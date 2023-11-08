Госбанки хотят вложиться в американские облигации, но НБУ против. Что происходит?

Наприкінці жовтня всі п'ять державних банків отримали несподіваний лист від регулятора. У ньому Національний банк "наполегливо просить" їх не вкладатися в облігації урядів країн-партнерів.

На відміну від банків приватного сектора, які вклали в облігації урядів країн G7 близько 2 млрд дол, державні установи таких великих інвестицій не здійснювали. Тому лист регулятора їх дещо спантеличив.

Схоже, що в Нацбанку вирішили зіграти на випередження. Там вважають, що вкладення держбанків в облігації країн-партнерів можуть вплинути на рішення їхніх урядів надавати фінансову підтримку Україні. А вільні валютні кошти треба спрямувати на підтримку потреб українського бюджету в умовах війни.

Звідки у банків "зайва" валюта для інвестицій за кордон? І чому вкласти її в український держборг не так просто, як може здатися?

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Що сталося?

Державні банки, у яких зосереджена переважна більшість вкладів українців (708,6 млрд грн) та активів банківської системи (56%), отримали "жовту картку" від Нацбанку. 25 жовтня регулятор надіслав їм листа, у якому дав поради щодо інвестиційної політики та висловився проти вкладання валютних коштів в облігації країн G7.

"Національний банк в процесі здійснення безвиїзного банківського нагляду за діяльністю банків звертає увагу на збільшення кількості прийнятих державними банками рішень щодо використання вільної валютної ліквідності у придбання паперів країн G7. При цьому банки не використовують усі наявні можливості інвестування в інструменти, емітовані Міністерством фінансів", – зазначається у листі.

Довідка. G7 або "Група Семи" – міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу: США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада.

Отримувачі листа сприйняли його зміст досить неоднозначно. По-перше, незрозуміло, який його правовий статус: чи він зобов’язує банки до певних дій, чи є попередженням, чи взагалі не має ніякої юридичної сили.

По-друге, незрозумілим є і вибірковий підхід НБУ щодо адресатів. Адже Нацбанк є регулятором усіх банків в країні, а не лише державних. Тому досить дивно, коли центральний банк встановлює обмеження (формальні чи ні) щодо напрямків інвестиції, базуючись на тому, кому належить та чи інша установа.

Крім цього, як стало відомо ЕП, державні банки наразі не мають інвестицій в облігаціях країн G7. Чого не скажеш про приватні установи, які лише нарощують обсяги таких вкладень.

Звідки у банків "зайва" валюта за кордоном?

Вітчизняні банки тримають за кордоном чимало валютних активів. За даними НБУ, лише на поточних рахунках, депозитах та у боргових цінних паперах вони зберігають еквівалент 423 млрд грн. І ця цифра постійно зростає: від початку великої війни обсяг вимог українських банків до нерезидентів виріс удвічі.

На перший погляд, така ситуація виглядає неоднозначною, адже активи українських банків за кордоном зростають в той час, коли український уряд просить міжнародну спільноту про допомогу для фінансування бюджету.

Однак таке зростання активів аж ніяк не свідчить про спробу банків вивести кошти з країни. Рахунки, про які йдеться, – переважно кореспондентські, на яких установи тримають валютні кошти своїх клієнтів.

Технічно це працює наступним чином: коли фізична особа відкриває, наприклад, доларовий рахунок в українському банку, то фізично кошти зберігаються не в Україні, а на рахунку цієї установи в одному з банків у США. Те ж стосується і рахунків у євро: їхні залишки банки тримають на коррахунках у банках країн єврозони.

І якщо власник доларового рахунку захоче переказати кошти на свій валютний рахунок в іншому українському банку, то за лаштунками цієї операції гроші рухаються між кореспондентськими рахунками двох українських банків, відкритими у банках США.

Відтак, зростання обсягів валютних активів за кордоном – це передусім наслідок зростання валютної ліквідності, тобто залишків на валютних рахунках фізичних та юридичних осіб в українських банках. Чим більше українці зберігають валюти на рахунках в банках, тим більше валютних активів українських банків знаходиться за кордоном.

