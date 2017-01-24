Гривня на відкритті міжбанку зміцнилася до 27,25 за долар

24 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 27,18-27,25 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,18-27,25 гривні;

Євро - 29,21-29,28 гривні;

Російський рубль - 0,4591-0,4606 гривні.

Як відомо, 23 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,25-27,31 гривні за долар.

Нагадаємо, Національний банк підвищив офіційний курс гривні по відношенню до долара на 9 копійок до 27,33 гривні за долар.

Економічна правда