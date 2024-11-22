Новогодний атрибут: сколько Украина покупает мандаринов и как зарабатывают страны-экспортеры

Ще з радянських часів мандарини в Україні є важливим елементом новорічної атмосфери: на грудень припадають до 30% річного імпорту. Популярний цей фрукт і у світі, особливо в Азії, де Новий рік святкують за місячним календарем.

Після переходу на новоюліанський календар та зміщення свят сезон цитрусових стартує раніше: у листопаді полиці супермаркетів уже рясніють різними сортами.

Як змінюється споживання мандаринів в Україні і звідки їх привозять? Хто у світі їх продає найбільше, а хто – купує?

Світовий ринок

Мандарини походять з Південної Азії. Їх батьківщиною вважається Китай, який посідає першість за обсягами вирощування – 26,9 млн тонн або 71% усього виробництва в сезоні 2023-2024 років.

Проте за обсягом експорту Піднебесну обігнала Іспанія, яка у 2022 році поставила на світові ринки мандаринів на 1,54 млрд дол. (експорт з КНР становив 726 млн дол.). Місцеві фермери пропонують свіжі плоди (переважно сортів "Сатсума" і "Клементина") з листопада по травень. У 2023-му загальна вартість усіх цитрусових, експортованих іспанцями, сягнула 3,8 млрд дол.

Іспанія – головний виробник мандаринів у ЄС і світовий лідер за експортом Фото Getty Images

Туреччина – ключовий постачальник мандаринів у Центральну та Східну Європу, зокрема в Україну. Ця країна – один з найбільших світових виробників та експортерів цих фруктів. У минулому сезоні там виростили 2,8 млн тонн, експорт сягнув 478 млн дол. Сезон мандаринів у Туреччині триває з жовтня по березень.

Турецькі мандарини приваблюють покупців нижчою ціною завдяки меншим витратам на вирощування та оплату праці. Проте більшість скандалів щодо використання пестицидів пов'язана саме з плодами з Туреччини, тож репутація її мандаринів на ринках Західної та Північної Європи не дуже хороша.

Найбільші африканські постачальники мандаринів – Єгипет і Марокко. Перший експортує сорти "Меркотт", "Фремонт" та "Клементина" в Нідерланди, Францію, Польщу, Румунію, Литву, Чехію та Україну.

Конкурентна перевага Марокко – сорт "Надоркотт". Це не дуже солодкі мандарини без кісточок з червонуватою м'якоттю і шкіркою, що легко відділяється. Найбільше їх експортують до Великої Британії. На цю країну припадають 20% усіх поставок цього сорту до Європи.

Найбільшим імпортером мандаринів є Росія (508 млн дол. у 2022 році). На тлі проблем з міжнародними розрахунками через санкції країна-спонсор тероризму запустила бартерну торгівлю з Пакистаном. РФ поставить 15 тис. тонн нуту і 10 тис. тонн сочевиці в обмін на 15 тис. тонн мандаринів і 10 тис. тонн картоплі.

Одним з найбільших ринків збуту мандаринів (507 млн дол.) і цитрусових загалом (1,8 млрд дол.) є США. Попит на ці фрукти там зростає з року в рік.

Попит на мандарини в США зростає Фото Bloomberg

У 2022 році мандарини в США почали відбирати в апельсинів статус найпопулярніших свіжих цитрусових. На північноамериканський ринок їх постачають переважно з Чилі.

"Ельдорадо цитрусових" в Іспанії затопило

Іспанську Валенсію називають "Ельдорадо цитрусових" через великі обсяги їх вирощування. Проте через руйнівні повені, які забрали життя понад двохсот людей, пропозиція мандаринів може різко знизитися. Місцева влада визнає, що постраждали всі основні райони вирощування плодів.

У Німеччині побоюються дефіциту та різкого підвищення цін напередодні Різдва. Наразі з постраждалого від повені регіону фрукти туди майже не надходять.

"Апельсини та мандарини, які німці очікують на Різдво, можуть стати набагато дорожчими. Ми навіть не можемо оцінити, наскільки, адже плантації в Іспанії ще не очищені, а збитки ще підраховуються", – пояснив аналітик Мік Кнауфф.

