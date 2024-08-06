Через країни Балтії торік в РФ завезли вина на 365 мільйонів доларів

Головними прямими експортерами країн-виробників винопродукції до Російської Федерації у 2023 році були Італія та Грузія.

Відповідну інформацію оприлюднила Американська асоціація винних економістів (AAWE).

За даними AAWE обсяг експорту винної продукції з Італії до Росії торік становив 171,5 млн дол, тоді як Грузії – 168,3 млн дол. Ці дві країни є найбільшими постачальниками вина до РФ.

Асоціація звертає увагу на те, що велика кількість винопродукції до Російської Федерації експортується через країни Балтії. За її даними у 2023 році обсяг транзитних перевезень вина через Литву становив 211,4 млн дол, а Латвію – 153,8 млн дол.

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AAWE

За даними Державної служби статистики у тому ж таки 2023 році Україна імпортувала з Італії винопродукції на 72,4 млн дол, експортувавши на 43,3 тис дол, з Грузії – 15,8 млн дол проти 4,2 тис дол.

Раніше ЕП повідомляла, що корпорація "Укрвинпром", яка об'єднує вітчизняних виноробів, вже рік добивається запровадження Україною санкцій проти низки виробників вина і бренді з Грузії та Вірменії, продукція яких нібито досі продається в Російській Федерації.

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