Все для победы или премиальные авто и смартфоны?

В останнє десятиліття торговий баланс України був приблизно такий: імпорт трохи, але не критично, переважав експорт. Коливалися ці дві змінні майже одночасно із зміною цін на товарних ринках. Зростанням чи падінням цін на зерно й метали (основні експортні товари) і нафтопродукти (основний імпортний товар). Ця закономірність майже не змінилася навіть у 2022 році. Однак 2023 рік показує, що її більше не існує.

Експорт скорочується, а імпорт стабільний. Вересень 2023 року підсилив розрив: країна імпортувала товарів на 5,4 млрд дол, а експортувала на 2,6 млрд дол.

Падіння експорту слід було очікувати. 17 липня Росія вийшла з "чорноморської зернової ініціативи", більш відомої як "зерновий коридор", яким Україна транспортувала збіжжя в інші країни. Після цього росіяни почали обстрілювати портову інфраструктуру Дунаю, якою також транспортували українське зерно.

Восени Україна почала облаштовувати власний транспортний коридор, який охопив би не тільки збіжжя, а й метали та руду. У жовтні три чорноморські порти України всупереч погрозам РФ обстрілювати судна, що прямують до них, відновили приймання кораблів для експорту зерна. Хоча цей шлях тільки протоптується, він наразі забезпечує лише половину потужностей попередника.

На тлі цих змін імпорт дивовижно стійкий. ЕП проаналізувала торгові дані для 1 200 імпортних товарів, аби зʼясувати, що Україна купує за кордоном і що утримує цей імпорт на стабільному рівні протягом 2023 року. Виявилося, що порівняно з 2021 роком зовнішня торгівля докорінно змінилася за більшістю позицій.

Наприклад, через війну імпорт біноклів зріс у 12 разів, солі – у п'ять (через знищений завод "Артемсіль" під Бахмутом). Однак не це критично впливає на торговий баланс, а десять позицій, на які припадають близько 40% імпорту. Там і стаються головні зміни, які дедалі більше розривають торговий баланс країни.

На початку 2023 року в структурі імпорту домінували пальне, яке накопичували для підготовки до сівби та контрнаступу, електрогенератори та природний газ, імпорт якого скоротився найбільше. Найближча зима буде першою, яку Україна пройде лише з власним блакитним паливом, імпортного держава не купуватиме.

На зміну цим товарам прийшли інші. В аналізі теми торгівлі за перше півріччя ЕП помітила, що на першу позицію вийшов "прихований" імпорт. За девʼять місяців 2023 року він перевищив 4 млрд дол. Він не має кодів класифікації, тож що це – невідомо. Імовірно – військові товари і товари подвійного призначення.

За відкритими даними Державної митної служби можна простежити, що, наприклад, майже 400 млн дол такого імпорту надійшли з Пакистану, який ЗМІ називали прихованим постачальником боєприпасів радянського зразка в Україну. Ще майже 1 млрд дол надійшов з Болгарії. Навесні ЗМІ писали, що ця країна за рік поставила Україні озброєння на понад 1 млрд дол через треті країни.

З кожним місяцем зростає ще одна позиція імпорту – легкові автомобілі. З початку 2023 року їх ввезли на 2,9 млрд дол. Це на третину менше, ніж у рекордному 2021 році, але, судячи з тренду, до кінця року Україна за цим показником може перевершити як довоєнний рік, так і всі попередні.

Це відбувається не через збільшення кількості автівок, а через зростання їх вартості. Після початку великої війни стався бум попиту на нові преміальні машини. Продажі BMW, Mercedes-Benz та Lexus більші, ніж у 2021 році, що підкреслює "дискурсивну несумісність", яка охопила українське суспільство.