанным лицам.
В-шестых — создание единого реестра получателей социальных выплат — до конца июня 2017 года.
Реестр будет в ведении Минфина. Идея с созданием реестра не нова. Его появление необходимо, в том числе для продолжения процесса верификации социальных выплат. Пока дальше разговоров и точечных начинаний дело с места не сдвинулось.
В-седьмых — создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов. Срок — до конца июня 2017 года.
И другие требования…
Многие прошлогодние начинания или планы правительства превратились в пункты меморандума МВФ. Впрочем, там есть и такие, которые власть предпочла бы не выполнять.
Среди них — реформа финансовой полиции. Исходя из меморандума, парламент должен узаконить ее работу до конца апреля. Судя по выписанным в меморандуме характеристикам, этот орган должен быть создан по модели, предложенной Минфином.
Финполиция позиционируется как отдельный орган с "намного меньшим штатом". Его появление позволит сосредоточить все функции по экономическим преступлениям против государства в одном органе.
В него войдут неработающие до сих пор в этой сфере сотрудники. Финполисмены будут получать высокую зарплату, выполнять понятные и прозрачные функции. Загвоздка в том, что в отношении финполиции в целом, и модели Минфина в частности, нет единства мнений ни в парламенте, ни в правительстве.
"Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС", — говорит министр внутренних дел Арсен Аваков.
В комментарии ЭП министр уточнил, что разговаривал по этому поводу с Александром Данылюком.
"Если это будет не суррогат, а максималистский проект единой финансовой контрольной институции, с ликвидацией этих функций в СБУ и Нацполиции, то я принципиально "За", — отметил Аваков.
В таком случае, по его мнению, получится создать полноценный современный контрольный орган, близкий по сути функций к американскому.
ГФС может получить доступ к банковским счетам украинцев. Ожидается, что к концу июня парламент предоставит фискальной службе, такую опцию как и возможность использовать непрямые методы оценки доходов граждан.
Среди пунктов меморандума также — аудит баз данных ГФС. В прошлом году решение об аудите баз данных стало компромиссом, который позволил не передавать базы данных в управление Минфина, на чем принципиально настаивал министр финансов Александр Данылюк. МВФ был против такой передачи.
Подписав меморандум МВФ, украинская сторона также возьмет на себя обязательства воздержаться от каких-либо шагов в сторону сохранения или создания налоговых льгот.
В частности, речь о том, что правительство воздерживается от введения льготного режима налогообложения в индустриальных парках, не будет пока создавать экспортно-кредитное агентство, а также отменит упрощеную систему налогообложения с января 2018 года.
Проект меморандума расширяет и обязательства украинской стороны по приватизации. Подтверждаются намерения продать Одесский припортовый завод, и инициировать процесс приватизации ряда крупных гособъектов: ГПЗКУ, Турбоатома, Центрэнерго, облэнерго. Ожидается также принятие законодательства, которое позволит продать злосчастный "Укрспирт".
Подписав меморандум в такой редакции украинская сторона согласится на пересмотр закона о госслужбе, а также на сокращение работников бюджетной сферы и госслужащих. В 2017 году сократить количество бюджетников планируется на 4%, а в среднесрочной перспективе — до конца 2019 года — более чем на 10%.
Среди прочих обязательных к выполнению норм: подача в парламент законопроекта о присоединении к правилам BEPS и легализация добычи янтаря и игорного бизнеса с 2018 года.
Транши в планах
Текущий год по части сотрудничества с кредитором запланирован как очень насыщенный. По графику МВФ в этом году нужно провести четвертый, пятый и шестой пересмотры программы, получив суммарно 4,5 млрд долларов.
Официальный график сотрудничества с МВФ выглядит так.
|График получения траншей по программе расширенного финансирования (EFF) Украины и МВФ
|Доступность дат
|SDR, млн
|Доллары США, млн
|Условия
|11 марта 2015
|3546
|4872
|Подтверждение договоренностей о длительном сотрудничестве
|15 июня 2015
|1182
|1650
|Первый пересмотр
|15 сентября 2015
|716,11
|1000
|Второй пересмотр
|15 ноября 2016*
|734,05
|1000
|Третий пересмотр
|15 мая 2017
|1418,48
|1931,58
|Четвертый пересмотр
|15 августа 2017
|952,49
|1296,55
|Пятый пересмотр
|15 ноября 2017
|952,49
|12962
|Шестой пересмотр
|15 февраля 2018
|711,57
|967,88
|Седьмой пересмотр
|15 мая 2018
|711,57
|968,1
|Восьмой пересмотр
|15 августа 2018
|711,57
|968,56
|Девятый пересмотр
|15 ноября 2018
|711,57
|969,17
|Десятый пересмотр
|ВСЕГО
|12348
|16920
|*Этот транш Украина старается получить
Удастся ли выполнить этот план? Неизвестно. Каждый транш дается Украине с большим трудом и нарушением обозначенных в меморандуме сроков.
Сейчас Украина ждет четвертый транш. Ранее в разговоре с ЭП первый вице-премьер-министр Степан Кубив оценил шанс на его получение как "очень хороший".
"Этим шансом нужно воспользоваться потому что в данном случае мы говорим о макроэкономической стабильности, прогнозированном курсе гривны и соблюдении просчитанного баланса бюджета", — отметил Кубив.
Пока расчет на то, что транш позволит частично стабилизировать курс гривны и получить макрофинансовую помощь от Еврокомиссии.
А потом предстоит сложный выбор: предусмотренные в новом проекте меморандума последующие шаги очень непопулярны. Однако отказ от сотрудничества с Фондом — не менее непопулярное решение для страны.
