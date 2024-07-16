Глобальное потепление или временная аномалия? Как изменилась температура в Киеве за 100 лет

Учені стверджують, що 2024 рік може стати для світу найтеплішим за всю історію спостережень, перевершивши рекорд 2023-го. Україна в цьому році – на відміну від минулого – у світовому "температурному тренді". У Києві в липні були встановлені десять рекордів, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Наприклад, 12 липня середньодобова температура повітря становила 28,7 градуса Цельсія, що на 1,4 градуса вище попереднього рекорду 1959 року і на 7,5 градуса – за кліматичну норму. Максимальна температура повітря в столиці в цей день сягнула 35,4 градуса, що на 1,3 градуса вище попереднього рекордного показника 1936 року.

Проте якщо дивитися не на добові показники максимумів, а на високу температуру повітря, яка тримається впродовж тривалого часу, наприклад, останні 28 днів, то рекордною вважається друга половина літа 2010 року. Тоді це явище навіть охрестили "аномальною спекою у Європі", але цьогорічне літо має всі шанси його перевершити.

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Усе б нічого, але висока температура створює кілька проблем. Через аномальну спеку частіше трапляються аварії в енергомережах. За даними "Укренерго", уже знеструмлені майже пів тисячі населених пунктів у шести областях. Крім того, спостерігається рекордне споживання електроенергії через роботу кондиціонерів, які, за даними гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка, у липні лише в Києві давали навантаження 350 мВт-год.

Наскільки це критично для енергосистеми? За даними ДТЕК, кожні додаткові пʼять градусів спеки вимагають генерації для столиці додаткових 90-130 мВт-год. За підрахунками ЕП, це 10-15% середньогодинного споживання протягом року (у 2019 році Київ спожив 10 млрд кВт-год), тому "Укренерго" задіює жорсткіші, ніж зазвичай, обмеження у всіх регіонах.

Збільшення споживання електроенергії влітку, схоже, є довготривалим трендом.

Світовий банк вважає Україну вразливою до змін клімату. Дослідження 2018 року під керівництвом кліматолога Гілке Бек використало прогнозні дані кліматичних моделей разом з класифікацією Кеппена (на кліматичні зони), щоб дати уявлення про те, як світ може виглядати у 2070 році. За цими прогнозами, більшість території України перейде від помірного до посушливого клімату. Це означає більш теплі зими і більш спекотне літо.

Якщо подивитися на максимальні середні температури в Києві за останні сто років, то можна чітко побачити цей зсув.

У середньому в липні 2024 року і середньодобова, і максимальна температури в Києві вже вищі за середні значення у 1920-2000 роках на 5-6 градусів. Водночас у грудні-лютому середньодобова температура вища на 4,5 градуса.