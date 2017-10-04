"Ігри" Кабміну та агонія Луганщини

Луганская область тонет в болоте социально-экономического кризиса, а общественные настроения все больше отличаются разочарованием и отчаянием.

Происходящее угрожает региону катастрофой: электроэнергетика в агонии, промышленные предприятия не работают, экономика погрязла в долгах.

Предчувствие беды, тотальной безработицы и нищеты, всплеска преступности и массовой миграции — все это ведет к возникновению протестных настроений.

Однако правительство и власть ничего не делают для изменения сложившегося положения или делают то, что усугубляет ситуацию.

Протестный октябрь

Как результат, начало октября становится особенно жарким. На акцию протеста в Северодонецке запланировано привлечь 2 тыс сотрудников предприятий.

Большую часть демонстрантов составят сотрудники Луганского энергетического объединения и северодонецкого завода "Азот". Участие в акции подтвердили в коллективах "Луганскгаза", лисичанского стеклозавода "Пролетарий", шахт "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь", областного профсоюза строителей.

Главные требования — правительство должно решить проблемы, которые не дают работать предприятиям области. В Луганской области уже не осталось крупных работающих предприятий, экономика разрушена, а единственное, что делает правительство, — ухудшает ситуацию или бездействует.

Принятие деклараций и меморандумов ни к чему не приводит и уже изрядно надоело, поэтому необходимы конкретные шаги. Нужен план с указанием действий и ответственных лиц. Необходимо проведение выездного заседания Кабмина в Северодонецке — не когда-нибудь, а уже сейчас, в октябре.

Иначе Луганская область уже не выкарабкается из пропасти, куда ее бросили. Предприятия не смогут запуститься, квалифицированные кадры покинут область.

Энергетическая катастрофа, спровоцированная властями с помощью срыва подготовки региона к зиме, повлечет за собой эффект домино: пострадают все жители области, все предприятия и организации, все сферы жизнедеятельности.

Доклад ООН и проблемы области

Крупнейшее предприятие Луганщины — Луганское энергетическое объединение — находится в состоянии агонии. Десятимесячный финансовый кризис, в который ЛЭО погрузили НКРЭКУ и Государственная исполнительная служба по заказу ГП "Энергорынок", принес предсказуемые результаты.

Компания столкнулась с массовыми увольнениями сотрудников из-за трехдневной рабочей недели и мизерной зарплаты, невозможностью выполнения работ из-за отсутствия денег, неспособностью обеспечить подготовку электросетей к зиме.

Сказать, что правительство ничего об этом не знает, нельзя. Там все знают. Сказать, что они не понимают, что делают, тоже нельзя. Все они понимают.

О проблемах ЛЭО уже трубим не только мы. К примеру, 12 сентября был опубликован 19-й доклад ООН о ситуации с правами человека в Украине. В этом документе много внимания уделено ситуации с ЛЭО и тому, какими последствиями это грозит региону. Приведу лишь некоторые фрагменты доклада.

"В июне ЛЭО, единственный поставщик электроэнергии в Луганской области, сообщило УВКПЧ (Управление верховного комиссара по правам человека. — Авт.), что оно не может поставлять электроэнергию и осуществлять техническое обслуживание сетей в связи с задержками платежей за электроэнергию, ранее поставленную по обе стороны от линии соприкосновения, и накопленным в результате долгом перед государственным предприятием "Энергорынок".

По меньшей мере, четыре водопроводные компании в Луганской области накопили большие долги перед ЛЭО за энергоснабжение. Финансовое положение ЛЭО, по сообщениям, усугубляется несанкционированным и неоплачиваемым подключением военных позиций и объектов к электрическим линиям.

В результате предприятие вынуждено было урезать поставки электроэнергии водохозяйственным объектам".

"Социально-экономическая ситуация на востоке Украины продолжала ухудшаться в связи со сложной обстановкой, вызванной боевыми действиями, включая ущерб, нанесенный мерами, препятствующими экономическому росту, а также увеличением уровня бедности и безработицы.