Есть три возможных варианта развития событий.
Первый, согласиться на требования МВФ и выполнять их. Это равноценно согласию на снижение политических рейтингов, готовности столкнуться с социальным напряжением в обществе и бизнес-среде. В прошлые годы, например, попытки упразднить упрощенную систему налогообложения были причиной массовых протестов предпринимателей.
Второй, согласиться и не выполнять. Это сценарий означает: все пообещать ради сохранения сотрудничества с фондом, а потом максимально тянуть с выполнением, пытаясь перенести самые болезненные шаги на период последователей.
Третий, договариваться о более "мягкой" редакции меморандума. На первых порах требования МВФ действительно всегда более жесткие, но во время переговоров частично получается их смягчить.
Проблема лишь в том, что уровень их выполнения потом оказывается крайне низким, а каждое не сдержанное украинской стороной обещание осложняет переговорный процесс с фондом и исчерпывает лимит его доверия.
Что требует от Украины МВФ
Проект меморандума предполагает 12 структурных маяков, из них семь — новые.
Во-первых, Кабинет министров должен до конца января 2017 года принять решение о монетизации субсидий.
Монетизация субсидий обсуждается уже не первый год как мера, которая будет стимулировать население экономить энергоносители.
Во-вторых — пенсионная реформа. Установлен новый срок — конец марта 2017 года.
Действующий проект меморандума предполагал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, поэтому МВФ ужесточил требования.
Маяк предполагает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин — на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин — на шесть месяцев после 2021 года, до тех пор, пока для обоих пенсионный возраст не достигнет 63 лет — в 2027 году.
В-третьих — земельная реформа. Новый срок — конец марта 2017 года. Подать закон о рынке земель в парламент Украина обязывалась до конца сентября прошлого года. Не подала. Сейчас маяк выписан опять-таки жестче — до конца марта закон должен быть принят.
В-четвертых, надо выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита Приватбанка. Срок — конец января 2017 года.
Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности на протяжении шести месяцев, предшествующих национализации.
В-пятых, надо выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами Приватбанка условий реструктуризации. Срок — конец июня 2017 года.
Компания должна оценить, позволяют ли условия реструктуризации компенсировать потери по займам, выданным связанным лицам.
В-шестых — создание единого реестра получателей социальных выплат — до конца июня 2017 года. Его появление необходимо, в том числе для продолжения процесса верификации социальных выплат. Пока дальше разговоров и точечных начинаний дело с места не сдвинулось.
В-седьмых — создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов. Срок — до конца июня 2017 года.
И другие требования…
Многие прошлогодние начинания или планы правительства превратились в пункты меморандума МВФ.
Среди них — реформа финансовой полиции. Исходя из меморандума, парламент должен узаконить ее работу до конца апреля. Судя по выписанным в меморандуме характеристикам, этот орган должен быть создан по модели, предложенной Минфином.
Еще ГФС может получить доступ к банковским счетам украинцев. Ожидается, что к концу июня парламент предоставит фискальной службе, такую опцию как и возможность использовать непрямые методы оценки доходов граждан.
Подписав меморандум МВФ, украинская сторона также возьмет на себя обязательства воздержаться от каких-либо шагов в сторону сохранения или создания налоговых льгот.
В частности, речь о том, что правительство воздерживается от введения льготного режима налогообложения в индустриальных парках, не будет пока создавать экспортно-кредитное агентство, а также отменит упрощеную систему налогообложения с января 2018 года.
Проект меморандума расширяет и обязательства украинской стороны по приватизации. Подтверждаются намерения продать Одесский припортовый завод, и инициировать процесс приватизации ряда крупных гособъектов: ГПЗКУ, Турбоатома, Центрэнерго, облэнерго. Ожидается также принятие законодательства, которое позволит продать злосчастный "Укрспирт".
Кроме этого, украинская сторона согласится на пересмотр закона о госслужбе, а также на сокращение работников бюджетной сферы и госслужащих. В этой году сократить количество бюджетников планируется на 4%, а в среднесрочной перспективе — до конца 2019 года — более чем на 10%.
Сценарии
Удастся ли выполнить этот план? Неизвестно. Есть три возможных варианта развития событий.
Первый, согласиться на требования МВФ и выполнять их. Это равноценно согласию на снижение политических рейтингов, готовности столкнуться с социальным напряжением в обществе и бизнес-среде. В прошлые годы, например, попытки упразднить упрощенную систему налогообложения были причиной массовых протестов предпринимателей.
Второй, согласиться и не выполнять. Это сценарий означает: все пообещать ради сохранения сотрудничества с фондом, а потом максимально тянуть с выполнением, пытаясь перенести самые болезненные шаги на период последователей.
Третий, договариваться о более "мягкой" редакции меморандума. На первых порах требования МВФ действительно всегда более жесткие, но во время переговоров частично получается их смягчить.
Проблема лишь в том, что уровень их выполнения потом оказывается крайне низким, а каждое не сдержанное украинской стороной обещание осложняет переговорный процесс с фондом и исчерпывает лимит его доверия.
Непонятно что Олег написал не так. Правда глаза колет, я то это понимаю. Но это совсем не повод переставать думать рационально и склоняться на путь базарных торговок и бюджетников, уверенных, что ресурсы государства в условиях войны безграничны...
Кх... Як би це не образити вас .... То невже ви думаєте що НАС годує МВФ ???? Нас - дрібних підприємців, лікарів , вчителів, будівельників??, - а не злодюг і негідників при владі , олігархів і "власників заводів і пароплавів"
Засунься, колхозник!