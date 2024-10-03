Два года "єОселі": что изменилось в программе и какие новые условия предлагают украинцам

Навесні 2024 року ЕП на власному досвіді перевіряла, як працює державна програма кредитування житла "єОселя". Залишена, в рамках експерименту, заявка в одному з банків так і не була розглянута.

Після кількох місяців очікування на погодження кредиту, виявилось, що про заявку просто забули, а відповідальний менеджер звільнився, не передавши наступнику робочі справи.

За ці ж пів року у програмі відбулося чимало змін: вимоги до житла, яке можна купити з державною допомогою, розширили, а також з'явилася можливість одночасно подаватися на дві урядові програми.

ЕП розповідає детальніше про нові умови та результати дворічної роботи "єОселі".

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Як змінилися умови програми

Першочергово програма "єОселя" була доступна лише для певних категорій громадян – військових, медиків, педагогів та науковців. Вони могли отримати кредит під 3% річних. Однак згодом програму розширили й на інших громадян, але вже зі ставкою 7% річних.

Житло, яке можна придбати в рамках "єОселі", повинно відповідати певним вимогам. Для пільговиків – квартира або будинок не старше 10 років, а для тих хто претендує на участь в програмі на загальних умовах (кредит під 7%), – не старше трьох років.

Водночас у програму внесли низку змін. Мабуть, найсуттєвіша стосується збільшення ставки пільгової іпотеки. 19 вересня 2024 року набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою з 11 року іпотеки ставки за нею збільшуються на 3 відсоткових пункти для кожної з категорій позичальників.

Наприклад, військовослужбовці за контрактом, працівники сектору безпеки та оборони, медичні працівники, педагоги, наукові співробітники, які взяли кредит на 20 років, перші 10 років платитимуть 3%, а надалі пільгова ставка зросте до 6% річних.

Для ветеранів війни, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і громадян, які не мають власного житла або хочуть покращити житлові умови, перші 10 років ставка становитиме 7% річних, а потім – 10%.

Така зміна ставок стосуватиметься лише нових кредитів. Угоди, укладені до 19 вересня, діятимуть за старими умовами. Тобто, ставка за кредитом змінюватись не буде.

В уряді пояснювали, що підвищення ставки з одинадцятого року кредиту не призведе до суттєвого збільшення фінансового навантаження на позичальників, адже за перші десять років тіло кредиту, на яке і нараховуються відсотки, зменшується вдвічі.

Також змінились вимоги до предмета іпотеки. Тепер кредит можна взяти на квартиру у будинку, який ще будується та не зданий в експлуатацію. В одному з відділень "Приватбанку" розповіли ЕП, що наразі до них не зверталися клієнти, які хотіли б скористатись новою опцією.

Ще одне нововведення стосується громадян, які раніше брали участь у інших державних житлових програмах, але чиє житло знищене, розташоване на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться активні бойові дії. Кабмін дозволив таким людям брати участь ще й у програмі "єОселя".

Разом з цим з’явилося кілька уточнень, що не можна робити в рамках програми. Так, за пільговою іпотекою не можна придбати житло в будівлі, яка є пам'яткою архітектури та внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Також не можна брати участь у програмі, якщо позичальник або члени його родини за останній рік продавали чи дарували нерухомість, сумарна площа якої разом із площею власного житла перевищує 52,5 квадратного метра на одну людину "плюс" 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Наприклад, для подружжя з дитиною (три особи) гранична площа становить 94,5 квадратного метра.

Кооперація з програмою "єВідновлення"

Починаючи з 19 вересня в українців, які через війну втратили власне житло, з’явилась можливість використати як перший внесок за програмою "єОселя" житловий сертифікат, отриманий в межах програми "єВідновлення".

"єВідновлення" – це програма компенсації за знищене нерухоме майно, в межах якої українці отримують спеціальні житлові сертифікати. Далі за ці сертифікати можна придбати нове житло. Розмір компенсації визначають на основі оцінки збитків.

Таке об'єднання програм може спростити та пришвидшити купівлю нового житла. Наприклад, українець отримав у "єВідновленні" житловий сертифікат за знищене майно на 1,5 млн грн. Однак квартира, яку він хоче придбати, коштує 2,5 млн грн. Раніше різницю потрібно було доплачувати з власних коштів або обирати дешевше житло.

Тепер разом з сертифікатом "єВідновлення" можна оформити пільгову іпотеку в межах "єОселі" і купити бажане житло. Однак, якщо сума сертифіката менша за 20% вартості житла (початковий внесок за умовами "єОселі"), то різницю потрібно буде покрити своїми коштами.

Гроші із сертифіката бронюються на 30 днів. Якщо за цей час не оформити іпотеку, обов’язково потрібно перебронювати їх вручну у "Дії" у розділі "єВідновлення".

Сама процедура подачі заявки на пільгову іпотеку не змінилась – весь процес відбувається у "Дії", а на попереднє рішення банку треба чекати близько 10 хвилин.

Нові умови для молоді та ВПО

Низку змін до умов "єОселі" урядовці приберегли "на потім". Насамперед це стосується зниження розміру першого внеску для позичальників віком до 25 років включно – з 20% до 10%. Така опція стане доступною для молоді з 19 жовтня.

З 18 грудня житло для внутрішніх переселенців зможуть придбати їхні найближчі родичі – чоловік, дружина, батьки чи діти.

Наприклад, якщо у громадянина є власна велика квартира, то він не може брати участь у програмі "єОселя", але може взяти іпотеку для купівлі квартири своїм дітям, які мають статус ВПО. Таке нововведення допоможе тим людям, які підпадають під умови програми, проте мають недостатній розмір доходів для того, щоб отримати кредит у банку.

Якщо ж громадянин вже скористався програмою "єОселя" для себе, то взяти ще одну пільгову іпотеку для своїх родичів він вже не зможе.

Результати дворічної роботи: хто та у яких банках найчастіше брав іпотеку

За два роки роботи програми "єОселя" своє житло змогли отримати 13,1 тисячі українців, з них найбільше військовослужбовців та силовиків (56,5% або 7,4 тисячі людей).

Якщо ж подивитися статистику за підкатегоріями, то найбільше кредитів надали поліцейським – 20,7% або 2,7 тис. А от найменше отримали військовослужбовці ГУР та Держтрансслужби – на них припало всього по 0,1% від загальної кількості. Військовослужбовцям ЗСУ видали 2,2 тис кредитів (16,8%).

На другому місці за кількістю виданих кредитів опинились "інші громадяни", тобто, ті, хто або не має власного житла, або претендує на поліпшення житлових умов.

Педагоги та медики отримали майже однакову кількість іпотек – 1,1 тис (8,6%) та 1,07 тис (8,2%) відповідно. А от науковці, які також належать до "пільговиків", отримали лише 270 кредитів (2,1%).

Найбільше кредитів видали у державних "Ощадбанку", "Приватбанку" та "Укргазбанку". На них припало понад 94% від всіх оформлених іпотек: з 21 млрд грн, які отримали українці на придбання власного житла, понад 19,5 млрд грн видали саме через ці три банки.

Учасники програми найчастіше обирали житло у Київській області (3,5 тис. виданих кредитів) та місті Києві (2,5 тис). На третій позиції – Львівська область. Там житло обрали 780 українців.