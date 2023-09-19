Государство нам не конкурент: как новая ФПГ захватила рынок горючего Харькова и кто за ним стоит

З початку великої війни левова частка українського бізнесу потопає в проблемах та збитках, часто ледь зводячи кінці з кінцями. Хтось зазнав втрат від російських атак, чиїсь активи залишилися на тимчасово окупованих територіях, а комусь доводиться відбиватися від "набігів" правоохоронців.

Здавалось би, який бізнес може розвиватися в таких умовах? Виявляється, він існує. За два місяці до початку великої війни ЗМІ звернуть увагу на нову фінансово-промислову групу AES Group з активами в багатьох галузях.

Серед них – відновлювана енергетика, будівництво, логістика, лабораторні дослідження, спиртова галузь. Проте ключовим активом цієї групи є найбільший в Україні міні-НПЗ в місті Мерефа на Харківщині. Завод не раз піддавався атакам російських військ і наразі не виробляє продукцію.

Попри це близькі до AES Group фірми завдяки прописаним під них умовам тендерів та явній заангажованості замовників отримують державні замовлення на сотні мільйонів гривень. А конкуренти групи, серед яких державна "Укрнафта", навіть пропонуючи більш вигідні контракти для комунальних підприємств, залишаються "поза грою". Принаймні на Харківщині.

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Ниточки від посередників тягнуться до регіональної "еліти", у першу чергу – до відомої в Харкові особи, першого заступника ХОДА Олександра Скакуна, який має за плечима два десятки років роботи в СБУ.

Love me тендер

Якщо державна "Укрнафта" легко "забирає" під свій контроль енергетичні активи Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука, то що може завдаити їй перемогти в чесній конкурентній боротьбі невідомого гравця.

Разом з тим, в Харківській області держкомпанія, пропонуючи більш вигідні умови, все одна програє тендери на постачання пального на десятки мільйонів гривень маловідомим фірмам. Нижче описані лише кілька недавніх прикладів.

14 липня 2023 року комунальне підприємство "Харківводоканал" оголосило тендер на закупівлю 1,5 млн літрів бензину марки А-92. Очікувана вартість, тобто максимальна сума, яку готовий був оплатити замовник, становила 69,34 млн грн.

Найвигіднішу пропозицію зробила "Укрнафта-постач" – дочірня компанія "Укрнафти". Усе необхідне "Харківводоканалу" пальне вона пропонувала придбати за 64,5 млн грн, тобто на 5 млн грн дешевше. Отримати його можна було в мережі АЗС "Укрнафти" (500 станцій у країні, з них 23 в Харкові й області). Проте комунальники пропозицію компанії "Укрнафта-постач" відхилили.

Переможцем тендеру стало місцеве ТОВ "Калам". Тепер техніку водоканалу до кінця 2023 року заправлятимуть бензином А-92 на двох маловідомих АЗС "Гранд", які "Калам" назвало "своєю партнерською мережею". Комунальники заплатять 69,03 млн грн – майже стільки, скільки й готові були заплатити.

14 липня "Харківводоканал" також оголосив тендер на купівлю 1,5 млн літрів бензину А-95 з очікуваною вартістю 72,37 млн грн. Замовник обирав переможця серед згаданої "Укрнафти-постачу" та харківського ТОВ "Золотий стандарт к".

Пропозиція державної компанії теж була вигідніша – 66 млн грн. Проте і цього разу переможцем стала приватна структура, бо "Укрнафта-постач" нібито вчасно не надала всі документи. Комунальників заправлятимуть бензином на двох заправках "НПЗ" в Харкові, за що бюджет заплатить 71,85 млн грн.

Ці дві історії добре ілюструють, як працює схема закупівель пального в прифронтовому регіоні України.

Однак це лише верхівка айсберга. Аналіз закупівель комунальними підприємствами Харкова нафтопродуктів у січні 2022 року – серпні 2023 року свідчить, що від загального обсягу здійснених закупівель, 1,8 млрд грн, 1,3 млрд грн – це прямі договори.

Річ у тому, що після початку великої війни всі муніципалітети, віднесені до громад, де йдуть бої, отримали від уряду право проводити закупівлі без тендерів та поза системою Prozorro. Харків закономірно опинився серед них.

