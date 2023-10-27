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Нацбанк піддав критиці держбанки за вкладення в держпапери G7 замість валютних ОВДП

П'ятниця, 27 жовтня 2023, 11:18 - Лія Ільченко

Державні банки віддають перевагу цінним паперам країн G7 замість вкладень у валютні облігації внутрішньої держпозики України, що створює репутаційні ризики.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на лист Національного банку України, який було розіслано банкам 25 жовтня.

"Під час ухвалення рішень щодо надання переваги інвестуванню державними банками в цінні папери інших країн замість цінних паперів держави Україна в період повномасштабного вторгнення Російської Федерації слід звернути увагу на репутаційний ризик як для банків, так і для країни, що може впливати на отримання підтримки від міжнародних партнерів", - сказано в листі.

Нацбанк нагадує держбанкам, що наявна вільна ліквідність формується, зокрема, за рахунок державних фінансів з урахуванням отриманої підтримки від міжнародних партнерів.

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"Під час ухвалення рішень щодо розміщення вільної валютної ліквідності державним банкам потрібно узгоджувати з їхнім акціонером напрямки інвестування, зокрема наявних інструментів, які емітовані Міністерством фінансів України", - йдеться в листі.

А в разі наявних перешкод для інвестування вільної валютної ліквідності в ОВДП держбанкам необхідно подати відповідні пропозиції для їх вирішення Мінфіну.

Нагадуємо:

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Громадяни та український бізнес від початку великої війни навпаки збільшили обсяг куплених облігацій внутрішньої державної позики на 60,6 мільярда гривень.

Про це раніше повідомляло Міністерство фінансів.

Водночас місцеві органи влади знизили обсяг придбаних облігацій з 3,7 до 2,3 млрд грн за останні місяці, незважаючи на очікування збільшення їхньої участі у фінансуванні видатків державного бюджету.

ОВДП банки Нацбанк цінні папери
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