В дополнение к частым обстрелам водохозяйственных объектов в Донецкой области финансовые проблемы энергетической компании в Луганской области привели к еще большим сбоям в подаче воды и электроэнергии, что повлияло на осуществление права на достаточный жизненный уровень".

"Рост масштабов нищеты и безработицы в сочетании с рекордными ценами на продовольствие негативно повлиял на жизнь 3,8 млн человек в зоне конфликта помимо ежедневных трудностей, вызванных вооруженными действиями и связанными с ними мерами, налагаемыми всеми сторонами.

Ситуация еще более усугубляется законодательными мерами, которые препятствуют доступу к социальным пособиям и пенсиям. УВКПЧ напоминает, что законодательные меры должны быть направлены на постепенное достижение полной реализации экономических и социальных прав, а не на ограничение их".

"Частые обстрелы подвергают опасности жизнь сотрудников и нарушают работу жизненно важной гражданской инфраструктуры, в то время как неспособность принять адекватные меры, регулирующие водо- и энергоснабжение, а также наладить кризисный менеджмент на ключевых предприятиях области, привела к дальнейшим перебоям в поставках воды и электроэнергии для населения".

В докладе УВКПЧ советует НКРЭКП урегулировать вопросы электроснабжения в области для обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии.

"Если проблемы водоснабжения не будут решены заблаговременно перед началом зимнего периода, инфраструктуре по обе стороны от линии соприкосновения может быть нанесен необратимый ущерб", — сказано в докладе.

Нет ничего удивительного, что здравомыслящие люди задолго до начала осенне-зимнего периода отметили наличие трудностей. Из-за проблем ЛЭО, искусственно созданных чиновниками, область стоит перед лицом энергетической катастрофы, которая затронет все сферы жизнедеятельности региона.

Хрупкость электроэнергетики Луганщины подтверждается и многочисленными авариями. Агония и коллапс, предсказанные наблюдателями ООН, реальны.

Разрушение ЛЭО

Все происходящее — возмутительная история дискриминации и игнорирования. Объединение оказалось жертвой военных действий. Нужно признать: возникли форс-мажорные обстоятельства, влияющие на деятельность предприятия.

Новая власть оказалась не способной удержать под контролем южную, наиболее промышленно развитую часть Луганской области, что повлекло значительное ограничение контроля над находящимися там ресурсами и со стороны ЛЭО.

Однако правительство не прекратило поставки электроэнергии на захваченную территорию, несмотря на все возражения и жалобы со стороны руководства ЛЭО. Перетоки юридически оформлялись как поставки посредством ЛЭО — единственного лицензированного оператора электросетей в Луганской области.

Энергетики сопротивлялись. Кроме патриотического компонента, который в Кабмине тогда совсем не котировался, да и после тоже, связанного с пережитыми угрозами со стороны марионеточных лидеров "ЛНР", был и бизнес-компонент.

Речь идет об отсутствии возможности собирать платежи на неконтролируемой территории (НКТ) и поддерживать платежную дисциплину, отсутствии украинской банковской системы. Все это приводило к росту долгов ЛЕО перед госпредприятием "Энергорынок" за купленную электроэнергию.

Однако правительство не отзывалось, а проводило крайне странную политику.

Чтобы узаконить поставки электроэнергии в так называемую "ЛНР", в мае 2015 года Кабмин принял постановление №263, которым обязал ЛЭО поставлять электроэнергию на НКТ. ЛЭО долго не подписывало новый договор разницы перетоков с "Энергорынком", понимая, что ничем хорошим это не закончится.

Этот договор был подписан лишь в августе 2015 года под мощным давлением власти. Сдалось ЛЭО еще и благодаря гарантиям, которые были даны предприятию в Минэнерго приказом №440. Согласно этому документу, если на НКТ не будут оплачивать электроэнергию, то поставки можно прекратить.

Естественно, поставки электроэнергии в так называемую "ЛНР" не оплачивались, а долг "навешивался" на ЛЭО. Объединение пыталось добиться прекращения поставок на НКТ при помощи реализации норм приказа №440, но Минэнерго отказывалось это делать. В итоге долг ЛЭО перед "Энергорынком" возрастал.

