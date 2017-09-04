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Энергетический кризис в Луганской области: надежда только на президента

Энергетический кризис в Луганской области: надежда только на президента

Государство создало энергетическую проблему для Луганщины и ничего не делает, чтобы остановить катастрофу. Регион может погрузиться во тьму и холод.
Понедельник, 4 сентября 2017, 12:17
Владимир Грицай
генеральный директор Луганского энергетического объединения

22 августа президент Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Луганскую область.

В рамках обширной программы ему показали достижения, но умолчали о неготовности области к зиме, из-за чего поселки и города рискуют надолго остаться без света в морозные ночи.

Луганская область не готова к прохождению осенне-зимнего периода, так как Луганское энергетическое объединение в течение 2017 года не смогло начать проведение необходимых мероприятий.

Об этом говорят не только в энергокомпании, этот факт подтверждается выводами проверки Госэнергонадзора.

Область превратится в огромную Марьинку

Приближающаяся зима станет испытанием для всех систем жизнеобеспечения. Анализ статистики аварийных отключений в сетях ЛЭО в 2016-2017 годах свидетельствует об увеличении технологических нарушений в среднем на 30%.

Можно предположить, что при прохождении осенне-зимнего периода 2017-2018 годов вырастет вероятность увеличения таких нарушений в среднем в три раза по сравнению с предыдущим осенне-зимним периодом.

Если только за июнь и июль 2017 года количество аварийных отключений составило 553 случая (за аналогичный период 2016 года было 394 случая), то можно только предполагать, что случится с системой электроснабжения области.

Грядущий коллапс может достигнуть масштаба Алчевска-2006, только областного уровня, или фронтовой Марьинки: без света, газа, воды и людей. Просто целая фронтовая область превратится в огромную Марьинку.

Причиной срыва подготовки ЛЭО к зиме является девятимесячный финансовый кризис на предприятии, вызванный санкциями НКРЭКУ (обязательные ежесуточные удержания со счетов в большем размере, чем собирается платежей) и незаконным арестом счетов Государственной исполнительной службой.

Началось все это в декабре 2016 года и привело к тому, что весь 2017 год ЛЭО не имеет денег для функционирования и возможности для нормальной подготовки к зиме. Люди на трехдневке, топлива и материалов нет — работы почти не ведутся.

К зиме не готовы

Предприятие испытывает трудности на всех направлениях. Наибольшую тревогу вызывает невыполнение мероприятий по подготовке оборудования электросетей к работе в условиях осенне-зимнего максимума электрической нагрузки, в том числе — капитальных ремонтов энергетического оборудования.

Общий план капремонта оборудования выполнен только на 43%, при этом почти не выполнялась замена опор воздушных линий электропередачи, существенно отстает от плана замена проводов и изоляторов на воздушных линиях.

Согласно плану мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, запланировано выполнение 66 мероприятий, но из них выполнено лишь 15 — в пределах утвержденного бюджета и полученного финансирования.

Лишь частично укомплектован аварийный запас материалов и оборудования, подготовка транспорта и спецтехники также проходит в ограниченном масштабе.

Фактически подготовка к осенне-зимнему периоду не выполнена, как и ежегодная инвестиционная программа, которая тоже влияет на прохождение зимы.

Когда закончится история с санкциями НКРЭКУ и арестом счетов, не известно. На дворе осень, а мы из собственного опыта знаем, какой непредсказуемой может быть погода: в одном году снег выпадает в декабре, в другом — уже в октябре. То есть времени для наверстывания упущенного остается все меньше и меньше.

Более 800 замечаний от Госэнергонадзора

С 1 по 16 августа администрация ЛЭО и инспекция Госэнергонадзора провели мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению стабильной работы электросетей в осенне-зимний период и в условиях чрезвычайных ситуаций.

Эта проверка подтвердила плачевное состояние подготовительных работ в Луганской области. Госэнергонадзор рекомендовал ЛЭО устранить более 800 выявленных замечаний, однако выполнение большинства этих задач невозможно в условиях трехдневной рабочей недели и финансового коллапса.

В справке Госэнергонадзора многократно указывается, что именно финансовый коллапс ЛЭО привел к возникновению большинства замечаний, и пока ситуация не изменится, трудно ожидать каких-либо положительных изменений.

Если ничего не изменится в ближайшее время, при прохождении осенне-зимнего периода 2017-2018 годов неминуемо участятся случаи обесточивания абонентов и возрастет время проведения аварийно-восстановительных работ.

