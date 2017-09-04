Энергетический кризис в Луганской области: надежда только на президента

22 августа президент Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Луганскую область.

В рамках обширной программы ему показали достижения, но умолчали о неготовности области к зиме, из-за чего поселки и города рискуют надолго остаться без света в морозные ночи.

Луганская область не готова к прохождению осенне-зимнего периода, так как Луганское энергетическое объединение в течение 2017 года не смогло начать проведение необходимых мероприятий.

Об этом говорят не только в энергокомпании, этот факт подтверждается выводами проверки Госэнергонадзора.

Область превратится в огромную Марьинку

Приближающаяся зима станет испытанием для всех систем жизнеобеспечения. Анализ статистики аварийных отключений в сетях ЛЭО в 2016-2017 годах свидетельствует об увеличении технологических нарушений в среднем на 30%.

Можно предположить, что при прохождении осенне-зимнего периода 2017-2018 годов вырастет вероятность увеличения таких нарушений в среднем в три раза по сравнению с предыдущим осенне-зимним периодом.

Если только за июнь и июль 2017 года количество аварийных отключений составило 553 случая (за аналогичный период 2016 года было 394 случая), то можно только предполагать, что случится с системой электроснабжения области.

Грядущий коллапс может достигнуть масштаба Алчевска-2006, только областного уровня, или фронтовой Марьинки: без света, газа, воды и людей. Просто целая фронтовая область превратится в огромную Марьинку.

Причиной срыва подготовки ЛЭО к зиме является девятимесячный финансовый кризис на предприятии, вызванный санкциями НКРЭКУ (обязательные ежесуточные удержания со счетов в большем размере, чем собирается платежей) и незаконным арестом счетов Государственной исполнительной службой.

Началось все это в декабре 2016 года и привело к тому, что весь 2017 год ЛЭО не имеет денег для функционирования и возможности для нормальной подготовки к зиме. Люди на трехдневке, топлива и материалов нет — работы почти не ведутся.

К зиме не готовы

Предприятие испытывает трудности на всех направлениях. Наибольшую тревогу вызывает невыполнение мероприятий по подготовке оборудования электросетей к работе в условиях осенне-зимнего максимума электрической нагрузки, в том числе — капитальных ремонтов энергетического оборудования.

Общий план капремонта оборудования выполнен только на 43%, при этом почти не выполнялась замена опор воздушных линий электропередачи, существенно отстает от плана замена проводов и изоляторов на воздушных линиях.

Согласно плану мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, запланировано выполнение 66 мероприятий, но из них выполнено лишь 15 — в пределах утвержденного бюджета и полученного финансирования.

Лишь частично укомплектован аварийный запас материалов и оборудования, подготовка транспорта и спецтехники также проходит в ограниченном масштабе.

Фактически подготовка к осенне-зимнему периоду не выполнена, как и ежегодная инвестиционная программа, которая тоже влияет на прохождение зимы.

Когда закончится история с санкциями НКРЭКУ и арестом счетов, не известно. На дворе осень, а мы из собственного опыта знаем, какой непредсказуемой может быть погода: в одном году снег выпадает в декабре, в другом — уже в октябре. То есть времени для наверстывания упущенного остается все меньше и меньше.

Более 800 замечаний от Госэнергонадзора

С 1 по 16 августа администрация ЛЭО и инспекция Госэнергонадзора провели мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению стабильной работы электросетей в осенне-зимний период и в условиях чрезвычайных ситуаций.

Эта проверка подтвердила плачевное состояние подготовительных работ в Луганской области. Госэнергонадзор рекомендовал ЛЭО устранить более 800 выявленных замечаний, однако выполнение большинства этих задач невозможно в условиях трехдневной рабочей недели и финансового коллапса.

В справке Госэнергонадзора многократно указывается, что именно финансовый коллапс ЛЭО привел к возникновению большинства замечаний, и пока ситуация не изменится, трудно ожидать каких-либо положительных изменений.

Если ничего не изменится в ближайшее время, при прохождении осенне-зимнего периода 2017-2018 годов неминуемо участятся случаи обесточивания абонентов и возрастет время проведения аварийно-восстановительных работ.

