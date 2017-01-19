Всі розділи
Укр / Рус

Лагард: Найближчими днями узгодять деталі траншу МВФ для України

Четвер, 19 січня 2017, 18:50

Завершення узгодження останніх технічних питань про надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги можна очікувати протягом найближчих декількох днів.

Про це сказала директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард після переговорів з президентом Петром Порошенко, пише "Інтерфакс-Україна".

"У мене є всі підстави вірити, що кілька останніх технічних деталей, які повинні бути розглянуті найближчими днями, приведуть до реального позитивного результату", - сказала вона.

Лагард зазначила, що зустріч з Порошенком була дуже ефективною. Сторони обговорили той великий обсяг реформ, які здійснила Україна.

"Ми тільки що закінчили з Порошенком дуже ефективну зустріч, в ході якої ми обговорили багато реформ і прогрес, який провели президент Порошенко і його команда", - сказала Лагард.

 

За її словами, команди обох сторін будуть працювати для вирішення питань, що залишилися щодо надання траншу МВФ Україні, щоб протягом декількох днів досягти результату.

У свою чергу, Порошенко акцентував увагу на тому, що прогрес України на шляху проведення реформ був відзначений керівництвом МВФ.

"Я пишаюся, що в цей важкий час для економіки і фінансової стабілізації у нас є відмінне співробітництво з МВФ", - сказав він.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що очікує наступний транш від МВФ на початку лютого.

У вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів.

Як повідомлялося, для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно провести пенсійну реформу, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок. 

Читайте також: Ринок землі, пенсійна реформа, скасування "спрощенки". Чого чекає МВФ від України в 2017

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

МВФ Україна
Матеріали за темою
Меморандум з МВФ буде погоджений до кінця січня - Рева 18 січня 2017, 14:31
Новий контракт з МВФ, або Чи можна уникнути катастрофи 18 січня 2017, 13:23
Гройсман: дата підписання меморандуму з МВФ поки не визначена 17 січня 2017, 14:53
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.69.233.---ARISTOFAN19.01.2017 20:10
Украине брать кредит равносильно что брать кредит для покупки айфона это какое умище нужно иметь, или после меня хоть потоп?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті