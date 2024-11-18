"Укрэнерго" в техническом дефолте, Белгород-Днестровский порт наконец-то продали неизвестному покупателю

Енергосектор

Енергоінфраструктура України знову під масованим ударом, вперше за майже три місяці; графіки відключень електроенергії повертаються. 17 листопада 2024 року міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Росія здійснила чергову масовану атаку ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. За словами міністра, російські війська атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака Росії відбулася вночі та вранці 17 листопада 2024 року і характеризувалася застосуванням комбінованого озброєння. Росія застосувала 210 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України збила 102 ракети та 42 безпілотники. Підрозділи протиповітряної оборони реагували на російські повітряні цілі майже в кожній області України.

"Укренерго" повідомило про пошкодження енергетичних об'єктів, а згодом – про те, заявило, що двоє її співробітників загинули під час удару по підстанції в Одеській області.

Через обстріли компанія була змушена запровадити екстрені відключення електроенергії в кількох областях. Пізніше того ж дня відключення були скасовані, але "Укренерго" оголосило про графіки відключення електроенергії на 18 листопада 2024 року в усіх областях України з 6:00 до 22:00.

"ДТЕК" Ріната Ахметова, найбільший приватний енергетичний холдинг України, повідомив, що Росія знову атакувала його теплові електростанції (ТЕС), серйозно пошкодивши обладнання. Це вже восьма масована атака на ТЕС у 2024 році, додали в "ДТЕК".

[З 22 березня по 26 серпня 2024 року Україна зазнала семи масованих ударів ракетами і дронами по об'єктах електроенергетики. Докладніше про це читайте у наших попередніх дайджестах. Атака 17 листопада була першою масованою з того часу. – SOE Weekly.]

"Укренерго" у технічному дефолті за "зеленими" облігаціями. 6 листопада 2024 року "Укренерго" повідомило, що з 9 листопада 2024 року тимчасово призупиняє виплати за борговими зобов'язаннями за "зеленими" облігаціями сталого розвитку (825 млн дол.), випущеними у 2021 році під держгарантію.

В "Укренерго" підкреслили, що цей технічний захід діятиме до завершення реструктуризації боргу, яка запланована на найближчі місяці.

"Власники облігацій компанії були і залишатимуться важливими партнерами "Укренерго". У 2022 році сторони домовились про відтермінування погашення облігацій, що допомогло підтримати компанію у воєнний час та суттєво сприяло її фінансовій стійкості протягом останніх двох років.

Найближчим часом компанія має намір взаємодіяти з групою власників облігацій для узгодження справедливих та взаємоприйнятних змін до умов випуску облігацій для забезпечення довгострокової фінансової стабільності", – заявили в компанії.

Окружний суд Гельсінкі заарештував російські активи у Фінляндії за клопотанням "Нафтогазу". 28 жовтня 2024 року "Нафтогаз" повідомив, що Окружний суд Гельсінкі задовольнив його клопотання, арештувавши певні активи, що належать Росії у Фінляндії. Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів.

Це рішення є частиною глобальної стратегії "Нафтогазу" зі стягнення компенсації за збитки, завдані внаслідок захоплення його активів у Криму, відповідно до рішення Гаазького арбітражного трибуналу, пояснили в компанії.

Це також перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до росії щодо експропріації майна в АР Крим в 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь "Нафтогазу", йдеться у заяві.

"Оскільки Росія відмовляється добровільно сплачувати Нафтогазу кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення. Сьогодні ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Водночас ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи", – заявив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Як ми повідомляли у квітні 2023 року, Арбітражний трибунал при Постійній палаті третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію виплатити 5 млрд дол. на покриття збитків "Нафтогазу" в Криму, які виникли внаслідок його захоплення Росією у 2014 році. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Україна наростила видобуток газу до найвищого рівня з початку повномасштабної війни, "Укргазвидобування" та "Укрнафта" – у лідерах. За підрахунками ExPro, у жовтні 2024 року видобуток газу в Україні зріс на 2,3% у річному вимірі до 1,6 млрд куб. м. Це найвищий місячний видобуток з січня 2022 року (періоду до повномасштабного вторгнення Росії), додає видання.