Ситуація змінилася лише 25 лютого 2023 року, коли Харків вилучили з переліку територій, де тривають активні бої, та включили в список місць, де можливі бойові дії. Це бюрократичне формулювання важливе, оскільки в новій редакції воно не дозволяло витрачати гроші платників податків без тендерів.

Утім, коли торги знову стали відкритими, виявилося, що "Золотий стандарт к" та "Калам" перемагають у більшості тендерів, застосовуючи неринкові прийоми. Підконтрольні Харківській міськраді замовники відхиляли пропозиції сторонніх конкурентів, відлякуючи їх, наприклад, умовою оплати товару протягом 365 днів.

Ця дискримінаційна умова дозволяє позбутися конкурентів, адже жоден адекватний бізнес не чекатиме рік на оплату свого товару. Тимчасом "своїм" за цим формулюванням можуть платити повною мірою і без затримок.

Так усе й відбувалося. Серед усіх постачальників абсолютними фаворитами виявилися "Золотий стандарт к" та "Калам", на які припала майже половина поставок пального всім комунальним підприємствам Харкова. Перша компанія за цей період уклала контрактів майже на 600 млн грн, друга – на 300 млн грн.

Левова частка цих закупівель відбулася за прямими договорами, а там, де справа дійшла до тендерів, конкурентів здебільшого просто дискваліфіковували. Так сталося із згаданою державною компанією "Укрнафта-постач" та багатьма іншими учасниками ринку, включно з великими та відомими мережами АЗС.

Секрет успіху

"Секрет шаленого злету цих компаній доволі банальний і криється в їхніх зв'язках з правильними людьми у владі Харкова", – запевнив ЕП один з учасників ринку.

"Золотий стандарт к" довгий час був дрібним нафтовим трейдером з двома заправками в Харкові. Справи фірми різко пішли вгору після того, як у 2021 році місто очолив Ігор Тєрєхов. Якщо у 2020 році тендери принесли компанії 26 млн грн, то через рік – 90 млн грн. Після початку війни компанію "засипали грошима".

Співрозмовники ЕП на ринку пального стверджують, що компанія почала реалізовувати нафтопродукти "правильних людей", а саме ТОВ "АЕС компані", що входить в AES Group (ця група керує міні-НПЗ в Мерефі). Це підтверджують і документи, які фірма "Золотий стандарт к" подавала для участі в тендерах.

"Комунальні підприємства Харкова підпорядковані виконкому Харківської міської ради, який очолює Терехов. Найбільшими КП керують люди, з якими він співпрацює багато років або безпосередньо призначав", – каже джерело ЕП.

Довідка. Зв’язок ТОВ "Золотий стандарт к" з ТОВ "АЕС компані" простежується через формального засновника першої компанії Костянтина Батвінова, який до 2013 року був директором невеликої харківської мережі АЗС "Спіка". Кілька років тому "АЕС компані" налагодило виробництво та постачання підприємствам області нафтопродуктів під виглядом розчинників, виготовлених на НПЗ в Мерефі за технічними умовами (ТУ) 24.3-23919929.006-2004. Власником цих ТУ є підприємство "Стабіна", оформлене на Батвінова. Номінальним засновником ТОВ "Калам" є Сергій Яременко – колишній директор нафтової компанії "Грандсоіл". З останньою "Калам" має тісний зв'язок: "Грандсоіл" контролює дві АЗС "Гранд", які заправлятимуть техніку "Харківводоканалу" як "партнерської мережі" "Калама". "Грандсоіл" фігурувала в кримінальному провадженні за фактом збуту незаконно виробленого пального з використанням розчинників разом з ТОВ "Брент ойл-95" (власник АЗС Brent Oil у Харкові). Власником "Брент ойл-95" вказане ТОВ "Петроль-РЗС", бенефіціаром якого у 2021 році був Юрій Скакун – брат першого заступника голови Харківської ОДА Олександра Скакуна.

Звідки взялася AES Group та до чого тут Скакун

Усі ниточки від згаданих компаній, які демонструють успіх у держзакупівлях, тягнуться до маловідомої харківської AES Group. Медіа писали про неї як про нову фінансово-промислову групу, яку контролює родина Олександра Скакуна.

"Бізнеси, що входять до складу AES Group, розвивають ринок промислових енергетичних підприємств східної України, працюють у нафтохімічній, спиртовій, енергетичній, науково-дослідницькій сферах", – заявляє група. З повним переліком діяльності нової ФПГ можна ознайомитися на фото.