Соответственно, повысится вероятность возникновения техногенных, экологических и социальных чрезвычайных ситуаций, что неминуемо приведет к обострению существующей социально-экономической ситуации в зоне АТО и непрогнозируемым негативным последствиям для всей Украины.

Нужно мобилизовать местные власти

Казалось бы, местные власти должны бить в набат, но все иначе. Так, 17 августа состоялось селекторное совещание премьер-министра Владимира Гройсмана с областными государственными администрациями на тему подготовки к зиме.

Представитель Луганщины, заместитель главы ОГА Вадим Даниэлян, должен был поднять вопрос неготовности ЛЭО к прохождению осенне-зимнего периода, но умолчал об этом. Наоборот, он сообщил главе правительства, что в области все нормально, подготовка идет по плану и полным ходом.

Чиновник не поверил ЛЭО, что все плохо? Наверное, именно поэтому областные власти ни разу не помогли предприятию в проведении аварийных работ.

Как бы то ни было, Даниэлян владел информацией (рядом с ним находились представители ЛЭО, а перед ним лежали документы с информацией о ЛЭО), но он не донес ее наверх. Теперь все возможные проблемы будут и на его совести.

Освещение в СМИ визита Порошенко в Луганскую область точно так же зафиксировало лишь положительное — развитие и процветание Луганщины.

Мы ведь знаем, что это неправда. Область скатывается в пропасть. Это и ситуация с северодонецкими ТЭЦ и "Азотом", с лисичанскими шахтерами, с огромными долгами коммунальных предприятий за электроэнергию.

Однако всех все устраивает. Никто не хочет ни за что платить, растут долги "Укршахтгидрозащиты", не решается проблема с оплатой электроэнергии для военных, а мы получаем, в лучшем случае, отписки и обещания.

Так вечно продолжаться не может. ЛЭО уже имеет трудовой конфликт с работниками предприятия, что может перерасти и в забастовочные мероприятия.

С начала 2017 года уволились 200 специалистов, которые, к стыду Украины, вынуждены уезжать домой, на неподконтрольную территорию (НКТ) и в Россию. Тогда область войдет в зиму вообще без специалистов, без ремонтов, с забастовками на фоне многочисленных аварий.

Понимают ли чиновники, что замерзнет вся Луганская область? Понимают ли они, какой подарок они готовят для врага и его пропагандистов?

Обращаюсь ко всем громадам Луганской области, ко всем людям, которые представляют наш народ: обратите внимание на возникшую ситуацию. Мы в ЛЭО давно бьемся над решением ситуации, но нас не слышат.

Наши обращения к президенту, премьеру и его министрам, к чиновникам разных инстанций, к народным депутатам ни к чему не привели. Тем временем катастрофа реальна, и кому, как не вам, нужно волноваться за наш народ?

Коллапс в подарок от государства

Финансовый кризис в ЛЭО — искусственный.

С одной стороны, июльские санкции НКРЭКУ применены к ЛЭО из-за задолженности в отношении выплат по некоторым обязательствам.

С другой стороны, эти долги стали результатом определенных манипуляций правительства, пытающегося продолжить поставки электроэнергии на НКТ и не потерять деньги. При этом методы применялись радикальные.

Кабмин сначала обязал ЛЭО поставлять ток на НКТ, затем стал игнорировать приказ об ограничении поставок электроэнергии на НКТ в случае отсутствия платежей, позже заставил оплачивать долги НКТ за счет платежей подконтрольной территории, после чего проигнорировал потерю компанией контроля над своими ресурсами, захваченными бандформированием "ЛНР".

Навесив на ЛЭО 5 млрд грн долга НКТ, правительство отключило переток электроэнергии в так называемую "ЛНР" и устранилось от решения проблемы.

Там, где долги, там наказания и санкции, принудительные удержания со счетов и их аресты. Таким образом, государство создало проблему для воюющей Луганской области и теперь ничего не делает, чтоб остановить катастрофу. Если мы ничего не сделаем, зимой Луганская область погрузится во тьму и холод.

ЛЭО в очередной раз направило обращения к президенту и главе Луганской ОГА с перечнем проблем и возможными путями их решения. У нас мало надежды, но нужно пытаться что-то сделать. Сдаться — значит бросить на произвол судьбы жителей фронтовой Луганщины. Господин президент, надежда только на Вас.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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