Причин зростання валютної ліквідності декілька. По-перше, в умовах невизначеності, особливо у перші місяці війни, українці були більш схильними переводити свої заощадження в іноземну валюту, аби зберегти їх від потенційної девальвації гривні. Частина таких заощаджень могла зберігатися на банківських депозитах та рахунках до запитання.

По-друге, з липня 2022 року НБУ дозволив українцям купувати безготівкову валюту, однак за умови, що ці кошти спочатку будуть розміщені на тримісячні депозити без права дострокового зняття. В умовах великої різниці між офіційним та готівковим курсами, ця послуга набула популярності та призвела до зростання залишків на валютних рахунках українців у банках, а відтак – залишках коштів банків за кордоном.

Чому банки інвестують в облігації G7?

Банки можуть керувати валютною ліквідністю, яку вони зберігають за кордоном. Більшість коштів вони тримають на так званих "рахунках до запитання". Таким чином вони можуть гарантувати, що клієнт зможе керувати залишком на своєму валютному рахунку та, наприклад, оперативно переказати ці кошти.

Однак частину грошей банки інвестують. Наприклад, вкладають на депозитні рахунки у своєму банку-кореспонденту. Ставки за такими депозитами у доларі можуть становити до 3% річних. Проте набагато більший відсоток можна заробити, вклавши частину ліквідності в облігації країни, у якій знаходиться валютна ліквідність такого банку.

Якщо мова йде про доларові рахунки, то банки інвестують частину коштів в казначейські зобов’язання США. Ставки за цими інструментами становлять 5,2-5,4% річних.

Розміщуючи вільну валютну ліквідність в облігаціях уряду США банк може запропонувати клієнтам набагато вигідніші умови обслуговування валютних депозитів. Тому, коли НБУ просить утриматися від таких інвестицій лише державні банки, він фактично надає більше конкурентних переваг недержавним банкам, до яких у регулятора немає подібних зауважень.

Чому НБУ не хоче, щоб держбанки вкладалися в іноземні облігації?

Станом на вересень українські банки придбали облігацій країн Заходу на загальну суму, еквівалентну 78 млрд грн або близько 2 млрд дол. Від початку великої війни обсяги таких інвестицій зросли у понад 14 разів.

За даними ЕП два державних банки активно обговорювали питання інвестицій своєї валютної ліквідності, зокрема в американські казначейські зобов’язання. І хоча остаточного рішення щодо цього питання там так і не схвалити, ймовірно, про такі наміри міг дізнатися і Нацбанк, відреагувавши на них своїм листом.

У самому НБУ наголошують, що їхнє повідомлення має лише рекомендаційний характер і не зобов’язує до жодних дій. "Цей лист відображає позицію Національного банку щодо важливості актуалізації стратегій діяльності державних банків, зокрема в частині політики управління активами та пасивами в умовах воєнного стану, і необхідності ухвалення важливих інвестиційних рішень банками саме у відповідності до таких актуалізованих стратегій", – пояснили ЕП у регуляторі.

У Нацбанку вважають, що держбанки не повинні здійснювати інвестиції в цінні папери країн-партнерів поки не мають актуалізованих стратегій. Ба більше, у регуляторі занепокоєні, що на таких операціях можуть заробити комерційні посередники.

"Позиція НБУ проста: ресурси та можливості державних банків набагато важливіші для економіки нашої держави, і мають працювати максимально ефективно. Саме тому Національний банк вбачає, що такі інвестиції повинні здійснюватися максимально виважено, в контексті стратегій банків у воєнний час, у повній відповідності до державних інтересів", – зазначають в НБУ.

Хоча у регуляторі й визнають, що державні банки мають працювати у власних інтересах з метою максимізації своїх прибутків, проте вважають, що цих цілей можна досягти, вкладаючись у валютні ОВДП Міністерства фінансів.

