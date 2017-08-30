Луганській області загрожує енергетичний колапс - ЛЕО

Луганське енергетичне об'єднання заявило про те, що цієї зими в Луганській області може наступити енергетичний колапс.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"На сьогодні Луганське енергетичне об'єднання так і не змогло налагодити повноцінну підготовку до зими - через відсутність коштів протягом всього 2017 року, через триденку, яка не дозволяє виконувати необхідний обсяг роботи, через масове звільнення кваліфікованих фахівців", - сказано в повідомленні.

ЛЕО також звернулося з листом до голови Луганської ВЦА Юрія Гарбуза, в якому вказує, що через проблеми неплатежів за електроенергію, в т. ч. що поставляється на тимчасово неконтрольовані території і арешт банківських рахунків підприємства, план капітального ремонту обладнання електромереж виконаний тільки на 43%.

Крім того, майже повністю не виконано план по заміні опор повітряних ліній електропередач і істотно відстає від графіка заміна проводів та ізоляторів.

У той же час Держенергонагляд наказав ЛЕО усунути близько 800 виявлених порушень в роботі електромереж.

"ЛЕО не має ні копійки коштів - ні на зарплати, ні на підготовку електромереж до осінньо-зимового періоду, ні на проведення ремонтів... І санкції НКРЕКП, і арешт рахунків стали результатом боргової ями, в яку потрапило ЛЕО через багатомільярдні борги споживачів, в тому числі - через величезні борги підприємств житлово-комунальної сфери", - заявив прес-секретар компанії Євген Насєдкін.

Він також опублікував на своїй сторінці у Facebook список проблемних підприємств, які заборгували за електроенергію.

Як повідомлялося, ЛЕО не контролює енергорозподіляючі активи на тимчасово непідконтрольній частині Луганської області, але, за рішенням уряду, саме ЛЕО є єдиним постачальником електроенергії на територію області.

Компанія багаторазово пропонувала уряду обмежити перетікання, або оплачувати такі поставки за рахунок бюджету, проте ніяких рішень в цьому напрямку Кабмін так і не прийняв.

З квітня ЛЕО почала відключати від електропостачання всі підприємства житлово-комунальної сфери області, які мають борги за електроенергію.

У компанії повідомили, що станом на 1 березня споживачі заборгували ЛЕО 5,5 млрд гривень. З цієї цифри понад 80% заборгували споживачі з неконтрольованих українською владою територій - майже 5 млрд гривень. Борг ЛЕО перед ДП "Енергоринок" становить близько 5,2 млрд гривень.

Як повідомлялося, ЛЕО планувало відключити від електропостачання західну фільтрувальну станцію Попаснянського водоканалу - через борг за електроенергію в розмірі понад 142 млн гривень.

Гендиректор ЛЕО спростував цю інформацію.

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" входить до групи компаній "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина.

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Економічна правда