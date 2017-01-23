Нацбанк знову зміцнив офіційний курс гривні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні по відношенню до долара на 9 копійок до 27,33 гривні за долар.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Так, на 24 січня офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,28 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5934 гривні.

Як відомо, 23 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,25-27,31 гривні за долар.

Економічна правда