Гнилі апельсини й мандарини після повені у Валенсії Фото Reuters

Деякі дороги були суттєво пошкоджені, а важливі автомагістралі досі закриті: вантажівки застрягли в багнюці.

Сік як альтернатива

У 2024 році світові ціни на апельсиновий сік побили рекорд: понад 5 дол за фунт (близько 400 грн за літр). На таке зростання вплинули новини про поганий урожай у Бразилії, на яку припадають 70% усього світового експорту.

Після екстремальної спеки та посухи дерева страждають від невиліковної бактеріальної хвороби позеленіння цитрусових. За оцінками Rabobank, хворобою заражені майже 40% плантацій на південному сході Бразилії.

Ринок налякали невтішні оцінки щодо падіння врожаю апельсинів на чверть до 232 млн ящиків. Хоча ф'ючерси на апельсиновий сік зростають ще з 2022 року: тоді ураган та похолодання спустошили гектари плантацій у Флориді – головному регіоні вирощування апельсинів у США.

Зазвичай виробники соку змішували запаси замороженого соку (термін придатності два роки) із соком з нового врожаю. Однак постачання скорочуються три роки поспіль, тож запаси замороженої сировини вичерпалися.

"Це справжня криза. Ми ніколи не бачили нічого подібного, навіть під час сильних морозів та ураганів", – визнав президент Міжнародної асоціації виробників фруктових та овочевих соків (IFU) Кес Кулс. Аналітик Франсуа Сонневіль підтверджив: світові поставки апельсинового соку досягли найнижчого рівня за останні десятиліття, а споживчий попит упав, бо "ціни злетіли до небес".

В апельсиновій індустрії Бразилії криза через хворобу цитрусових Фото Getty Images

За словами Кулса, довгостроковим розв'язанням проблеми дефіциту апельсинів може стати виробництво соку з мандаринів: їх дерева вважаються більш стійкими до зміни клімату. В IFU вивчають можливість зміни харчових норм на рівні ООН.

Ринок уже експериментує. У Японії, яка зазвичай імпортує 90% апельсинів і соку з Бразилії, мережа супермаркетів 7-Eleven почала виробляти мандариновий сік. Німецькі виробники дедалі частіше змішують з апельсиновим сік манго.

Сонневіль скептично ставиться до довгострокової заміни апельсинів мандаринами, бо це спричинить нові витрати на транспортування фруктів. За його словами, виробникам напоїв доведеться використовувати сік нижчої якості, створювати змішані соки з яблуком, манго чи виноградом або підвищувати ціни.

Швидкого вирішення проблеми він не очікує, бо висадка плантацій потребує багато часу, а витрати фермерів зростають.

Виробники соків погоджуються, що збільшення витрат ляже на плечі покупців. "Через турбулентні та невизначені фактори у світі та Великій Британії нам довелося переглянути ціни та розміри упаковок наших напоїв", – визнала директорка британської Purity Soft Drinks Сара Болдуїн.

Німецька Valensina вже зменшила пляшки з 1 л до 0,75 л.

Популярність в Україні

Мандарини були і залишаються важливим атрибутом новорічних свят в Україні. До великої війни їх споживання росло. Зростав і загальний імпорт цитрусових: на понад 50% у 2016-2021 роках. З майже 400 тис. тонн імпортованих фруктів у 2021 році 43% (понад 120 тис. тонн на майже 120 млн дол.) припали на мандарини.

Найбільше їх до України імпортували з Туреччини, Пакистану, Єгипту, Італії, Греції та Іспанії. Останні три країни вважаються найдорожчим сегментом.

Мандарини в Україні – хіт передноворічних продажів Фото Getty Images

У 2022 році Україна скоротила імпорт плодів та горіхів на 21% порівняно з 2021 роком. Через рік ринок мандаринів почав відновлюватися. Важливу роль відіграла сезонність: торік у грудні їх споживання удвічі перевищило споживання бананів, які є багаторічним лідером серед усіх фруктів за обсягом імпорту.

З наближенням новорічних свят почався новий сезон. До середини листопада, за даними EastFruit, пропозиція мандаринів зросла вдвічі, зокрема з Грузії та Єгипту. Це призвело до зниження ціни – 70-125 грн за кг. Напередодні Дня святого Миколая (6 грудня) можливе подорожчання через підвищений попит.