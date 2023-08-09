Пенная вечеринка. Как автомойки загрязняют малые реки Киева

У Києві налічується понад три десятки малих річок. У минулому вони були важливою частиною життя наших пращурів – на березі річок будували хати, ставили млини, гатили греблі, зводили захист від загарбників.

Зараз роль малих рік істотно зменшена. Абсолютна більшість з них частково або повністю сховані в підземні колектори і протікають у малолюдних місцях – промислових зонах та приватному секторі. Поверх загнаних в бетон річок збудовані автомобільні дороги.

Головна функція, яку виконують малі річки Києва сьогодні – прийом дощової води. Під час літніх злив та весняного водопілля обсяг води в річках збільшується в рази, в кінцевому рахунку потрапляючи в Дніпро.

Втручання людини призвело до погіршення стану водойм. Головними чинниками забруднення є сміття і незаконні врізки для зливу стоків. Власники споруд без централізованої каналізації несанкціоновано врізаються в колектори, аби не будувати септик, а приватні підприємства зливають в ріки забруднені відходи.

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У той час, коли українці переходять на безфосфатні пральні порошки та все більше сортують сміття, окремі недобросовісні підприємці забруднюють води Дніпра і повільно перетворюють його на "квітуче" болото.

Одними із найбільших забруднювачів води є автомобільні мийки, що "врізаються" в колектори збору дощової води та колектори річок. Вони зливають воду, перемішану з дешевими автомобільними шампунями та паливно-мастильними матеріалами.

Масштаби проблеми

Вартість будівництва і запуску автомобільної мийки в Києві коштуватиме десятки тисяч доларів, залежно від розміру і розташування, ділиться в розмові з ЕП один із власників такого бізнесу. Для цього необхідно підготувати стос документів і отримати відповідні дозволи від державних та місцевих органів влади, а також контрольних інстанцій.

Серед переліку необхідних дозволів – погодження від управління земельних ресурсів міста, управління екологічної безпеки, головного лікаря санітарно-епідеміологічної станції.

Обов'язковою умовою є отримання технічних умов для підключення каналізації та водопостачання. Крім цього, необхідно забезпечити мінімально можливий вплив автомийки на навколишнє середовище.

"Скид стічних вод від автомобільних мийок у водні об’єкти має здійснюватися на підставі дозволу на спеціальне водокористування, а у каналізаційну мережу – на підставі договору з підприємством водопровідно-каналізаційного господарства", – повідомили ЕП в Державній екологічній інспекції.

На самих автомийках необхідно встановити очисні споруди, вартість яких становить 3-5 тис дол, та підключитися до системи центрального водовідведення. Встановлення системи фільтрації та накопичення води коштуватиме ще 4 тис дол. Також у перелік щомісячних витрат на обслуговування такого бізнесу включаються фільтри, картриджи та інші витратні матеріали.

На цьому етапі деякі підприємці вирішують зекономити, щоб збільшити маржинальність бізнесу і скоротити окупність інвестицій. Економія відбувається завдяки порушенню законодавства.

Найпоширеніше порушення – незаконні врізання в каналізаційні колектори, колектори прийому дощової води чи у водойми, які знаходяться поблизу. Фізично це виглядає як несанкціоноване прокладання пластикової труби під землею.

Одна з підземних річок Києва – Скоморох джерело: texty.org.ua

Дослідник малих річок Києва та дигер Кирило Степанець каже, що в Києві існують "умільці", які спеціалізуються на врізаннях в колектори.

"Є спеціальні люди, які за гроші роблять цю роботу. Може, частина власників автомийок намагаються методом "тика" вийти до колектора. Але, в будь-якому випадку, якусь консультацію бізнесмени беруть", – каже Степанець.

Назвати точну частку автомийок, які незаконно зливають неочищену воду в колектори, неможливо, додає дослідник. Для цього необхідно робити масштабне дослідження і брати аналізи води біля кожної з них.

"Наприклад, на вулиці Сирецькій на відкритих ділянках річки Сирець видно неозброєним оком потоки піни у воді. Така ж ситуація на вулиці Глибочицькій, тільки річка Глибочиця повністю захована під землею", – ділиться Степанець.

Дигер додає, що окремі автомийки можуть очищати частину води і зливати стоки "помірковано", аби не привертати до себе уваги.

