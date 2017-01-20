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Балчун заявляє про саботаж з боку Мінінфраструктури

П'ятниця, 20 січня 2017, 19:48

Голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун заявляє, що зіткнувся з саботажем і блокуванням на найвищому міністерському рівні.

Про це він написав на своїй сторінці в Fаcebook.

"Публічна полеміка у стилі "сам дурень" для мене абсолютно неприйнятна. Я приїхав в Україну працювати задля реформи однієї з найпотужніших залізниць світу, а не для дискусій у принизливому тоні", - написав Балчун.

"З саботажем, блокуванням, зволіканням мені довелося зіткнутися на найвищому міністерському рівні. Сьогодні речі названо своїми іменами. Все, що до цього дня вдалося зробити у компанії, стало можливим лише завдяки особистій підтримці прем’єра Володимира Гройсмана", - додав він.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян вчергове розкритикував Балчуна та заявив, що на номінаційному комітеті голосував проти обрання його головою "УЗ".

Нагадаємо, Кабінет міністрів у середу затвердив новий статут "Укрзалізниці", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втратило право бути органом управління компанії.

Економічна правда

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Коментарі — 6
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IP: 162.157.30.---Vera Bashkina21.01.2017 05:29
Willam Shkavolyak:
No Europian Union, No NATO , No Assosiation. 5637
Willam Shkavolyak:

Mr. Shkavolyak, go home - в пАрашу
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IP: 162.157.30.---Vera Bashkina21.01.2017 05:27
Willam Shkavolyak:
No Europian Union, No NATO , No Assosiation. 5637
Willam Shkavolyak:

Mr. Shkavolyak, go home - в пАрашу
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IP: 130.180.218.---Izeslav Ivanov20.01.2017 22:51
Володимир Петренко:
...помітив дивну річ!
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IP: 109.197.217.---Володимир Петренко20.01.2017 21:32
...помітив дивну річ!
Зайшов ще раз на сайт і своїх коментарів не побачив .
Коментарі в квадратику 1.
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IP: 109.197.217.---Володимир Петренко20.01.2017 21:20
...Войцех - на майдані стояли за те що - ми з Вами (ЄС) їх - а з ними(РФ) вони нас!!! ....То Ви будьте так ласкаві не підведіть!! Тримайтесь!!
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