Під AES Group мається на увазі ТОВ "АЕС груп", яке створили в Харкові в липні 2021 року Костянтин Валеулін та Мілиця Волкова. Саме ця компанія володіє торговою маркою AES Group.

За офіційною версією, АЕС розшифровується як Alternative Energy Sources, що перекладається як альтернативні джерела енергії. Утім, така розшифровка виглядає непереконливо, враховуючи, що базовим бізнесом групи донедавна було виробництво класичних нафтопродуктів – бензину, дизпального та мазуту.

Альтернативна версія походження назви цікавіша. "АЕС означає "Александр Евгеньевич Скакун". Це його бізнес, який він оформив на підставних осіб, щоб уникнути політичних ризиків", – ділиться з ЕП один з учасників ринку пального.

Скакун заперечує будь-який зв'язок з AES Group та її засновниками. "Я не займаюся жодним бізнесом. Своє особисте життя мені коментувати дуже складно… Я ще раз кажу: я не займаюся комерційною діяльністю, я заступник голови Харківської ОДА", – таку заяву він зробив навесні 2020 року на засіданні парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Це була реакція Скакуна на запитання народної депутатки з фракції "Слуга народу" Дарії Володіної про його зв'язок з нелегальним виробництвом нафтопродуктів у регіоні та роль у цих схемах його брата Юрія Скакуна.

Після появи інформації про можливу причетність чиновника до нелегального бізнесу депутати погрожували залучити до перевірки цих фактів Генпрокуратуру. Однак, схоже, у прокурорів до питання Скакуна або не дійшли руки, або вони вирішили повірити йому на слово.

Крім збігу ініціалів першого заступника Харківської ОДА з абревіатурою в назві AES Group та слів співрозмовників ЕП про зв'язок Скакуна з групою, є й непрямі докази. Наприклад, у 2021 році харківський бізнесмен Олександр Ярославський назвав Олександра Скакуна "одним з власників футбольного клубу "Металіст 1925". На той час 52% акцій клубу володіли компанії, що входять до AES Group.

Сам "Металіст 1925", вітаючи Скакуна з днем народження, називає його "золотим учасником клубу вболівальників". В іншій заяві він значиться керівником клубу.

Олександру Скакуну подобається позувати на камеру в футболці з логотипом AES Group.

Однак головний доказ – це задокументовані судами відносини Олександра Скакуна з Мілицею Волковою. Вона офіційно володіє половиною AES Group, але про будь-який її бізнес до 2018 року не було жодних згадок.

Так, Скакун та Волкова визнані потерпілими в кримінальному провадженні за фактом пограбування будинку в Харкові у 2016 році. Місцевий апеляційний суд встановив, що в будинок "шляхом віджиму металопластикового вікна" проникли грабіжники і вкрали гроші, дорогий годинник, золоті прикраси та кілька iPhone.

Здобиччю викрадачів також став пістолет із сімома патронами калібру 9 мм у магазині, закріплений за полковником СБУ в Харківській області Олександром Скакуном. На щастя, грабіжники цим пістолетом не скористалися, а у 2017 році зброю під час обшуку вилучили в злочинця – уродженця Грузії.

Отже, Скакун та Волкова перебували в близьких стосунках і жили в одному будинку. Скакун підтвердив ЕП, що знайомий з обома бенефіціарами AES Group. "З пані Волковою знайомий, у нас певний час були близькі стосунки, а зараз їх можна описати як дружні. Валеуліна знаю давно. Їх у місті багато хто знає як дуже активних, потужних людей з проукраїнською позицією", – відповів Скакун.

Скакун запевняє, що жодного стосунку до бізнесу в Харкові не має фото newsroom.kh.ua

Він запевнив, що ні до AES Group, ні до міні-НПЗ в Мерефі стосунку не має. "Ні зв’язків нема, ні нелегального бізнесу нема, взагалі нічого нема. Я до жодного бізнесу в регіоні не маю стосунку", – сказав заступник голови ХОДА.

На запитання, чи має стосунок до цих компаній хтось з його родичів, Скакун відповів: "У мене є брат, який займається бізнесом, але це питання не до мене, бо я буду некоректний. Він теж знайомий з Валеуліним, вони спілкуються багато років. Я бізнесом не займаюся, більше того – не впливаю на жодні бізнес-процеси в регіоні і про це знають усі", – заявив ЕП Олександр Скакун.