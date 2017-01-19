Лагард: Найближчими днями узгодять деталі траншу МВФ для України

Завершення узгодження останніх технічних питань про надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги можна очікувати протягом найближчих декількох днів.

Про це сказала директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард після переговорів з президентом Петром Порошенко, пише "Інтерфакс-Україна".

"У мене є всі підстави вірити, що кілька останніх технічних деталей, які повинні бути розглянуті найближчими днями, приведуть до реального позитивного результату", - сказала вона.

Лагард зазначила, що зустріч з Порошенком була дуже ефективною. Сторони обговорили той великий обсяг реформ, які здійснила Україна.

"Ми тільки що закінчили з Порошенком дуже ефективну зустріч, в ході якої ми обговорили багато реформ і прогрес, який провели президент Порошенко і його команда", - сказала Лагард.

За її словами, команди обох сторін будуть працювати для вирішення питань, що залишилися щодо надання траншу МВФ Україні, щоб протягом декількох днів досягти результату.

У свою чергу, Порошенко акцентував увагу на тому, що прогрес України на шляху проведення реформ був відзначений керівництвом МВФ.

"Я пишаюся, що в цей важкий час для економіки і фінансової стабілізації у нас є відмінне співробітництво з МВФ", - сказав він.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що очікує наступний транш від МВФ на початку лютого.

У вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів.

Як повідомлялося, для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно провести пенсійну реформу, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок.

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