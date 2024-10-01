Росія та Пакистан переходять на бартер на тлі труднощів із платежами 

Компанії з Росії та Пакистану запустили механізм бартерної торгівлі.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Російська компанія Астарта-Агротрейдинг експортуватиме нут і сочевицю в обмін на мандарини і рис від пакистанської Meskay + Femtee Trading Company.

У рамках угоди російська компанія поставить 20 тис тонн нуту, в той час, як пакистанська - 20 тис тонн рису, йдеться в угоді.

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У рамках ще одного контракту російська сторона поставить 15 тис тонн нуту і 10 тис тонн сочевиці в обмін на 15 тис тонн мандаринів і 10 тис тонн картоплі.

"Росія і Пакистан відчувають певні труднощі в проведенні взаємних платежів. Тому дві компанії прийняли рішення запустити механізм бартерної торгівлі", - сказав заступник міністра торгівлі Пакистану Насіра Хаміда.

Бартерні схеми торгівлі, за яких не використовують грошові перекази і банківські платежі, допомагають компаніям уникати зайвої уваги з боку західних контролерів, які відстежують дотримання санкцій.

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Повідомляється, що Мінекономрозвитку РФ підготувало навігатор щодо зовнішньоторговельних бартерних угод, де запропоновано різні варіанти бартеру і його оформлення, включно з тристоронніми бартерними угодами.

Нагадаємо:

Росія та Китай з осені можуть перейти на бартер у взаємній торгівлі через проблеми з банківськими платежами через західні санкції.