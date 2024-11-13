Мессенджеры как оружие. Как преступники используют Telegram и другие платформы

З початку 2021 року по жовтень 2024 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься інформація про 13,2 тис. вироків, у яких згадується принаймні один із семи найпопулярніших месенджерів. Мова про Viber, Instagram, Telegram, Signal, TikTok, WhatsApp та Facebook.

Аналіз отриманих ЕП даних показав, що після початку великої війни кількість вироків, у яких звичайний месенджер кваліфікується як знаряддя злочину, суттєво зросла. Якщо до 2022 року щомісяця суди виносили в середньому 100 таких рішень, то після вторгнення росіян їх стало вп'ятеро більше.

Найбільш поширеним протиправним діянням, у якому використовуються месенджери, є торгівля та зберігання наркотиків. За останні чотири роки на ст. 307 та ст. 309 Кримінального кодексу (КК), у яких описані відповідні злочини, припадали 44% вироків, пов'язаних з використанням месенджерів.

Проте з 2022 року зросла роль месенджерів для вчинення воєнних злочинів. Їх масово використовують для виготовлення фальшивих документів. На ст. 358 КК ("Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи їх використання") припадають 16% справ, де згадуються служби обміну повідомленнями.

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У провідну десятку статей КК, за якими у вироках згадуються месенджери, також потрапили: посягання на територіальну цілісність (ст. 110), держзрада (ст. 111), шпигунство (ст. 114), незаконне переправлення через кордон (ст. 332). Через служби обміну інформацією зрадники отримують інструкції від кураторів з РФ.

Багато справ мають схожу фабулу: "У серпні-вересні підозрювані, шукаючи підробіток, отримали повідомлення в Telegram з пропозицією за 1 тис. дол. спалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ чи інших військових формувань".

Telegram: улюблений інструмент злочинців

Найпопулярнішим месенджером серед злочинців є Telegram. Він давно заслужив славу майданчика для продажу наркотиків, психотропних та інших заборонених речовин, зброї, дитячої порнографії, фальшивих документів, викрадених баз даних, зокрема банківських карток, підробок брендового одягу та парфумів.

Це робить проєкт росіянина Павла Дурова аналогом даркнету, наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.

Проте аналіз ЕП свідчить, що на Telegram припадають лише 53-55% від усіх згадок у вироках за злочини 2023-2024 років. Це суттєво менше, ніж можна було очікувати, і менше, ніж частка користування цим месенджером населенням.

За даними дослідження, проведеного InMind у жовтні 2023 року, Telegram використовували 81% українців. Кримінальна статистика, імовірно, відображає той факт, що Telegram відмовлявся співпрацювати з правоохоронцями не тільки в Україні, а і в решті цивілізованих країн, за що Дурова заарештували у Франції.

Найчастіше злочинці використовують його дітище для торгівлі та зберігання наркотиків: 59% справ, де фігурує цей месенджер, стосуються цієї категорії.

Інші платформи теж мають свої специфічні ролі. Наприклад, Viber частіше використовують для підробки документів (32% вироків), зокрема довідок про непридатність до служби або дозволів на виїзд, WhatsApp чи Signal – для координації груп осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон.

TikTok, найменш популярний серед злочинців, частіше фігурує в судових рішеннях, пов'язаних з поширенням інформації про пересування українських військових або публікацією відео на підтримку країни-агресора.

Окрема тема – використання Росією месенджерів для поширення дезінформації, де лідерами є TikTok і Telegram. За даними InMind, останній є джерелом новин для 73% респондентів, а 51% виступає проти втручання держави в його роботу.