У Києві налічується близько двох тисяч незаконних врізок до мереж водовідведення, йдеться у Екологічній стратегії розвитку Києва до 2030 року, розробленій Київською міською державною адміністрацією. Окрім цього, існують сотні зливостоків, які не знаходяться на балансі жодного підприємства.

"Скільки токсичних речовин потрапляє в Дніпро через незаконні врізки та безгосподарні зливостоки – невідомо, адже офіційні перевірки просто не враховують ці об'єкти", – розповідав ексголова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий.

Перевірки не на часі

За даними автора книги "Малі річки Києва" Віктора Вишневського, протяжність дощової каналізації в Києві становить 2700 км, з них колектори дощової каналізації – 805 км. До складу останніх входить більшість малих річок Києва.

Колектори дощової каналізації перебувають на балансі комунальної корпорації "Київавтодор". Ще 62 км малих річок, переважно з відкритим руслом, знаходяться на балансі КП "Плесо".

Київські дигери співпрацюють з "Київавтодором" і регулярно повідомляють про знайдені незаконні врізки. Проте цій співпраці не вистачає системності, каже Степанець.

"Київавтодор" ліквідовував врізки за нашою наводкою. Але останніми роками процес застопорився. Масштабну роботу з ліквідації незаконних врізок вони не проводять", – каже дослідник річок.

У департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що не володіють інформацією щодо зливу відходів від автомобільних мийок в зливні колектори чи водойми і не ведуть облік автомобільних мийок та наявність у них повного пакету документів.

Контролювати дотримання законів у сфері екології повинна Державна екологічна інспекція. У відповіді на запит ЕП в інспекції повідомили, що на час дії воєнного стану державний контроль не здійснюється.

"Державна екологічна інспекція наразі позбавлена можливості системно здійснювати заходи державного нагляду щодо суб’єктів господарювання, які експлуатують автомобільні мийки", – ідеться у відповіді.

Водночас у разі загрози правам, законним інтересам, навколишньому природному середовищу, життю та здоров’ю людини, інспектори можуть ініціювати позапланові перевірки.

Помив машину – "озеленив" Дніпро

Мийні засоби з вмістом фосфатів, які в переважній більшості використовують автомийки, створюють сприятливе середовище для розмноження мікроскопічних водоростей, які потім забезпечують цвітіння водойм.

Останніми роками літнє цвітіння Дніпра набуло тривожних масштабів. Головним "донором" фосфатів для Дніпра в межах Києва є її притока Либідь. В неї впадає близько 20-ти річок і струмків.

Лабораторний аналіз свідчить, що Либідь знаходиться в поганому стані. У воді містяться солі, аміак, фосфати та пальне.

"У річку Либідь від витоку до місця впадання в річку Дніпро вливаються малі річки-притоки, канали, зливні дощові води, незаконні врізки, тощо. Якість води в річці Либідь контролюється лабораторією протягом русла від витоку до місця впадіння в річку Дніпро.

У точці впадання Либеді в Дніпро за якісними показниками вода відноситься до екологічної категорії та класу "вода погана, брудна". У воді недостатня концентрація розчиненого кисню, високий вміст нітритів, аміаку, нітратів, фосфатів, органічних сполук, фенолів, синтетичних поверхнево-активних речовин, нафтопродуктів", – повідомили в КП "Плесо".

Термін самоочищення водойми залежить від концентрації і кількості скинутих забруднень, швидкості повного обміну води у водоймі, випаровування або розкладу сполуки, яка забруднює, кліматичних умов. Синтетичні поверхнево-активні речовини розкладаються понад шість місяців.

Підземна частина річки Либідь джерело: texty.org.ua

Комунальники переконують, що періодично проводять обстеження і санітарну очистку русла річки Либідь, її приток, прибережно-захисних смуг та захисних решіток на перепускних трубах річки.

На думку Степанця, в Києві більше за брудну воду від автомобілів шкоду річкам приносять тільки врізки з господарсько-побутовими відходами. "Автомийки – друга за серйозністю проблема після нелегальних каналізацій", – каже він.

Забруднення поверхневих чи підземних вод та самовільне проведення гідротехнічних робіт карається штрафом від однієї до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис грн – 85 тис грн) або ув’язненням на строк до п'яти років.

Зробити воду в столичному регіоні чистішою допоможе інвентаризація мереж і ліквідація незаконних врізань.