За даними ExPro, "Укргазвидобування", дочірня компанія "Нафтогазу", збільшила видобуток газу на 1,6% до 1,24 млрд куб. м у жовтні 2024 року. За 10 місяців 2024 року "Укргазвидобування" видобуло 12,1 млрд куб. м, що на 5,4% більше, ніж у 2023 році.

"Укрнафта", ще одна компанія Групи "Нафтогаз", збільшила видобуток газу на 4,6% до 96,4 млн куб. м у жовтні 2024 року. За 10 місяців 2024 року компанія видобула 967 млн куб. м, що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас приватні компанії збільшили видобуток газу на 4,4% до 324 млн куб. м у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Загалом за 10 місяців 2024 року приватні компанії видобули 2,75 млрд куб. м, що на 12% менше, ніж у 2023 році.

За прогнозами ExPro, загальний видобуток газу в Україні може зрости на 2,2% до 19,1 млрд куб. м у 2024 році.

"Чорноморнафтогаз" отримав нові умови контракту на управління газорозподільними компаніями Фірташа. 13 листопада 2024 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) повідомило, що підписало додаткову угоду з "Чорноморнафтогазом" як управителем конфіскованих облгазів Дмитра Фірташа.

За даними АРМА, "Чорноморнафтогаз" сплатив до держбюджету 172 млн грн від управління компаніями Фірташа у 2022 році [5,01 млн євро за середнім курсом за цей період – SOE Weekly]. Водночас управитель гарантував сплатити понад 500 млн грн від управління цими активами у 2023 році [12,6 млн євро за середнім курсом за цей період – SOE Weekly], додали в АРМА.

[Раніше ми писали про хвилю поглинань облгазів Фірташа "Нафтогазом". Про "Харківгаз", "Дніпрогаз", "Сумигаз", "Вінницягаз", "Дніпропетровськгаз", "Івано-Франківськгаз", "Хмельницькгаз", "Миколаївгаз", "Черкасигаз", "Волиньгаз", "Чернігівгаз", "Закарпатгаз", "Рівнегаз", "Запоріжгаз", "Чернівцігаз" та "Тернопільгаз" читайте докладніше у наших попередніх дайджестах.

19 грудня 2023 року "Нафтогаз" повідомив, що "Тисменицягаз", "Коростишівгаз", "Луганськгаз" та "Мелітопольгаз" перейшли під контроль держави та приєдналися до Групи "Нафтогаз". Дві останні компанії знаходяться на тимчасово окупованих територіях, тому оперативне управління ними буде здійснюватися після деокупації.

У результаті, Група "Нафтогаз" зараз управляє 27 газорозподільними компаніями, які планували передати під контроль держави до кінця 2023 року, пояснили в "Нафтогазі".

Об'єднання облгазів робить "Нафтогаз" монополістом у розподілі газу, але це захід воєнного часу, і їх слід приватизовувати на відкритих аукціонах, коли "дозволить ситуація", заявив рік тому голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Також ми повідомляли, що "Чорноморнафтогаз", як управитель конфіскованих у Фірташа облгазів, виплатив 63,6 млн грн (або 1,5 млн євро за поточним курсом) дивідендів у 2022 році.

Крім цього, ми писали, що 25 червня 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував арешт акцій газорозподільних компаній, що належать "Регіональній газовій компанії" ("РГК") Дмитра Фірташа.

Того ж дня АРМА повідомило, що вже звернулося до Офісу генпрокурора з клопотанням про повторний арешт компаній. Пізніше того ж дня АРМА повідомило, що Печерський районний суд Києва повернув їх у державну власність. – SOE Weekly.]