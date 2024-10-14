Make Tesla Great Again. Почему Илон Маск агитирует за Трампа

Вибори-2024 у США особливі тим, що до агітації за одного з кандидатів чи не вперше приєднався один з найбагатших бізнесменів світу Ілон Маск.

Кілька років тому політичні уподобання засновника компаній Tesla і SpaceX були невідомі, але зараз Маск дедалі більше симпатизує трампівському світогляду та теоріям змов. Щоправда, за цими ідеологічними переконаннями стоять меркантильні інтереси. Посварившись з адміністрацією Байдена, бізнесмен іде ва-банк, аби виграти космічні контракти і покращити становище Tesla.

На перший погляд, між Маском і Трампом немає нічого спільного. Перший називає скорочення викидів парникових газів головним аргументом у бізнесі, другий ставить під сумнів зміни клімату. Маск прагне, аби всі автомобілі мали електродвигуни, а Трамп називає електрокари економічною катастрофою США.

Попри це вони домовилися: Маск фінансує кампанію Трампа і навіть узяв участь у передвиборчому мітингу в одному з вирішальних штатів – Пенсильванії.

Як найбагатший бізнесмен США пройшов шлях від критика до "найкращого друга" Трампа? Як Маск перетворив Twitter на величезну агітаційну машину? Як він хоче використати потенційну перемогу Трампа в інтересах Tesla?

Трансформація Маска

Політичні погляди засновника Tesla тривалий час були нечіткими: він називав себе то лібертаріанцем, то соціалістом. Маск розповідав, що на останніх трьох виборах президента США він голосував за кандидатів-демократів: Барака Обаму, Гілларі Клінтон та Джо Байдена. При цьому він дотримувався стандартних звичаїв американських мільярдерів, жертвуючи гроші обом партіям.

Проте в останні кілька років мільярдер став гучніше заявляти про свої політичні вподобання. Його пожертви змістилися в бік підтримки республіканців, а після придбання Twitter і перейменування його на X Маск став прибічником правих націоналістичних ідей та расистських теорій змов.

Хоча на виборах 2020 року він віддав голос за Байдена, проте протягом наступних чотирьох років відносини Маска з його адміністрацією погіршувалися.

Через кілька місяців після виборів Білий дім запросив великих американських автовиробників Ford, Stellantis та General Motors на зустріч для обговорення прав профспілок. Tesla серед запрошених не було, оскільки Маск різко виступає проти профспілок, а його компанії часто критикують за порушення прав співробітників. Мільярдер сприйняв це як образу та ставку на старих виробників.

Під час локдауну через пандемію генеральний директор Tesla виступав проти профілактичних карантинних заходів і закриття заводів. Крім того, йому не подобалися соціальні ініціативи Байдена.

Далі бізнес Маска спіткала низка проблем: електромобілі Tesla не раз відкликали через занепокоєння регуляторів щодо безпеки водіїв, Мін’юст США розслідує ймовірне шахрайство компанії під час продажу "повністю автономних" машин, а Комісія з цінних паперів і бірж вивчає обставини купівлі Twitter у 2022 році.

Маск на виборах-2020 підтримав Байдена, але потім образився на його адміністрацію Фото Getty Images

Критика Маском Байдена лише зростала. Дійшло до того, що мільярдер почав насміхатися над президентом, називаючи його "сонним Джо", як це робить Трамп.

У Білому домі свою позицію щодо Tesla пояснювали тим, що компанія отримала забагато податкових пільг і була проти створення рівних умов гри для ринку. Хоча за зачиненими дверима Маска в адміністрації президента називали "мудаком".

Цікаво, що напередодні виборів президента у 2016 році Маск назвав Трампа "не тим хлопцем". Після того, як республіканець став президентом, останній намагався схилити мільярдера на свій бік, називаючи того "генієм".

Проте, за словами джерел WP, перший термін Дональда розчарував Маска. Він навіть вийшов з двох президентських консультативних рад на знак протесту проти рішення США вийти з Паризької кліматичної угоди. "Зміна клімату реальна. Вихід з угоди – це погано для Америки і світу", – писав тоді Маск.

Як же він став прихильником Трампа? Співрозмовники WP, які багато років спілкуються з мільярдером, кажуть, що той бачить у Трампі агента змін, навіть якщо іноді не погоджується з його підходами та політикою.

