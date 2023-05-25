Petcube запустив продажі в Україні: яка ціна і де купити

Компанія Petcube, яка займається розробкою технологій для домашніх тварин, оголосила про початок продажів своїх продуктів в Україні.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.

"Найпопулярніші продукти бренду - Petcube Cam і Petcube Bites 2 Lite - відтепер доступні для замовлення у мережах Comfy, АЛЛО, Eldorado, Фокстрот, Stylus, ROZETKA та E-ZOO.

"Petcube користується шаленим попитом у світі, але запуск в Україні має особливе значення.

У розпал війни ми знайшли надійних партнерів, які допоможуть поставити камери в українські домівки і вивести культуру догляду за тваринами на новий рівень", - заявила CEO Petcube Анастасія Кухар.

Зазначається, що продуктова лінійка Petcube включає дві розумні камери для домашніх улюбленців - компактну Petcube Cam і Petcube Bites 2 Lite із вбудованою годівницею.

"Обидві камери оснащені HD-відео 1080p, двостороннім аудіо, режимом нічного бачення та іншими функціями.

Petcube Cam і Petcube Bites 2 Lite працюють через мобільний додаток, де можна легко перемикатися між різними пристроями, а також ділитися доступом до своїх камер із друзями та родиною", - йдеться у повідомленні.

Petcube Cam і Petcube Bites 2 Lite можна придбати онлайн за 1599 грн і 4999 грн відповідно у мережах Comfy, АЛЛО, Eldorado, Фокстрот, Stylus, ROZETKA та E-ZOO, додали в компанії.

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Економічна правда