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Омелян: На номінаційному комітеті я голосував проти Балчуна

П'ятниця, 20 січня 2017, 13:38

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на номінаційному комітеті голосував проти обрання головою "УЗ" Войцеха Балчуна.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Так, на номінаційному комітеті я голосував проти Балчуна. Я не вірив, що людина, яка покинула роботу заради музики, готова повернутися повноцінно у виснажливий світ бізнесу. Але, я був один проти всіх і для мене принципи незалежного обрання були важливіші за власне передчуття", - написав Омелян.

Крім того, він повідомив, що не помилився, і "УЗ" отримала не акулу з РКР Карго, а примхливого шоумена.

"На жаль, я не помилився і впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго", - зазначив міністр.

За словами Омеляна, постійні суперечки з Балчуном привели до того, що він звернувся до керівництва держави з проханням провести засідання усіх причетних сторін, щоб заслухати реальний стан речей на "УЗ".

"Постійні суперечки, бажання замість роботи займатися концертами і політичними домовленостями, готовність бути ширмою, а не менеджером змін, дивні кадрові призначення, промови і презентації, які не мали нічого спільного з дійсністю. І великий піар, який відомо хто оплачував", - написав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у середу затвердив новий статут "Укрзалізниці", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втратило право бути органом управління компанії.

Економічна правда

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