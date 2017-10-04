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"Ігри" Кабміну та агонія Луганщини

"Ігри" Кабміну та агонія Луганщини

Луганська область переживає колапс. Зупиняються підприємства, зростає безробіття, регіону загрожує енергетична катастрофа. Люди протестують. (Рос.)
Середа, 4 жовтня 2017, 12:35
Володимир Грицай
генеральний директор Луганського енергетичного об'єднання

Луганская область тонет в болоте социально-экономического кризиса, а общественные настроения все больше отличаются разочарованием и отчаянием.

Происходящее угрожает региону катастрофой: электроэнергетика в агонии, промышленные предприятия не работают, экономика погрязла в долгах.

Предчувствие беды, тотальной безработицы и нищеты, всплеска преступности и массовой миграции — все это ведет к возникновению протестных настроений.

Однако правительство и власть ничего не делают для изменения сложившегося положения или делают то, что усугубляет ситуацию.

Протестный октябрь

Как результат, начало октября становится особенно жарким. На акцию протеста в Северодонецке запланировано привлечь 2 тыс сотрудников предприятий.

Большую часть демонстрантов составят сотрудники Луганского энергетического объединения и северодонецкого завода "Азот". Участие в акции подтвердили в коллективах "Луганскгаза", лисичанского стеклозавода "Пролетарий", шахт "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь", областного профсоюза строителей.

Главные требования — правительство должно решить проблемы, которые не дают работать предприятиям области. В Луганской области уже не осталось крупных работающих предприятий, экономика разрушена, а единственное, что делает правительство, — ухудшает ситуацию или бездействует.

Принятие деклараций и меморандумов ни к чему не приводит и уже изрядно надоело, поэтому необходимы конкретные шаги. Нужен план с указанием действий и ответственных лиц. Необходимо проведение выездного заседания Кабмина в Северодонецке — не когда-нибудь, а уже сейчас, в октябре.

Иначе Луганская область уже не выкарабкается из пропасти, куда ее бросили. Предприятия не смогут запуститься, квалифицированные кадры покинут область.

Энергетическая катастрофа, спровоцированная властями с помощью срыва подготовки региона к зиме, повлечет за собой эффект домино: пострадают все жители области, все предприятия и организации, все сферы жизнедеятельности.

Доклад ООН и проблемы области

Крупнейшее предприятие Луганщины — Луганское энергетическое объединение — находится в состоянии агонии. Десятимесячный финансовый кризис, в который ЛЭО погрузили НКРЭКУ и Государственная исполнительная служба по заказу ГП "Энергорынок", принес предсказуемые результаты.

Компания столкнулась с массовыми увольнениями сотрудников из-за трехдневной рабочей недели и мизерной зарплаты, невозможностью выполнения работ из-за отсутствия денег, неспособностью обеспечить подготовку электросетей к зиме.

Сказать, что правительство ничего об этом не знает, нельзя. Там все знают. Сказать, что они не понимают, что делают, тоже нельзя. Все они понимают.

О проблемах ЛЭО уже трубим не только мы. К примеру, 12 сентября был опубликован 19-й доклад ООН о ситуации с правами человека в Украине. В этом документе много внимания уделено ситуации с ЛЭО и тому, какими последствиями это грозит региону. Приведу лишь некоторые фрагменты доклада.

"В июне ЛЭО, единственный поставщик электроэнергии в Луганской области, сообщило УВКПЧ (Управление верховного комиссара по правам человека. — Авт.), что оно не может поставлять электроэнергию и осуществлять техническое обслуживание сетей в связи с задержками платежей за электроэнергию, ранее поставленную по обе стороны от линии соприкосновения, и накопленным в результате долгом перед государственным предприятием "Энергорынок".

По меньшей мере, четыре водопроводные компании в Луганской области накопили большие долги перед ЛЭО за энергоснабжение. Финансовое положение ЛЭО, по сообщениям, усугубляется несанкционированным и неоплачиваемым подключением военных позиций и объектов к электрическим линиям.

В результате предприятие вынуждено было урезать поставки электроэнергии водохозяйственным объектам".

"Социально-экономическая ситуация на востоке Украины продолжала ухудшаться в связи со сложной обстановкой, вызванной боевыми действиями, включая ущерб, нанесенный мерами, препятствующими экономическому росту, а также увеличением уровня бедности и безработицы.