Бізнесмен підтримав ставку на одіозного Джей Ді Венса як кандидата у віцепрезиденти, а його пожертвування (45 млн дол щомісяця) пішли у виборчий комітет America PAC, який зосередився на реєстрації виборців у "хитких" штатах.

Політична дружба Маска і Трампа зародилася у березні 2024 року у Флориді, коли республіканець шукав кошти для своєї кампанії. Приблизно тоді ж бізнесмен сказав своєму оточенню, що хоче підтримати Трампа фінансово. З часом він почав відкрито критикувати Байдена та Камалу Гарріс в X.

Після двох невдалих замахів на Трампа Маск публічно підтримав його кандидатуру. "Ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу", – написав Маск в X, але згодом видалив пост, назвавши його жартом.

Щоправда, під час інтерв’ю одіозному журналісту Такеру Карлсону Маск "пожартував" так удруге: "Ніхто навіть не спробував убити Камалу, тому що це безглуздо. Чого ви досягнете? Нічого, просто знайдуть іншу маріонетку. Ніхто не намагається вбити Джо Байдена".

У SpaceX розраховують на нові вигідні контракти в разі перемоги Трампа Фото Getty Images

У жовтні Маск узяв участь у передвиборчому мітингу Трампа в Балтері (Пенсильванія), де в липні на кандидата в президенти скоїли замах. "Справжнє випробування чийогось характеру – це те, як він поводиться під вогнем. У нас був один президент, який не міг піднятися сходами, і інший, який після поранення бив кулаками! Бийся, бийся, бийся!" – емоційно вигукував, підстрибуючи, Маск.

Бізнес-інтерес

Аналітики та інвестори вважають, що в разі обрання Трампа його адміністрація може послабити федеральні перевірки Tesla та X, а також зупинити розслідування регуляторів щодо звинувачень у домаганнях у SpaceX.

Протягом наступного десятиліття Космічне командування Повітряних сил США планує виділити додаткові 12 млрд дол. на супутники від різних виробників. Ця цифра може зрости, адже республіканці закликають до збільшення інвестицій у супутники і прискорення космічних досліджень аж до колонізації Марса.

Маск і Трамп на передвиборчому мітингу в Пенсильванії, 5 жовтня 2024 року Фото Getty Images

Під час мітингу в Пенсильванії Трамп пообіцяв, що США точно полетять на Марс до кінця його другого терміну. Маск анонсував безпілотну місію до Червоної планети через два роки, а за участю астронавтів – через чотири-шість років.

"Ми ніколи не досягнемо Марса, якщо переможе Камала", – переконує мільярдер, який у 2017 році запевняв, що відправить експедицію на Марс у 2024 році.

"В адміністрації Байдена Маск у кращому випадку був другорядною фігурою, а за Трампа, якщо той переможе, Маск буде в центрі уваги", – визнає аналітик Wedbush Securities Ден Айвз.

Перетворення X на протрампівську машину

Після придбання Twitter Маск дедалі частіше використовує платформу для підтримки Трампа. Спочатку мільярдер розблокував акаунт експрезидента, а потім просував расистські теорії змови щодо міграційної політики адміністрації Байдена і попереджав про "неминучу загибель" країни в разі обрання Гарріс.

Згодом Маск почав агітувати за Трампа, перетворивши X на особисту політичну машину. При цьому бізнесмен не гребував фейками. Зокрема, він безпідставно порушував питання про безпеку машин для голосування і неправдиво стверджував, що нелегальні мігранти можуть голосувати на виборах.

За даними Центру протидії цифровій ненависті, такі заяви Маска про вибори користувачі переглянули понад 1,2 млрд разів.

Розблокувавши акаунт Трампа, Маск перетворив X на агітаційну машину Фото Getty Images

Крім того, багато зроблених Маском змін у роботі X сприяли зсуву платформи в бік правих включно з відновленням профілів расистів та прихильників теорій змови. Бізнесмен також спростив для політиків можливість отримати винятки з правил платформи, які стосуються обмеження або видалення контенту.

X двічі позначив як спам і заблокував акаунт групи, яка збирала кошти і підтримувала кампанію Гарріс, що суперечить заявам Маска про прихильність платформи до "свободи слова". Чат-бот Маска Grok, до якого користувачі отримують доступ через X, критикують за надання неправдивої інформації. Бот стверджує, що Гарріс нібито не має права брати участь у виборах.

