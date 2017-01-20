Балчун заявляє про саботаж з боку Мінінфраструктури
Голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун заявляє, що зіткнувся з саботажем і блокуванням на найвищому міністерському рівні.
Про це він написав на своїй сторінці в Fаcebook.
"Публічна полеміка у стилі "сам дурень" для мене абсолютно неприйнятна. Я приїхав в Україну працювати задля реформи однієї з найпотужніших залізниць світу, а не для дискусій у принизливому тоні", - написав Балчун.
"З саботажем, блокуванням, зволіканням мені довелося зіткнутися на найвищому міністерському рівні. Сьогодні речі названо своїми іменами. Все, що до цього дня вдалося зробити у компанії, стало можливим лише завдяки особистій підтримці прем’єра Володимира Гройсмана", - додав він.
Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян вчергове розкритикував Балчуна та заявив, що на номінаційному комітеті голосував проти обрання його головою "УЗ".
Нагадаємо, Кабінет міністрів у середу затвердив новий статут "Укрзалізниці", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втратило право бути органом управління компанії.
Економічна правда
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Коментарі в квадратику 1.
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