В дополнение к частым обстрелам водохозяйственных объектов в Донецкой области финансовые проблемы энергетической компании в Луганской области привели к еще большим сбоям в подаче воды и электроэнергии, что повлияло на осуществление права на достаточный жизненный уровень".

"Рост масштабов нищеты и безработицы в сочетании с рекордными ценами на продовольствие негативно повлиял на жизнь 3,8 млн человек в зоне конфликта помимо ежедневных трудностей, вызванных вооруженными действиями и связанными с ними мерами, налагаемыми всеми сторонами.

Ситуация еще более усугубляется законодательными мерами, которые препятствуют доступу к социальным пособиям и пенсиям. УВКПЧ напоминает, что законодательные меры должны быть направлены на постепенное достижение полной реализации экономических и социальных прав, а не на ограничение их".

"Частые обстрелы подвергают опасности жизнь сотрудников и нарушают работу жизненно важной гражданской инфраструктуры, в то время как неспособность принять адекватные меры, регулирующие водо- и энергоснабжение, а также наладить кризисный менеджмент на ключевых предприятиях области, привела к дальнейшим перебоям в поставках воды и электроэнергии для населения".

В докладе УВКПЧ советует НКРЭКП урегулировать вопросы электроснабжения в области для обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии.

"Если проблемы водоснабжения не будут решены заблаговременно перед началом зимнего периода, инфраструктуре по обе стороны от линии соприкосновения может быть нанесен необратимый ущерб", — сказано в докладе.

Нет ничего удивительного, что здравомыслящие люди задолго до начала осенне-зимнего периода отметили наличие трудностей. Из-за проблем ЛЭО, искусственно созданных чиновниками, область стоит перед лицом энергетической катастрофы, которая затронет все сферы жизнедеятельности региона.

Хрупкость электроэнергетики Луганщины подтверждается и многочисленными авариями. Агония и коллапс, предсказанные наблюдателями ООН, реальны.

Разрушение ЛЭО

Все происходящее — возмутительная история дискриминации и игнорирования. Объединение оказалось жертвой военных действий. Нужно признать: возникли форс-мажорные обстоятельства, влияющие на деятельность предприятия.

Новая власть оказалась не способной удержать под контролем южную, наиболее промышленно развитую часть Луганской области, что повлекло значительное ограничение контроля над находящимися там ресурсами и со стороны ЛЭО.

Однако правительство не прекратило поставки электроэнергии на захваченную территорию, несмотря на все возражения и жалобы со стороны руководства ЛЭО. Перетоки юридически оформлялись как поставки посредством ЛЭО — единственного лицензированного оператора электросетей в Луганской области.

Энергетики сопротивлялись. Кроме патриотического компонента, который в Кабмине тогда совсем не котировался, да и после тоже, связанного с пережитыми угрозами со стороны марионеточных лидеров "ЛНР", был и бизнес-компонент.

Речь идет об отсутствии возможности собирать платежи на неконтролируемой территории (НКТ) и поддерживать платежную дисциплину, отсутствии украинской банковской системы. Все это приводило к росту долгов ЛЕО перед госпредприятием "Энергорынок" за купленную электроэнергию.

Однако правительство не отзывалось, а проводило крайне странную политику.

Чтобы узаконить поставки электроэнергии в так называемую "ЛНР", в мае 2015 года Кабмин принял постановление №263, которым обязал ЛЭО поставлять электроэнергию на НКТ. ЛЭО долго не подписывало новый договор разницы перетоков с "Энергорынком", понимая, что ничем хорошим это не закончится.

Этот договор был подписан лишь в августе 2015 года под мощным давлением власти. Сдалось ЛЭО еще и благодаря гарантиям, которые были даны предприятию в Минэнерго приказом №440. Согласно этому документу, если на НКТ не будут оплачивать электроэнергию, то поставки можно прекратить.

Естественно, поставки электроэнергии в так называемую "ЛНР" не оплачивались, а долг "навешивался" на ЛЭО. Объединение пыталось добиться прекращения поставок на НКТ при помощи реализации норм приказа №440, но Минэнерго отказывалось это делать. В итоге долг ЛЭО перед "Энергорынком" возрастал.