Соответственно, повысится вероятность возникновения техногенных, экологических и социальных чрезвычайных ситуаций, что неминуемо приведет к обострению существующей социально-экономической ситуации в зоне АТО и непрогнозируемым негативным последствиям для всей Украины.

Нужно мобилизовать местные власти

Казалось бы, местные власти должны бить в набат, но все иначе. Так, 17 августа состоялось селекторное совещание премьер-министра Владимира Гройсмана с областными государственными администрациями на тему подготовки к зиме.

Представитель Луганщины, заместитель главы ОГА Вадим Даниэлян, должен был поднять вопрос неготовности ЛЭО к прохождению осенне-зимнего периода, но умолчал об этом. Наоборот, он сообщил главе правительства, что в области все нормально, подготовка идет по плану и полным ходом.

Чиновник не поверил ЛЭО, что все плохо? Наверное, именно поэтому областные власти ни разу не помогли предприятию в проведении аварийных работ.

Как бы то ни было, Даниэлян владел информацией (рядом с ним находились представители ЛЭО, а перед ним лежали документы с информацией о ЛЭО), но он не донес ее наверх. Теперь все возможные проблемы будут и на его совести.

Освещение в СМИ визита Порошенко в Луганскую область точно так же зафиксировало лишь положительное — развитие и процветание Луганщины.

Мы ведь знаем, что это неправда. Область скатывается в пропасть. Это и ситуация с северодонецкими ТЭЦ и "Азотом", с лисичанскими шахтерами, с огромными долгами коммунальных предприятий за электроэнергию.

Однако всех все устраивает. Никто не хочет ни за что платить, растут долги "Укршахтгидрозащиты", не решается проблема с оплатой электроэнергии для военных, а мы получаем, в лучшем случае, отписки и обещания.

Так вечно продолжаться не может. ЛЭО уже имеет трудовой конфликт с работниками предприятия, что может перерасти и в забастовочные мероприятия.

С начала 2017 года уволились 200 специалистов, которые, к стыду Украины, вынуждены уезжать домой, на неподконтрольную территорию (НКТ) и в Россию. Тогда область войдет в зиму вообще без специалистов, без ремонтов, с забастовками на фоне многочисленных аварий.

Понимают ли чиновники, что замерзнет вся Луганская область? Понимают ли они, какой подарок они готовят для врага и его пропагандистов?

Обращаюсь ко всем громадам Луганской области, ко всем людям, которые представляют наш народ: обратите внимание на возникшую ситуацию. Мы в ЛЭО давно бьемся над решением ситуации, но нас не слышат.

Наши обращения к президенту, премьеру и его министрам, к чиновникам разных инстанций, к народным депутатам ни к чему не привели. Тем временем катастрофа реальна, и кому, как не вам, нужно волноваться за наш народ?

Коллапс в подарок от государства

Финансовый кризис в ЛЭО — искусственный.

С одной стороны, июльские санкции НКРЭКУ применены к ЛЭО из-за задолженности в отношении выплат по некоторым обязательствам.

С другой стороны, эти долги стали результатом определенных манипуляций правительства, пытающегося продолжить поставки электроэнергии на НКТ и не потерять деньги. При этом методы применялись радикальные.

Кабмин сначала обязал ЛЭО поставлять ток на НКТ, затем стал игнорировать приказ об ограничении поставок электроэнергии на НКТ в случае отсутствия платежей, позже заставил оплачивать долги НКТ за счет платежей подконтрольной территории, после чего проигнорировал потерю компанией контроля над своими ресурсами, захваченными бандформированием "ЛНР".

Навесив на ЛЭО 5 млрд грн долга НКТ, правительство отключило переток электроэнергии в так называемую "ЛНР" и устранилось от решения проблемы.

Там, где долги, там наказания и санкции, принудительные удержания со счетов и их аресты. Таким образом, государство создало проблему для воюющей Луганской области и теперь ничего не делает, чтоб остановить катастрофу. Если мы ничего не сделаем, зимой Луганская область погрузится во тьму и холод.

ЛЭО в очередной раз направило обращения к президенту и главе Луганской ОГА с перечнем проблем и возможными путями их решения. У нас мало надежды, но нужно пытаться что-то сделать. Сдаться — значит бросить на произвол судьбы жителей фронтовой Луганщины. Господин президент, надежда только на Вас.