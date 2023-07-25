Цена жизни: сколько стоят роды в Украине

Сколько нужно средств, чтобы родить ребенка и обеспечить комфортное пребывание в роддоме? (укр)

Формально, послуги з ведення вагітності та пологів в Україні, безоплатні – пов'язані з цим витрати бере на себе держава. Проте для більшого комфорту майбутнім мамам та дітям зазвичай потрібні додаткові послуги.

У жінок є вибір, де ставати на облік та народжувати: у державній установі або у приватному центрі, де ціни для багатьох трохи "кусаються".

Скільки потрібно коштів, щоб народити дитину та забезпечити комфортне перебування у пологовому будинку?

У статті вказана вартість лише пологів, без урахування ведення вагітності, додаткових оглядів, процедур, УЗД тощо, адже це все вираховується індивідуально.

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Державні лікарні Києва

Вагітні жінки в Україні мають право обрати будь-який пологовий будинок, незалежно від місця реєстрації майбутніх батьків чи їх фактичного проживання. Відповідно до законодавства, самі пологи та весь комплекс медичної допомоги породіллям та немовлятам є безоплатним – кошти на компенсацію цих витрат пологових будинків направляє Національна служба здоров'я (НСЗУ).

За що держава не платить, так це за додаткові послуги. Наприклад, в НСЗУ попереджають, що перебування у палаті підвищеного комфорту та інші додаткові послуги належать до категорії платних послуг. Тобто оплачуються окремо.

Так це має працювати в теорії. На практиці ситуація дещо інша. У багатьох пологових будинках досі поширена практика вручення лікарям так званої "подяки" за пологи, необхідності сплати "благодійних внесків" в пологовому будинку або ж лікарям "щоб все пройшло добре".

Суми можуть бути абсолютно різними. Вони залежать від щедрості самих батьків, які самі оцінюють роботу лікаря, чи незалежно від них – коли встановлений фіксований внесок.

"Ми приїхали у районний пологовий будинок "по швидкій", адже почалися передчасні перейми. Перед самими пологами дружина ще кілька днів перебувала там у відділенні, в окремій палаті. Ніхто за це якихось коштів не просив.

Після пологів ситуація аналогічна, однак я сам вирішив "подякувати" лікареві та дав йому три тисячі гривень", – розповів ЕП киянин Ілля, який нещодавно вдруге став батьком.

А от під час народження першої дитини, у 2019 році, ситуація була інша. За його словами, у тому ж самому пологовому будинку попросили заплатити "благодійний внесок" у розмірі 5 тис грн та принести квитанцію про оплату.

"Що стосується інших послуг – все було безкоштовне. Дружині знадобилась епідуральна анестезія – її зробили без доплати, за медичними показаннями. Така сама історія і з кесаревим розтином – за медичними показаннями він робиться безкоштовно", – додав киянин.

Киянка Альона також народжувала у державному пологовому будинку. Перший раз, у 2017 році вони з чоловіком завчасно домовлялися з конкретним лікарем, за що заплатили 600 дол (16,6 тис грн за тодішнім курсом). Крім цього, зробили "благодійний внесок" безпосередньо до медичного закладу – 1,5 тис грн.

У 2021 році родина також окремо домовлялась з лікарем, вже в іншому пологовому будинку. Вартість такої послуги оцінили у 200 дол (5,7 тис грн).

Два роки тому Вероніка також народжувала в державному пологовому будинку столиці. Каже, що не платила лікарям, проте ставлення до неї було гіршим ніж до тих, хто оплачував пологи. "Нічого не платила, але ставлення було не дуже. Тим, хто платив, допомагали більше, приносили їжу в палату тощо", – розповіла дівчина.

Хай там як, а ще до народження немовляти витратити гроші майбутнім батькам доведеться. Наприклад на те, щоб зібрати так звану сумку у пологовий будинок. Це речі першої необхідності для мами та малюка, якими держава не забезпечує.

У чому ще особливість державних закладів? Деякі пологові будинки мають певну спеціалізацію, тобто надають медичну допомогу пацієнтам з патологією. Наприклад, столичний пологовий будинок №4 надає допомогу вагітним жінкам з інфекційною патологією, №5 – з екстрагенітальною патологією, а перинатальний центр – з передчасними пологами.

Загалом в Києві працюють 11 державних пологових будинків.

Приватні заклади Києва

Серед приватних закладів свої послуги у столиці пропонують "Лелека", Isida та Adonis. Далі розглянемо, скільки коштуватиме народження дитини у кожному з них та які послуги вони пропонують.

"Лелека"

У цій клініці є чотири пакети послуг пологів, вартість яких становить від 51,6 тис грн до 127,4 тис грн. Різниця між ними полягає в наявності додаткових опцій, і чим більша їх кількість, тим дорожча послуга.

Наприклад, обравши мінімальний пакет, батькам доведеться окремо доплачувати за перебування до пологів у відділенні патології вагітності (за медичними показаннями). У дорожчих пакетах ця опція вже є, і відрізняється лише кількість днів: у стандартному пакеті – одна доба, а у VIP-пакеті – три доби.

Також при виборі мінімального пакета, за потреби доведеться доплачувати за анестезію. Тоді як в інших пакетах вона вже входить у вартість.