Маск щиро підтримує не лише Трампа, а й інших правих лідерів у світі, особливо в країнах, що взаємодіють із SpaceX і Tesla. Мільярдер є фанатом президента Аргентини Хав'єра Мілея і провів для нього екскурсію на заводі Tesla в Техасі. Це й не дивно: Аргентина має один з найбільших у світі запасів літію, необхідного для випуску електрокарів. Маск налагодив дружні відносини і з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та експрезидентом Бразилії Жаїром Болсонару.

Make Tesla Great Again

Другий президентський термін Трампа, який постійно спілкується з керівниками нафтових компаній і заперечує кліматичну кризу, на перший погляд, був би поганим для компаній, які намагаються відірвати США від викопного палива. Проте Маска зараз більше турбує не перехід до повністю електричного майбутнього, а збереження провідної позиції Tesla на ринку електрокарів.

Закон про зниження інфляції від адміністрації Байдена, який передбачає сотні мільярдів доларів інвестицій у чисті джерела енергії, підштовхнув GM і Ford зробити серйозну ставку на електромобілі. Із загостренням ринкової конкуренції Tesla почала знижувати ціни. Так почалася цінова війна, у якій компанія Маска програє в протистоянні з дешевшими китайськими електрокарами.

За останній рік прибутки Tesla впали на 45%, а частка компанії на ринку зменшилася. У другому кварталі 2024 року загальні продажі електромобілів у США зросли, але частка Tesla вперше в історії компанії впала нижче 50%.

Аби зупинити падіння, Маск почав робити те, що вміє найкраще: анонсувати фантастичні інновації. Після десятирічних планів щодо роботаксі мільярдер пообіцяв представити його до серпня, але презентацію перенесли на жовтень.

Крім того, Маск запевнив, що Tesla рухає вперед проєкт людиноподібного робота Optimus. Усе це частково спрацювало: акції компанії знову почали зростати. Однак Tesla досі страждає від конкуренції на ринку електромобілів.

Тимчасом Трамп "для перемоги над інфляцією" обіцяє припинити фінансування "зеленої" програми Байдена і називає її "новою зеленою аферою". Ба більше, кандидат від республіканців обіцяє створити комісію з ефективності держвитрат, зокрема на програму розвитку електрокарів, яку Маск не проти очолити.

Тому чи не головна надія мільярдера щодо майбутнього Tesla – повернення Трампа в Білий дім і скасування закону, який заохочує GM і Ford виходити на ринок електромобілів. Маск не приховує, що скасування акта стане руйнівним для конкурентів, але піде на користь його компанії в довгостроковій перспективі.

При цьому Tesla користується пільгами, які існували до ухвалення закону.

"Гендиректор Tesla із задоволенням приймає державне втручання, але лише тоді, коли воно спрямоване на підтримку своєї компанії, а не її конкурентів. Схоже, Маск і Трамп мають однакову політичну мету щодо електромобілів: зруйнувати регуляторну інфраструктуру Байдена і повернутися до старої структури.

До того ж, якщо гроші Маска матимуть вплив у Білому домі, то він зможе створити нові правила, які працюватимуть на нього", – пише Business Insider.

Маск розуміє, що йому потрібно сповільнити конкуренцію будь-яким способом, а Трамп скасуванням закону пропонує мільярдеру унікальні можливості.

Маск розраховує на вигідні для Tesla правила після повернення Трампа в Білий дім Фото Getty Images

"Маску потрібно зберегти позиції Tesla на ринку, поки він не зможе створити інший продукт, який люди захочуть масово купувати. Якщо це передбачає підтримку того, хто ставить під загрозу глобальний порядок денний із збереження клімату, що ж, добре", – описує видання стратегію Маска.

Аналітики прогнозують, що перемога республіканця буде сприятливою для цієї тактики Маска, але, як буває з Трампом, жодних гарантій немає.

Ризик мінного поля

Заяви Трампа про аудит витрат і посаду голови відповідної комісії для Маска формалізували їх кількатижневі перемовини про співпрацю в разі перемоги в листопаді. Окрім потенційних переваг, їх дружба створює і ризики судових переслідувань: мільярдер має розгалужену мережу компаній, що може спричинити конфлікт інтересів у разі обрання Трампа.

"Проблема конфлікту інтересів є однією з найочевидніших у разі отримання Маском посади, оскільки SpaceX має державні контракти, а Tesla користується федеральними податковими пільгами", – вважає Енн Скіт із Центру прикладної етики Марккули в Університеті Санта-Клари.