Індексація в березні вперше стосуватиметься найменших пенсій: на скільки зростуть виплати

Українцям з найменшими пенсіями в березні підвищать виплати майже на 20% - для цієї категорії пенсіонерів індексація проводитиметься вперше.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"У 2023 році вперше буде здійснено індексацію найнижчих пенсій. Раніше такі пенсії під індексацію не потрапляли і переглядались виключно разом з підвищенням прожиткового мінімуму (який зростає більш повільними темпами, ніж індексація). Включення таких виплат до периметру індексації дозволяє забезпечити зростання найменших пенсій", - йдеться в повідомленні.

Розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 р. становитиме 19,7%, а підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів.

Зокрема, з березня будуть індексовані пенсії для:

5,2 млн "цивільних" пенсіонерів - для них підвищення пенсії буде здійснюватись через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії у зв’язку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат. Вперше буде проіндексовано такий гарантований державою мінімальний розмір пенсії. Для таких пенсій зростання становитиме від 420 до 520 грн (порівняно з розмірами пенсій, встановленими на 1 березня 2022 року).

0,5 млн пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%.

94,5 тис осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також далі будуть виплачуватись щомісячні компенсації для пенсіонерів віком старше 70 років, які встановлюються, якщо розмір пенсії таких пенсіонерів не досягає 10 340 грн:

570 грн – людям старше 80 років;

456 грн – людям віком від 75 - 80 років;

300 грн - людям віком від 70 - 75 років.

Крім того, на 19,7% будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 166,5 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

За місяць, з 1 квітня буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 0,6 млн працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу. З 1 липня - на 19,7% буде проіндексовано пенсії спеціальні пенсії для 22,7 тис науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

"За будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 гривень", - наголосили в Мінсоцполітики.

Ще 0,5 млн одержувачів пенсій, яким пенсії були призначені у 2020 - 2022 роках, отримають підвищення в 100 гривень.

"Самі пенсії для них НЕ індексуватимуться, оскільки вони вже отримують пенсію значно вищу, ніж ті громадяни, хто мають такий саме стаж, співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але які вийшли на пенсію в попередні роки", - пояснили в міністерстві.

"Напрямок, визначений Урядом як ключовий для проведення індексації, – це підтримка найбільш вразливих категорій громадян. Справедливим є забезпечити індексацію доходів передусім громадянам, які отримують найменші виплати. Адже залишати під час війни без соціального захисту тих, хто не може працювати і для кого пенсія є єдиним джерелом доходів – безвідповідально", – прокоментувала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Разом з тим, уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено 1,5 тис грн для всіх отримувачів пенсії і страхових виплат, незалежно від категорії.

Економічна правда