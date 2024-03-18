За тиждень мережі АЗС збільшили ціни на бензин та дизпальне на понад гривню

За останній тиждень ціни на бензин та дизпальне додали в середньому 1,1 гривні на літр. Середня вартість бензину марки А-95 сягнула 52,70 гривень за літр, дизпального - 53,06 гривень за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Мережі ОККО і WOG додали по 2 гривні до ціни літра усіх видів пального. А-95 та дизпальне коштує у мережах по 56,99 гривні за літр. А-95+ - 58,99 гривні за літр.

"Ріст цін на наших АЗК зумовлено ростом відпускних цін іноземних заводів-виробників, у яких ми закуповуємо пальне", — прокоментували зростання вартості пального у мережі ОККО.

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Мережа АЗС "Авіас" збільшила вартість 1 літру бензину марки А-95 на 68 копійок, до 50,44 гривні. А-95+ здорожчав за тиждень на 10 копійок, до 51,59 гривні за літр. Дизпальне - на 95 копійок, до 51,85 гривні за літр.

Державна "Укрнафта" додала до усіх видів пального по гривні. Бензин А-95 коштує 51,40 гривень за літр, А-95+ - 53,40 гривні за літр, а дизпальне - 52,40 гривні за літр.

Мережа Amic додала до ціни літра бензину А-95 1,91 гривні, до 53,72 гривні за літр, дизпальне здорожчало на 1,71 гривні за літр, до 53,85 гривні за літр, а А-95+ - на 1,67 гривні, до 55,26 гривні за літр.

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Shell додала до вартості бензину А-95 1,37 гривні, до 55,82 гривні за літр. А-95+ здорожчав на 1,60 гривні, до 59,49 гривні за літр. Дизпальне подорожчало на 1,10 гривні, до 55,89 гривні за літр.

Найнижчий цінник утримує "Авантаж 7", ціна на А-95 у мережі становила 48,45 грн/л, а вартість дизпального взагалі знизилася на 50 копійок і становить 48,45 гривні за літр. Інші мережі АЗС переглянули свої ціни у межах 9 копійок - 2 гривень.

Станом на 18 березня різниця у цінах між преміум- і дискаунт-мережами різко збільшилася й становила 8,34 і 8,44 грн/л відповідно для бензину й ДП.