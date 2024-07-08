"Укрнафта" и "Укрзализныця" заходят в энергетику, "Укрпочта" может стать оператором финансовой инклюзии

"На даному етапі ми не плануємо виділяти цей напрям в окрему компанію. Коли запустимо певний обсяг генерації, залучимо західні банки, налагодимо стосунки з виробниками, тоді можна буде про це говорити", – сказав він.

За словами директора "Укрнафти", термін окупності когенераційних установок становить до чотирьох років, а виключно виробництва електроенергії – трохи більше п'яти років. Прогнозований термін експлуатації – 20 років.

Компанія використовує власні кошти, а також має відкриті кредитні лінії в державних "Укргазбанку", "Сенс Банку" та "Ощадбанку", додав Корецький.

На першому етапі проєкту "Укрнафта" планує побудувати газопоршневі установки потужністю не менше 100 МВт.

Компанія планує побудувати електростанції протягом трьох років. Російські обстріли українських електростанцій та гострий дефіцит електроенергії прискорили реалізацію планів, які компанія будувала з 2023 року, пояснив Корецький.

Про попередні атаки на підземні сховища газу читайте також у наших попередніх дайджестах . – SOE Weekly.]

[З 22 березня по 19 червня 2024 року Україна зазнала вісім масованих ударів ракетами і дронами по енергетичних об'єктах. Докладніше про це читайте у наших попередніх дайджестах .

Т.в.о гендиректора "Укргазвидобування" Сергій Лагно підтвердив загибель одного співробітника та численні поранення інших.

Росія завдала удару по об'єкту "Укргазвидобування" в Полтавській області, повідомила пресслужба компанії 4 липня 2024 року.

Інфраструктура

"Укрзалізниця" інвестує 215 млн євро в газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт, повідомила Forbes Україна пресслужба компанії. Ця оцінка не включає вартість будівництва.

Термін окупності – близько п'яти років. "Укрзалізниця" шукає гроші на проєкт через гранти та міжнародну фінансову допомогу. Перші 10 МВт мають бути введені в експлуатацію до початку зими.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка, станції будуть підключені до мереж "Укрзалізниці", які живлять залізничний транспорт, соціальні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.

Як ми писали раніше, "Укрзалізниця" зменшила споживання електроенергії, переглянувши графік руху приміських електропоїздів.

Також ми повідомляли, що 28 червня 2024 року "Укрзалізниця" оголосила про створення окремої юридичної особи ТОВ "УЗ Енерго", оскільки компанія планує найближчим часом розбудовувати розподілену генерацію електроенергії.

Голова правління "Укрзалізниці" дав інтерв’ю. Цього тижня голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко дав інтерв'ю Forbes Україна. Ми вибрали ключові моменти:

Про тарифи на вантажні перевезення:

Лященко нагадав, що востаннє "Укрзалізниця" індексувала тарифи на вантажні перевезення у липні 2022 року на 70%. За його словами, на цей рік компанія планує не підвищувати тарифи на вантажоперевезення, а гармонізувати їх. Це передбачає повну зміну моделі їх розрахунку, яка на сьогодні складається з трьох різних класів вантажів, групи позакласних вантажів і 15 коефіцієнтів.

За словами Лященка, це рішення на рівні Мінінфраструктури, а не Кабміну: "Укрзалізниця" подала пропозицію і чекає на подальші кроки.

Лященко також розповів, скільки коштів отримає "Укрзалізниця" від гармонізації тарифів. За його словами, йдеться про близько 3-4 млрд грн (68-91 млн євро) до кінця року залежно від того, коли буде прийнято рішення. Для бізнесу загальні витрати можуть зрости приблизно на 7%.

Про дочірню компанію у Польщі:

Лященко розповів, що за підсумками року роботи Ukrainian Railways Cargo Poland заробила прибуток, але це, за його словами, не головне досягнення. Компанія отримала можливість повноцінно вийти на європейський ринок залізничних перевезень і з нового року зможе надавати комплексні послуги з транскордонних перевезень. Наразі розробляються та узгоджуються нові міжнародні маршрути, додав він.

За словами голови "Укрзалізниці", головне завдання на цей рік – збільшити мережу до 18 контейнерних маршрутів і стати єдиним вікном для клієнтів без необхідності укладати низку договорів з різними перевізниками.

У майбутньому Ukrainian Railways Cargo Poland планує експлуатувати рухомий склад як з шириною колії 1435 мм, так і з шириною колії 1520 мм, що дозволить працювати на всіх прикордонних переходах з Польщею, пояснив Лященко.

[Як ми повідомляли раніше, "Укрзалізниця" створила Ukrainian Railways Cargo Poland у червні 2023 року, а в серпні 2023 року призначила Михайла Пластуна її директором.

Також ми писали, що 27 червня 2024 року "Укрзалізниця" повідомила про те, що її польська дочірня компанія Ukrainian Railways Cargo Poland отримала ліцензію залізничного перевізника. Тепер вона може вийти на європейський ринок. – SOE Weekly.]

"Укрпошта" отримала 190 млн грн (4,3 млн євро) збитку у січні-березні 2024 року (результати, не перевірені аудитом). 3 липня 2024 року компанія повідомила про проміжні результати діяльності за 1 квартал 2024 року, скоротивши чистий збиток у 2,1 рази, або на 213,5 млн грн, до 190,3 млн грн (4,3 млн євро).

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 1 кварталі становив 3,05 млрд грн (68 млн євро). Це на 340,2 млн грн, або на 10%, менше, ніж компанія планувала на 1 квартал 2024 року. Однак це все одно краще, ніж торік, оскільки на 280,4 млн грн, або на 10,1%, перевищує чистий дохід "Укрпошти" у 1 кварталі 2023 року.

Компанія не мала змоги надавати послуги в повному обсязі на територіях, де ведуться активні бойові дії або які перебувають під російською окупацією. Проте "Укрпошта" частково компенсувала це збільшенням продажів своїх основних послуг.

Як ми повідомляли раніше, "Укрпошта" закінчила 2022 рік зі збитком у 1,258 млрд грн. Того року компанія отримала 10,3 млрд грн чистого доходу від реалізації товарів та послуг, що на 7,7% менше, ніж у 2021 році.

Також ми писали, що у 2023 році "Укрпошта" отримала 800 млн грн збитків (за результатами аудиту).