Ситуация ухудшилась после принятия постановления Кабмина №368 в мае 2016 года, когда правительство заставило граждан контролируемой части Луганщины платить за электроэнергию, потребленную на НКТ.

В июле 2016 года ЛЭО стало первым украинским предприятием, захваченным бандитами "ЛНР". Все мощности предприятия на НКТ были переданы некоему "Нефтепродукту", который эксперты связывают с беглым олигархом Курченко.

Все обращения ЛЭО к властной вертикали в Киеве оказались безрезультатными.

Электроэнергия продолжала бесплатно поставляться на НКТ. Лишь 25 апреля 2017 года правительство прекратило переток на основании приказа Минэнерго №440. При этом долг потребителей, находящихся на НКТ, к этому моменту составил около 5 млрд грн и был "навешен" на ЛЭО.

Сейчас и ЛЭО, и вся область страдают от финансовых санкций НКРЭКУ. С декабря 2016 года для предприятия установлены обязательные ежесуточные удержания со счетов, значительно превышающие уровень сборов. А с февраля счета ЛЭО еще и арестованы Государственной исполнительной службой.

В итоге финансовый кризис, полное отсутствие денег заставили компанию в феврале перевести персонал на трехдневную рабочую неделю и сильно урезать уровень зарплат. Это привело к массовым увольнениям.

С начала 2017 года уволилось почти 300 квалифицированных специалистов, причем отток усиливается: в сентябре рассчитались уже 40 сотрудников.

Ударил кризис в ЛЭО и по области. В течение 2017 года из-за отсутствия денег ЛЭО испытывало огромные трудности с проведением ремонтов и устранением последствий аварий, а подготовка к зиме почти не велась.

По этой причине Луганщина стоит перед энергетической катастрофой. Любой разгул стихии в метель и морозы может привести к масштабному блэкауту, последствия которого могут оказаться страшнее Алчевска-2006.

Пытаясь преломить ситуацию, ЛЭО потребовало возврата долгов от предприятий ЖКХ, накопивших огромные долги — более полумиллиарда гривень. Однако при этом столкнулось с удивительной позицией, мол, водоканалы платить не могут, но электроэнергию им поставлять надо.

Одним из таких предприятий является Попаснянский водоканал, который 90% воды поставляет на НКТ. СНБО расценивает это как поддержку терроризма, тем более, что на протяжении трех лет вода поставлялась бесплатно.

 

Однако правительство продолжает поставки и требует от ЛЭО обеспечивать водоканал электроэнергией, хотя он должен ЛЭО более 150 млн грн.

Одно деструктивное решение власти накладывается на другое, усугубляя разрушение экономики Луганщины, но правительство не желает что-то менять.

Вокруг говорят, что все происходящее — часть хитроумного замысла: то ли чтобы отобрать предприятие, то ли чтобы заработать на поставках ресурсов на НКТ, навесив их стоимость на ЛЭО, то ли чтобы отомстить жителям Луганщины.

Луганск — это Украина

В сентябре вице-премьер Геннадий Зубко на заседании правительства озвучил "причину" всех злоключений ЛЭО. Якобы нужно обязать его перерегистрироваться на контролируемой территории (ЛЭО имеет юридический адрес в Луганске) и тогда можно будет наладить работу предприятия.

Это дискриминационно и незаконно. Обычно именно чиновники трепетно требуют исполнения законов, но в этом случае имеет место явное пренебрежение Конституцией и законодательством Украины.

"Временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществления социальных выплат населению и предоставления финансовой поддержки отдельным предприятиям и организациям Донецкой и Луганской областей", утвержденный постановлением правительства №595 от 7 ноября 2014 года, признан судебной властью незаконным и недействительным.

Именно на этот документ ссылаются чиновники, требуя перерегистрации ЛЭО. Что имел в виду господин Зубко, непонятно. На какие законы он ссылался, непонятно. Не может же быть, чтобы чиновник такого высокого ранга обманывал окружающих и предъявлял к ЛЭО незаконные требования?

Сомнительными являются и аргументы так называемой патриотической направленности — мол, ЛЭО должно перерегистрироваться из патриотизма. Господа, Луганск — это Украина, и мы туда вернемся!

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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