За що треба платити окремо? Є ряд послуг, за які у цьому пологовому будинку доведеться платити окремо у будь-якому випадку. Сюди відноситься плановий кесарів розтин (32,4 тис грн), доплата за багатоплідну вагітність (22,6 тис грн) та індивідуальний вибір лікаря.

Комерційний підхід має свої переваги. Наприклад, клініка надає речі першої необхідності для мами та малюка. Це одноразові пелюшки, підгузки, ковдра, засоби гігієни, комплект одягу для новонародженого – словом те, що у державних пологових будинках треба брати з собою.

Isida

Клініка має у своєму арсеналі чотири пакети послуг – "Стандарт" (49,9 тис грн), "Природні пологи" (71 тис грн), "Комфорт" (90 тис грн) та "Преміум" (135 тис грн). Також окремо є послуга "Платний кесарів розтин" – за 97 тис грн.

Основна відмінність між пакетами у кількості безкоштовних днів перебування до та після пологів, проведенні скрінінгів, консультацій.

За що треба платити окремо? Викласти немалу суму доведеться за багатоплідну вагітність (35-38 тис грн), кесарів розтин (39 тис грн, крім пакету "Преміум), за епідуральну анестезію доплачувати треба у стандартному пакеті (12 тис грн), індивідуальний вибір лікаря (16 тис грн) та анестезіолога (7,2 тис грн).

Кожен пакет передбачає забезпечення малюка в післяпологовому періоді засобами особистої гігієни.

Adonis

У цьому приватному пологовому будинку є три пакети послуг, однак ціни на них залежать від того, чи велося спостереження вагітності у цій клініці, чи в іншій.

Розглянемо другий, дорожчий варіант. Програма "Базова" обійдеться у 45,1 тис грн, "Комфорт" – у 55,4 тис грн, а плановий кесарів розтин – у 65 тис грн. Якщо ж вагітна спостерігалась у клініці Adonis, вартість пологів буде вищою на 5,5-6,7 тис грн.

За що треба платити окремо? Як і в інших закладах, окремо оплачується індивідуальний вибір лікаря (15-20 тис грн залежно від кваліфікації), багатоплідна вагітність (15 тис грн) та розширений генетичний скринінг на спадкові захворювання (3,4 тис грн).

При придбанні будь-якої з програм пологів обов’язково купується страховка від партнера клініки. Вартість такої послуги – від 3,5 тис грн. До прикладу, програма "Економ" покриває такі страхові випадки: передчасні пологи, ускладнення під час пологів, кесарів розтин (ліміт 10 тис грн), розрив або втрата матки, терапія новонароджених дітей, екстрагенітальна патологія під час пологів.

Знеболення під час пологів входить у вартість двох дорожчих пакетів, екстрений кесарів розтин доступний без доплати в усіх випадках – за умови договору зі страхування медичних ризиків.

Також безкоштовно надаються необхідні засоби особистої гігієни для мами та дитини.

Приватні заклади за межами столиці

У західних областях України приватних пологових будинків немає. Є лише відділення приватних клінік. Зокрема, Isida має філію в Ужгороді, яка надає послуги з ведення вагітності та лікування безпліддя.

Хоча запит на приватні пологові будинки там є. До прикладу, розмови про зведення приватного пологового будинку у Львові були вже давно. Ще у 2016 році в.о. керівника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак розповідала про важливість, а головне, можливість будівництва приватної установи.

За її словами, це розвантажило б комунальні пологові будинки міста, зменшило б навантаження на бюджет та дало б можливість працевлаштувати більше молодих спеціалістів. За два роки вже навіть з’явився проєкт приватного медичного центру з пологовим будинком від клініки Medicover.

Спочатку місцеві мешканці почали протестувати та пропонували на цій ділянці облаштувати сквер. Зрештою з мешканцями дійшли компромісу щодо будівництва, однак приватний пологовий будинок досі не відкрили.

Кілька років тому у Дніпрі відкрився перший приватний пологовий будинок – Genesis. Вартість пологів публічного не розголошують, лише залишили коротке повідомлення на сайті: "Якісні медичні послуги апріорі не можуть бути дешевими".

Що батьки отримують від держави після народження дитини

З 2018 року молоді батьки отримують від держави так званий "пакунки малюка" або бебі-бокси. Це набір із найбільш необхідних речей для новонароджених.

У нього входять підгузки, кілька видів пелюшок, дві ковдри, шкарпетки та одяг, предмети дитячої гігієни, рушник, іграшка. Повний перелік речей можна подивитися тут.

З 2021 року для батьків стала доступна нова опція – обрати замість боксу грошову компенсацію. Розмір такої виплати становить не менше трьох прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років (зараз 6816 грн).

На період дії воєнного стану та одного місяця після його припинення кошти дозволили витрачати на придбання будь-яких товарів у будь-яких місцях. Раніше ж гроші можна було витратити лише на дитячі товари у спеціалізованих магазинах.

Вочевидь таке рішення збільшило попит саме на грошову компенсацію. За даними Міністерства соціальної політики, протягом 2022 року 74% від всіх молодих батьків обрали саме гроші, а не пакунок. У 2023 році ця тенденція лише посилилась: з січня до середини березня грошову компенсацію обрали 82% батьків.

Крім "пакунка малюка" держава виплачує одному з батьків грошову допомогу у зв’язку з народженням дитини. Вона становить 41280 грн та нараховується поступово: 10 320 грн одразу після народження та по 860 грн щомісяця упродовж трьох років.