Ситуация ухудшилась после принятия постановления Кабмина №368 в мае 2016 года, когда правительство заставило граждан контролируемой части Луганщины платить за электроэнергию, потребленную на НКТ.

В июле 2016 года ЛЭО стало первым украинским предприятием, захваченным бандитами "ЛНР". Все мощности предприятия на НКТ были переданы некоему "Нефтепродукту", который эксперты связывают с беглым олигархом Курченко.

Все обращения ЛЭО к властной вертикали в Киеве оказались безрезультатными.

Электроэнергия продолжала бесплатно поставляться на НКТ. Лишь 25 апреля 2017 года правительство прекратило переток на основании приказа Минэнерго №440. При этом долг потребителей, находящихся на НКТ, к этому моменту составил около 5 млрд грн и был "навешен" на ЛЭО.

Сейчас и ЛЭО, и вся область страдают от финансовых санкций НКРЭКУ. С декабря 2016 года для предприятия установлены обязательные ежесуточные удержания со счетов, значительно превышающие уровень сборов. А с февраля счета ЛЭО еще и арестованы Государственной исполнительной службой.

В итоге финансовый кризис, полное отсутствие денег заставили компанию в феврале перевести персонал на трехдневную рабочую неделю и сильно урезать уровень зарплат. Это привело к массовым увольнениям.

С начала 2017 года уволилось почти 300 квалифицированных специалистов, причем отток усиливается: в сентябре рассчитались уже 40 сотрудников.

Ударил кризис в ЛЭО и по области. В течение 2017 года из-за отсутствия денег ЛЭО испытывало огромные трудности с проведением ремонтов и устранением последствий аварий, а подготовка к зиме почти не велась.

По этой причине Луганщина стоит перед энергетической катастрофой. Любой разгул стихии в метель и морозы может привести к масштабному блэкауту, последствия которого могут оказаться страшнее Алчевска-2006.

Пытаясь преломить ситуацию, ЛЭО потребовало возврата долгов от предприятий ЖКХ, накопивших огромные долги — более полумиллиарда гривень. Однако при этом столкнулось с удивительной позицией, мол, водоканалы платить не могут, но электроэнергию им поставлять надо.

Одним из таких предприятий является Попаснянский водоканал, который 90% воды поставляет на НКТ. СНБО расценивает это как поддержку терроризма, тем более, что на протяжении трех лет вода поставлялась бесплатно.

Однако правительство продолжает поставки и требует от ЛЭО обеспечивать водоканал электроэнергией, хотя он должен ЛЭО более 150 млн грн.

Одно деструктивное решение власти накладывается на другое, усугубляя разрушение экономики Луганщины, но правительство не желает что-то менять.

Вокруг говорят, что все происходящее — часть хитроумного замысла: то ли чтобы отобрать предприятие, то ли чтобы заработать на поставках ресурсов на НКТ, навесив их стоимость на ЛЭО, то ли чтобы отомстить жителям Луганщины.

Луганск — это Украина

В сентябре вице-премьер Геннадий Зубко на заседании правительства озвучил "причину" всех злоключений ЛЭО. Якобы нужно обязать его перерегистрироваться на контролируемой территории (ЛЭО имеет юридический адрес в Луганске) и тогда можно будет наладить работу предприятия.

Это дискриминационно и незаконно. Обычно именно чиновники трепетно требуют исполнения законов, но в этом случае имеет место явное пренебрежение Конституцией и законодательством Украины.

"Временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществления социальных выплат населению и предоставления финансовой поддержки отдельным предприятиям и организациям Донецкой и Луганской областей", утвержденный постановлением правительства №595 от 7 ноября 2014 года, признан судебной властью незаконным и недействительным.

Именно на этот документ ссылаются чиновники, требуя перерегистрации ЛЭО. Что имел в виду господин Зубко, непонятно. На какие законы он ссылался, непонятно. Не может же быть, чтобы чиновник такого высокого ранга обманывал окружающих и предъявлял к ЛЭО незаконные требования?

Сомнительными являются и аргументы так называемой патриотической направленности — мол, ЛЭО должно перерегистрироваться из патриотизма. Господа, Луганск — это Украина, и мы туда вернемся!