У листі регулятор вказує на те, що інвестиції держбанків в облігації країн G7 несуть ще й репутаційні ризики для України та можуть впливати на отримання підтримки від країн-партнерів. Щоправда, там не пояснили, яким саме чином.

У чому переваги іноземних облігацій?

Наразі світ увійшов в епоху високої інфляції, яку провідні центральні банки світу намагаються побороти підвищенням процентних ставок.

Жорстка монетарна політика відобразилася на вартості запозичень урядів США та інших країн G7. Якщо ще у розпал пандемії 2020 року ставка за 10-річними бондами американського уряду не перевищувала 1% річних, то наразі на них можна заробити більше 5%. Така дохідність вища за ту, яку пропонує український Мінфін – 4,7% за річними доларовими облігаціями.

Однак не лише високі процентні ставки підвищують привабливість американських облігацій. Інвестори побоюються вкладати кошти в альтернативні інструменти, наприклад, акції та облігацій приватних компаній, на тлі напруження між Вашингтоном та Пекіном, а також очікуваннями ймовірної рецесії у Штатах.

Наприклад, холдинг Berkshire Hathaway Воррена Баффета прозвітував про рекордно високі залишки на рахунках та у короткотермінових облігаціях американського уряду.

Високі ставки приваблюють й українські банки, які й так тримають за кордоном свою валютну ліквідність. Проте, крім вищої прибутковості, банки віддають перевагу облігаціям країн G7 ще й тому, що такі інструменти є набагато більш ліквідними, аніж, наприклад, валютні ОВДП українського Мінфіну.

"Якщо для фізичної особи продати ОВДП, як правило, взагалі не є проблемою, то у банків обсяги значно більші. І знайти покупця на умовні 10 мільйонів доларів ОВДП за короткий проміжок часу непросто. Ринок американських облігацій обчислюється трильйонами доларів, і якщо комерційному банку знадобилися кошти для проведення клієнтського платежу, то він зможе досить легко їх продати", – пояснює фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Чи може валюта банків працювати на користь України?

За даними НБУ, обсяги валютних ОВДП у портфелях банків від початку великої війни скоротився. Так, станом на 1 листопада обсяг ОВДП у доларі в їхніх портфелях становив 1,112 млрд дол (до початку війни було 2,104 млрд дол), хоча обсяг ОВДП у євро зріс вдвічі – до 800 млн євро.

Більшість валютних облігацій Мінфіну перебувають у власності державних банків: близько 82% у доларі та 87% у євро. Опитані ЕП представники держбанків зазначають, що готові вкладати навіть більше коштів у валютні борги уряду, проте Мінфін не має значної потреби у залученні іноземної валюти.

Аукціони з продажу ОВДП в Україні проходять щовівторка. Однак далеко не на кожному такому з них Мінфін продає валютний борг – у липні-жовтні це було лише 7 разів.

На кожному такому аукціоні попит на валютні ОВДП значно перевищує пропозицію. Наприклад, на одному з останніх банки готові були придбати валютних облігацій уряду на 277 млн дол, а потреби Мінфіну становили лише 100 млн дол.

Інших можливостей інвестувати валютну ліквідність, крім купівлі ОВДП, у банків в Україні немає. Кредитування бізнесу в умовах війни стало на паузу, а видавати валютні кредити населенню банкам заборонено законом. Тому валютні кошти банків накопичуються на коррахунках за кордоном і, у кращому разі, приносять дохід у декілька процентів річних.

Хто в Україні найбільше вкладає в папери G7?

Хоча інвестиції банків (крім державних) у закордонні облігації останнім часом зростають небаченими темпами, проте їм усе ж далеко до найбільшого в Україні інвестора у такі цінні папери. Цим інвестором є сам Національний банк.

Більша частина золотовалютних резервів НБУ існує у вигляді цінних паперів. Станом на 1 листопада Нацбанк зберігав у цих інструментах понад 26,2 млрд дол.

Більшість цих цінних паперів – облігації уряду США. Вони мають високу ліквідність, що дозволяє Нацбанку оперативно продавати їх, а отримані кошти спрямовувати на підтримку стабільності гривні.