Как западные производители агротехники зарабатывают и на России, и на Украине

Коли розривати зв’язки з Кремлем ще було модно, чеський виробник сільськогосподарської техніки Bednar публічно оголосив про вихід з Росії. "Ми не плануємо подальших поставок техніки в РФ. Це рішення було болісним з економічного погляду, але демократичні цінності важливіші", – повідомлялось пресрелізі компанії.

Не пройшло й року, як продукція Bednar повернулася на російський ринок. Техніка постачається не напряму, а через фірми-посередники. Власник однієї з них має російське громадянство. Згідно з митними даними, за 9 місяців 2023 року так в Росію завезли 151 одиницю техніки Bednar на 11,7 млн дол.

Формально жодних санкцій Bednar не порушив. Західні країни навмисне залишили виняток для виробників агротехніки, щоб не поглибити проблему голоду у світі. Прийняття рішення про вихід з російського ринку залишили на совісті кожної окремої компанії.

У підсумку хтось чесно покинув Росію та отримав збитки. А хтось скористався можливістю та "з’їв" частку колишніх конкурентів на ринку. Західна техніка через російських дилерів може потрапляти й на окуповані території. І все це не заважає компаніям-виробникам одночасно заробляти на українському ринку.

Реклама:

Хто допомагає Росії збирати врожай

Російську Федерацію оминули санкції не тільки на зерно, але й на всі товари, що так чи інакше пов’язані з продовольством. Через блокаду українських портів світові ціни на зерно зросли до історичних максимумів, тож накласти ембарго західні країни не наважились.

Зараз же ціни знизились до рівня 2019 року, однак санкції на все, що пов’язано з виробництвом їжі, – досі табу. Користуючись цим, Кремль заробляє десятки мільярдів доларів на продажі зернових та залишається одним з ключових експортерів у світі.

Прибутки російських аграріїв тримаються на західній техніці, передусім європейській: сівалках, культиваторах, тракторах тощо. Китайська ж техніка, попри зближення Москви і Пекіна, займає доволі малу частку в російському імпорті. Замінити західну вона не зможе.

Причина в тому, що китайський аграрний ринок переважно складається з невеликих фермерських господарств, тож і техніка, яка виробляється в цій країні, часто не розрахована на великі промислові масштаби російських полів.

Схожа ситуація й з іншою країною, що утрималася від санкцій проти Росії, – Туреччиною. Оскільки турецький агрокомплекс представлений, передусім, виробниками овочів та фруктів, а не зернових, техніка для обробки полів, що збирається в цій країні, не розрахована на великі площі. До того ж, її кількості недостатньо аби перекрити прогалину від виходу європейських виробників.

Західні компанії, які продовжують повноцінно працювати в РФ, це розуміють, і не хочуть втрачати такий залежний від них ринок. Адже альтернативних виробників агротехніки, якими б Росія могла їх замінити, просто немає.

Німецький виробник HORSCH у 2022 році наростив свій дохід на російського ринку на 20 мільйонів доларів

Боротьба за ринок

Оскільки агротехніка не потрапила під санкції, західні компанії-виробники повинні були самі прийняти рішення залишатися працювати в РФ чи ні. Вони поділились на два табори: перші покинули російський ринок з етичних та репутаційних міркувань, а другі – проігнорували вторгнення в Україну та продовжили працювати.

У підсумку ті, що залишились в Росії, навіть виграли від свого рішення, адже змогли забрати частку ринку у своїх конкурентів. Наприклад, так сталося на ринку сівалок точного висіву. За даними митниці РФ, у 2021-му році лідерство належало шведській компанії Vaderstad, на яку припадало 34% російського імпорту. Друге місце належало німецькій Horsch – 15,2%.

Після російського вторгнення в Україну Vaderstad повністю припинила продажі, а її частку поділили конкуренти. Найбільше перепало тій же Horsch, яка наростила свою частку одразу до 30%.