Вранці - пік розливу, а до кінця тижня Каховське водосховище перестане існувати - "Укргідроенерго"

Пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці, 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне.

Про це повідомило ПрАТ "Укргідроенерго" з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Сироту.

"Ми розуміємо, що протягом 2-4 діб водосховище буде повністю спрацьоване", - зазначив він.

За словами Сироти, з урахуванням цього сценарію, стабілізація рівня в районах затоплення відбудеться, ймовірно, наступні 4-5 діб.

Проте пік розливу води з Каховського водосховища ще попереду. Він відбудеться вранці, 7 червня.

Нагадуємо:

Уночі, 6 червня, російські війська здійснили внутрішній підрив конструкцій на окупованій Каховській ГЕС, що призвело до підтоплення низки населених пунктів Херсонської області.

Зранку нижче міста Нова Каховка внаслідок підриву Каховської ГЕС відбулося інтенсивне зростання рівнів води із затопленням прируслових територій і понижених частин у Херсоні, у Херсонському, Бериславському, Скадовському районах Херсонської області.

До полудня було зруйновано 16 затворів станції, будівлю ГЕС і вставку земляної греблі між будівлею ГЕС, шлюзом і адмінкорпусом.

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Економічна правда.