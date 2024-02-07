Із тіньової зайнятості минулого року вивели понад 200 тисяч працівників

У 2023 році понад 210 тис осіб, які працювати без оформлення трудових відносин, були офіційно працевлаштовані.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"Фінансування видатків на захист нашої країни ми здійснюємо виключно за рахунок податків та зборів, які збираємо, зокрема й податків з праці. Кожен бізнес, який працює "вбілу", кожен із офіційно працевлаштованих українців через сплачені податки допомагає нашим захисникам і захисницям боронити країну", – зазначила заступниця міністра.

Як нагадали в Міністерстві економіки, з червня 2023 року Держпраці надали можливість здійснення позапланових перевірок роботодавців впродовж дії воєнного стану щодо дотримання законодавства у сфері охорони праці.

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За цей час служба провела майже 270 позапланових перевірок, під час яких виявила 3935 порушень трудового законодавства.

Нагадаємо:

На ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній та фінансовій.

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Економічна правда